Viral: कोब्रा, वायपर... 60,000 सापांची शेती करते 'ही' मुलगी! कारण ऐकून व्हाल हैराण

Venomous Snake Farming in China : चीनमधील एका तरुणीने अतिशय धोकादायक पण तितकाच फायदेशीर असा व्यवसाय उभा केला आहे. साधारणपणे सापांचे नाव ऐकताच लोक घाबरून जातात, पण या 29 वर्षांच्या तरुणीने विषारी सापांनाच आपल्या उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. ग्वांग्शी प्रांतातील गुइलिन परिसरात वाढलेल्या किन (Qin) हिने शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शहरात नोकरी करण्याचा विचार केला होता. मात्र तिच्या वडिलांचा सापपालनाचा व्यवसाय मोठा होत गेला आणि त्यांना मदतीची गरज भासू लागली. शेवटी किनने शहरातील आयुष्य सोडून कुटुंबाच्या या व्यवसायाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली.
आज तिच्या फार्ममध्ये तब्बल 60,000 हून अधिक विषारी साप आहेत. यामध्ये सुमारे 50,000 ‘फाइव्ह-स्टेप’ पिट वायपर आणि जवळपास 10,000 कोब्रा यांचा समावेश आहे. ‘फाइव्ह-स्टेप’ साप चीनमध्ये अत्यंत घातक मानला जातो. लोककथेनुसार त्याच्या दंशानंतर माणूस लगेचच मृत पावतो. या सापांना रोज हाताने खाऊ घालणे आणि त्यांच्या अगदी जवळ राहून काम करणे हीच किनची दिनचर्या आहे.
हा व्यवसाय केवळ धाडसाचा नाही तर मोठ्या उत्पन्नाचाही स्रोत आहे. सापाचे विष, पित्त आणि तेल यांचा वापर पारंपरिक औषधांमध्ये तसेच वैज्ञानिक संशोधनात केला जातो. त्यामुळे या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. विषाच्या गुणवत्तेनुसार त्याची किंमतही मोठी असते. सर्व खर्च वजा केल्यानंतर किन वर्षाला सुमारे 10 लाख युआन (अंदाजे 1.35 कोटी रुपये) इतका नफा कमावते.
किन सोशल मीडियावरही सक्रिय आहे आणि ‘स्नेक व्हेनम कलेक्ट करणारी मुलगी’ म्हणून ओळखली जाते. ती स्पष्टपणे सांगते की हा व्यवसाय जितका आकर्षक दिसतो तितकाच धोकादायक आहे. तिच्या मते, जो सापपालनात भीती वाटत नाही असे म्हणतो, त्याला कदाचित कधी साप चावलेलाच नाही. विशेषतः ‘फाइव्ह-स्टेप’ सापाचा दंश अत्यंत वेदनादायक असतो आणि तो अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहतो.
तिच्या धाडसामुळे अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. काहींचे मत आहे की इतक्या जोखमीच्या कामासाठी ती जे कमावते, ते योग्यच आहे. कारण हा व्यवसाय प्रत्येकासाठी नाही यासाठी अनुभव, संयम आणि प्रचंड धैर्य आवश्यक आहे.