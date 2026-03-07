1,500 किमी अन् 5 देशांना ओलांडून इराणी मिसाईल थेट इस्रायलपर्यंत कशा पोहोचतात?

How Does An Iranian Missile Reach Israel Directly?: अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराणचे युद्ध 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आणि आज या युद्धाचा 7 वा दिवस आहे. इराणने इस्रायलवर सोडलेले मिसाईल, तसेच इस्रायलने इराणवर सोडलेल्या मिसाईलचे दृश्य असणारे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होताना दिसत आहेत. या दोन्ही देशांच्या मध्ये मध्य पूर्व भागातील, पश्चिम आशियातील आणि आखातामधील देश आहेत. ज्यांमध्ये इराक, सीरिया, लेबनॉन, जॉर्डन आणि पॅलेस्टाईन या देशांचा समावेश आहे. पण तरीही इराण किंवा इस्रायलने सोडलेले मिसाईल बरोबर त्यांच्या ठरावीक लक्ष्यांपर्यंत कसे पोहोचतात? ही खुपच विचार करायला लावणारी बाब आहे. चला तर मग जाणून घेऊया.
इराणच्या मिसाईल मध्य पूर्व भागात धुडगूस माजवत आहेत पण, त्यांना इस्रायलपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक देशांना भेदून पुढे जावे लागते. यावेळी या दोन देशांच्या दरम्यान असलेल्या इतर देशांच्या एयर डिफेंसपासून बचाव करत या मिसाईल लक्ष्यापर्यंत कशा पोहोचतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. इराण इस्रायलवर सुमारे 1,300 ते 1,500 किमी लांबीपासून मिसाईल सोडण्यासाठी बॅलेस्टिक आणि क्रूज मिसाईल सोबतच ड्रोनचाही वापर करतो.
इराणच्या बॅलेस्टिक मिसायलला इस्रायलपर्यंत पोहोचण्यासाठी जवळजवळ 12 मिनिटांचा वेळ लागतो. याऊलट क्रूज मिसाईलला जवळजवळ 2 तासांचा वेळ लागतो. तसेच ड्रोन 9 तासात इस्रायलपर्यंत पोहोचतात. जेव्हा इराणमधून मिसाईल सोडली जाते तेव्हा इस्रायलपर्यंत पोहोचण्याआधी मिसाईलच्या मार्गात पहिला देश येतो तो म्हणजे इराक. जिथे अमेरिकेच्या पेट्रीओट एअर डिफेन्स यंत्रणा तैनात केल्या गेल्या आहेत. इराक नंतर सिरिया आणि जॉर्डन हे देश येतात. जिथे इस्रायलचे फायटर जेट आणि ट्रॅकिंग रडार तैनात केले गेले आहेत.
या सर्व यंत्रणा इराणच्या मिसाईलला इस्रायलपर्यंत पोहोचण्याआधी हवेतच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत असतात. जरी कोणतीही इराणी मिसाईल या सर्व सिस्टमना भेदून पुढे गेली तरी अजूनही मार्ग मोकळा झालेला नसतो. मेडिटेरियन समुद्रातील अमेरिकेची नेवल वॉरशिप एंटी-मिसाईल यंत्रणा त्या मिसाईलला ट्रॅक करतात. याहीपुढे मिसाईल सुरक्षित निघाली तर, इस्रायलमध्ये असलेले अॅरो, थाड, पॅट्रिओट, डेविड्स स्लिंग आणि आयरन डोम या यंत्रणा सुरू होतात. ही पाच थरांची सुरक्षा यंत्रणा या मिसाईलला हवेतच रोखण्याचा प्रयत्न करतात. पण या सर्व यंत्रणांना भेदून इराणी मिसाईल इस्रायलवर हल्ला करण्यास यशस्वी होतात.
इराणकडे सध्या विविध अतंरांपर्यंत लक्ष्य करून हल्ला करणारी लहान, मध्यम आणि लांबपल्ल्याच्या अनेक प्रकारच्या मिसाईल उपलब्ध आहेत. ज्यांमध्ये फतेह व्हेरियंट्स, शहाब-1/2, शहाब-3, इमाद, घद्र-1, खार्रामशहर व्हेरिएंट्स, खार्रामशहर-4, सेज्जिल, खैबर शेकन, हज कासेम, सौमार, या-अली, कुद्स व्हेरिएंट्स, होवेयेझ, पावेह या मिसाईलचा समावेश आहे. या सर्व मिसाईलच्या ताकदीमुळे इराण एकटाच अमेरिका आणि इस्रायला पुरून उरत आहे असे दिसत आहे.