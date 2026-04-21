English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
Viral: कोब्रा, वायपर... 60,000 सापांची शेती करते 'ही' मुलगी! कारण ऐकून व्हाल हैराण

Venomous Snake Farming: किन नावाच्या एका चिनी महिलेने तिच्या वडिलांचा सापांची शेती सांभाळण्यासाठी शहरातील नोकरी सोडली आणि आज तिच्याकडे 60,000 हून अधिक विषारी साप आहेत. या सापाचं नक्की काय केलं जातं याबद्दल अधिक जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 21, 2026, 04:15 PM IST
Venomous Snake Farming in China : चीनमधील एका तरुणीने अतिशय धोकादायक पण तितकाच फायदेशीर असा व्यवसाय उभा केला आहे. साधारणपणे सापांचे नाव ऐकताच लोक घाबरून जातात, पण या 29 वर्षांच्या तरुणीने विषारी सापांनाच आपल्या उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. ग्वांग्शी प्रांतातील गुइलिन परिसरात वाढलेल्या किन (Qin) हिने शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शहरात नोकरी करण्याचा विचार केला होता. मात्र तिच्या वडिलांचा सापपालनाचा व्यवसाय मोठा होत गेला आणि त्यांना मदतीची गरज भासू लागली. शेवटी किनने शहरातील आयुष्य सोडून कुटुंबाच्या या व्यवसायाची धुरा स्वतःच्या खांद्यावर घेतली.

Add Zee News as a Preferred Source

60,000 हून अधिक विषारी साप 

आज तिच्या फार्ममध्ये तब्बल 60,000 हून अधिक विषारी साप आहेत. यामध्ये सुमारे 50,000 ‘फाइव्ह-स्टेप’ पिट वायपर आणि जवळपास 10,000 कोब्रा यांचा समावेश आहे. ‘फाइव्ह-स्टेप’ साप चीनमध्ये अत्यंत घातक मानला जातो. लोककथेनुसार त्याच्या दंशानंतर माणूस लगेचच मृत पावतो. या सापांना रोज हाताने खाऊ घालणे आणि त्यांच्या अगदी जवळ राहून काम करणे हीच किनची दिनचर्या आहे.

मोठ्या उत्पन्नाचाही स्रोत

हा व्यवसाय केवळ धाडसाचा नाही तर मोठ्या उत्पन्नाचाही स्रोत आहे. सापाचे विष, पित्त आणि तेल यांचा वापर पारंपरिक औषधांमध्ये तसेच वैज्ञानिक संशोधनात केला जातो. त्यामुळे या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. विषाच्या गुणवत्तेनुसार त्याची किंमतही मोठी असते. सर्व खर्च वजा केल्यानंतर किन वर्षाला सुमारे 10 लाख युआन (अंदाजे 1.35 कोटी रुपये) इतका नफा कमावते.

सोशल मीडियावर ओळख 

किन सोशल मीडियावरही सक्रिय आहे आणि ‘स्नेक व्हेनम कलेक्ट करणारी मुलगी’ म्हणून ओळखली जाते. ती स्पष्टपणे सांगते की हा व्यवसाय जितका आकर्षक दिसतो तितकाच धोकादायक आहे. तिच्या मते, जो सापपालनात भीती वाटत नाही असे म्हणतो, त्याला कदाचित कधी साप चावलेलाच नाही. विशेषतः ‘फाइव्ह-स्टेप’ सापाचा दंश अत्यंत वेदनादायक असतो आणि तो अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहतो.

नेटिझन्सच्या प्रतिक्रिया 

तिच्या धाडसामुळे अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. काहींचे मत आहे की इतक्या जोखमीच्या कामासाठी ती जे कमावते, ते योग्यच आहे. कारण हा व्यवसाय प्रत्येकासाठी नाही यासाठी अनुभव, संयम आणि प्रचंड धैर्य आवश्यक आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
viralSnake Farmingchina

इतर बातम्या

MI विरोधात गुजरातचा अख्खा संघ 100 धावांवर बाद; तरीही शुभमनन...

स्पोर्ट्स