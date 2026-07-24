होरमुझमध्ये अडकलेल्या 1,500 जहाजांच्या तळाशी चिकटलेली ती 'गोष्ट' जगातील महासागरासाठी मोठा धोका? शास्त्रज्ञांचा गंभीर इशारा

Biofouling marine invasion: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील समुद्री वाहतूक अनेक महिन्यांपासून विस्कळीत झाली आहे. याचा परिणाम केवळ जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावरच नाही, तर आता समुद्री पर्यावरणावरही होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. चार महिन्यांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी अडकून पडलेल्या 1,500 हून अधिक व्यापारी जहाजांवर ‘बायोफाउलिंग’ वेगाने वाढत असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे. 24 आंतरराष्ट्रीय सागरी शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, ही जहाजे पुन्हा प्रवास सुरू झाल्यानंतर जगभरातील समुद्री परिसंस्थांमध्ये परकीय आणि आक्रमक जीवजातींचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
जहाजांचा पाण्याखालील भाग दीर्घकाळ स्वच्छ न केल्यास त्यावर शेवाळ, सूक्ष्मजीव, शिंपले, बार्नॅकल्स आणि इतर समुद्री जीव साचू लागतात. या प्रक्रियेला बायोफाउलिंग (Biofouling) असे म्हटले जाते. जहाजे अनेक महिने एकाच ठिकाणी उभी राहिल्यास हा थर अधिक जाड होत जातो. संशोधकांच्या मते, अशी जहाजे विविध देशांच्या बंदरांमध्ये पोहोचल्यानंतर या जीवजाती नवीन समुद्री परिसंस्थांमध्ये पसरू शकतात.
युनिव्हर्सिटी ऑफ मेरीलँड सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंटल सायन्स (UMCES) आणि वुड्स होल ओशनोग्राफिक इन्स्टिट्यूशन (WHOI) यांच्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात या परिस्थितीला संभाव्य 'बायो-इन्व्हेझन सुपर-स्प्रेडर' घटना म्हटले आहे. त्यांच्या मते, जहाजांवरील परकीय समुद्री जीव इतर देशांच्या किनारपट्ट्यांवर पोहोचल्यास ते स्थानिक जैवविविधतेसाठी मोठा धोका ठरू शकतात.
सागरी तज्ज्ञांच्या मते, अशा आक्रमक जीवजाती स्थानिक प्रजातींशी स्पर्धा करून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणू शकतात. यापूर्वी एशियन ग्रीन मसल या प्रजातीने कॅरिबियन आणि दक्षिण अटलांटिक परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरणीय परिणाम घडवून आणल्याचे उदाहरण दिले जाते. याशिवाय, अशा जीवांमुळे बंदरांची पायाभूत सुविधा, जहाजांचे तळ आणि समुद्री उपकरणांचेही नुकसान होऊ शकते.
बायोफाउलिंगमुळे जहाजांच्या तळाशी घर्षण वाढते, त्यामुळे जहाजांची गती कमी होते आणि अधिक इंधन खर्च होते. 'आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO)' च्या माहितीनुसार, जहाजावर शेवाळाचा पातळ थर तयार झाला तरी हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. तर बार्नॅकल्स मोठ्या प्रमाणावर साचल्यास इंधनाचा वापर 50 टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची शक्यता असते.
आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांनुसार, 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ स्थिर असलेल्या जहाजांची नियमित स्वच्छता करणे आवश्यक असते. मात्र होर्मुझ परिसरातील अनेक जहाजे चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अडकून असल्याने ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. सध्या गोताखोरांच्या मदतीने जहाजांच्या तळावरील जीव काढण्याचे काम सुरू आहे. एका जहाजाच्या स्वच्छतेचा खर्च आता सुमारे 8,000 डॉलर (अंदाजे ₹6.5 लाख) इतका पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
शास्त्रज्ञांचे मत आहे की, जहाजांची वेळेत स्वच्छता आणि कठोर आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर भविष्यात समुद्री जैवविविधतेसमोर मोठे पर्यावरणीय संकट उभे राहू शकते. त्यामुळे या समस्येकडे केवळ व्यापार किंवा वाहतूक नव्हे, तर जागतिक पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे.