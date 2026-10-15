/नेमका कसा झाला 28 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू? जबाबदार कोण? पाकिस्तान शाळा दुर्घटनेतून मोठी अपडेट समोर!

पाकिस्तानच्या पेशावर शहरात खासगी शाळेचे छत कोसळल्याने भीषण दुर्घटना घडली. शाळेत वर्ग सुरू असताना ही घटना घडली आणि अनेक विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकले. 28 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त असून मृतांचा आकडा वाढल्याची माहिती समोर आली. इमारतीची रचना कमकुवत असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला असून शाळेच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. काय घडलंय नेमकं? मृत्यूला जबाबदार कोण? सविस्तर जाणून घेऊया.
पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील पेशावर शहरातील दिर कॉलनी परिसरात 15 ऑक्टोबर रोजी सकाळी ही दुर्घटना घडली. अल-खैर एज्युकेशन सेंटर या खासगी शाळेत विद्यार्थी वर्गात उपस्थित असताना वरच्या मजल्यावरील छत कोसळले. त्यामुळे खालच्या वर्गांवरही मलबा पडला आणि इमारतीचे दोन मजले प्रभावित झाले. घटनेच्या वेळी शाळेत लहान वयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. छत कोसळताच अनेक मुले ढिगाऱ्याखाली अडकली. परिसरातील नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले आणि बचाव पथकांना माहिती दिली.
सुरुवातीला किमान 17 विद्यार्थी आणि एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले होते. मात्र, बचावकार्य आणि रुग्णालयांमधून मिळालेल्या पुढील माहितीनुसार मृतांचा आकडा वाढला. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार नंतर किमान 32 विद्यार्थी आणि एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त दिले, तर असोसिएटेड प्रेसने किमान 28 विद्यार्थी आणि एका शिक्षिकेच्या मृत्यूची माहिती दिली. त्यामुळे वेगवेगळ्या वृत्तसंस्थांच्या आकडेवारीत फरक दिसतो. बहुतांश मृत विद्यार्थी 13 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाचे होते. अनेक जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. काही मुलांची प्रकृती गंभीर असल्याचेही वृत्त आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पाकिस्तानच्या बचावसेवा पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ढिगारा हटवून अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचे काम अनेक तास सुरू होते. जखमी मुलांना रुग्णवाहिकांमधून रुग्णालयात नेण्यात आले.
लेडी रीडिंग रुग्णालयात जखमींवर उपचार करण्यासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. पालक आणि नातेवाईक आपल्या मुलांचा शोध घेत रुग्णालयाबाहेर जमा झाले होते. काही कुटुंबीयांना आपल्या मुलांची स्थिती समजत नसल्याने परिसरात चिंतेचे वातावरण होते.
पेशावरचे पोलीस प्रमुख मियां सईद यांनी इमारतीची रचना कमकुवत असल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले. वरच्या मजल्यावरील बांधकामामुळे छतावर अतिरिक्त भार पडल्याने दुर्घटना घडली असावी, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणात शाळेच्या मालकाला अटक करण्यात आली असून प्रशासनाने तपास सुरू केला आहे. इमारतीच्या बांधकामाची गुणवत्ता, सुरक्षिततेचे नियम आणि संभाव्य निष्काळजीपणा यांची चौकशी केली जाणार आहे. मात्र, दुर्घटनेचे अंतिम कारण तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
या दुर्घटनेत मुलांना गमावलेल्या कुटुंबीयांनी शाळा प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. इमारतीच्या स्थितीबाबत आधी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती, तरीही योग्य खबरदारी घेतली गेली नाही, असा काही नातेवाइकांचा आरोप आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करून मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. जखमींना शक्य ती सर्व वैद्यकीय मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या घटनेने शाळांच्या इमारतींची सुरक्षितता, बांधकामाचे निकष आणि विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे.