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होरमुझमध्ये अडकलेल्या 1,500 जहाजांच्या तळाशी चिकटलेली ती 'गोष्ट' जगातील महासागरासाठी मोठा धोका? शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा

Strait of Hormuz conflict: अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या 1,500  हून अधिक जहाजे जगभरात विनाशकारी सागरी प्रजातींचा प्रसार करणारी 'सुपर-स्प्रेडर्स' ठरू शकतात, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:59 PM IST
होरमुझमध्ये अडकलेल्या 1,500 जहाजांच्या तळाशी चिकटलेली ती 'गोष्ट' जगातील महासागरासाठी मोठा धोका? शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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होरमुझमध्ये अडकलेल्या 1,500 जहाजांच्या तळाशी चिकटलेली ती 'गोष्ट' जगातील महासागरासाठी मोठा धोका? शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा
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