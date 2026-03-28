महिला आणि पुरुषांचं मिलन कसं झालं?, वैज्ञानिकांनी उकललं लाखो वर्षे जुनं रहस्य!

Humans Mystery: लाखो वर्षांपूर्वी आधुनिक मानव म्हणजेच होमो सेपियन्स आणि निअँडरथल नावाचे आपले जवळचे नातेवाईक एकाच भागात राहत होते. ते एकमेकांशी संबंध ठेवत असत. यामुळे आज आफ्रिकेबाहेर राहणाऱ्या बहुतेक लोकांच्या शरीरात 1 ते 2 टक्के निअँडरथल डीएनए आहे. हे संबंध कसे झाले हे कळणार नाही असे पूर्वी वैज्ञानिकांना वाटायचे. पण आता एका नवीन अभ्यासाने हे गुपित उकलले. बहुतेक वेळा निअँडरथल पुरुष आणि होमो सेपियन्स स्त्रिया यांच्यातच जास्त संबंध झाले होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
अमेरिकेतील पेनसिल्वेनिया विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ अलेक्झेंडर प्लॅट आणि त्यांच्या टीमने हे संशोधन केले. त्यांनी 2.50 लाख वर्षांपूर्वी झालेल्या मिश्रणाचा डीएनए अभ्यास केला. हा अभ्यास 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी ‘सायन्स’ जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाला. निअँडरथल पुरुष आणि आधुनिक मानव स्त्रिया यांच्यातच जास्त ‘मिलन’ झाले. यापूर्वी उलट समजले जात होते, हे यातून समजले.
स्त्रियांमध्ये दोन एक्स क्रोमोसोम असतात, तर पुरुषांमध्ये एक एक्स आणि एक वाय. अभ्यासात निअँडरथलांच्या एक्स क्रोमोसोममध्ये आधुनिक मानवी डीएनए 1.6 पट जास्त आढळला. उलट, आधुनिक मानवांच्या एक्स क्रोमोसोममध्ये निअँडरथल डीएनए खूप कमी होता. हा ‘मिरर इमेज’ पॅटर्न फक्त एकाच गोष्टीमुळे होऊ शकतो. निअँडरथल पुरुष मानव स्त्रियांशी जास्त संबंध ठेवत होते. यामुळे डीएनएचा प्रवाह असा दिसला.
हे संबंध प्रेमाचे होते?, आकर्षण, युद्ध की इतर काही कारणाने झाले हे वैज्ञानिक अजूनही निश्चित सांगू शकत नाहीत. कदाचित मानव स्त्रिया निअँडरथल गटात गेल्या असतील किंवा निअँडरथल पुरुष मानव बस्त्यांकडे आकर्षित झाले असतील. “आम्ही वेळेत मागे जाऊ शकत नाही, म्हणून नेमके कारण कळणार नाही”, असे मिशिगन विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ शिंजुन झांग सांगतात. पण हे फक्त ‘बलवानाचे जगणे’ नव्हते, तर समाज, संस्कृती आणि वर्तनाचा परिणाम होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्राचीन मिलनामुळे आज आपल्या डीएनएमध्ये निअँडरथलचे काही भाग शिल्लक आहेत. काही भाग रोगांशी लढण्यास मदत करतात, तर काही भाग काही आजारांचा धोका वाढवतात. निअँडरथल डीएनए एक्स क्रोमोसोममध्ये कमी आहे कारण तो हानिकारक होता, असे यापूर्वी वैज्ञानिकांना वाटायचे. पण हे संबंधांच्या दिशेमुळे आहे हे आता स्पष्ट झाले.
“हा अभ्यास आपल्या जनुकांच्या पझलचे अनेक हरवलेले तुकडे जोडतो,” असे प्रिन्स्टन विद्यापीठातील जेनेटिक्स तज्ज्ञ जोशुआ एकी सांगतात. हा शोध फक्त ‘चर्चा’ नाही, तर आपल्या पूर्वजांच्या इतिहासाची नवीन कहाणी कळते. यामुळे मानव कसा विकसित झाला, हे समजण्यास मोठी मदत होणार आहे. निअँडरथल आज अस्तित्वात नाहीत, पण त्यांचा थोडासा भाग आपल्यात जगतोय, हे आता स्पष्ट झाले आहे.