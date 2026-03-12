हाहाकार! अणुबॉम्बचा हल्ला झाला तर iकसं होईल अख्खं शहर उद्ध्वस्त! काही सेकंदांत होणाऱ्या विनाशाची भीषणता दाखवणारा AI Video

Blast Video Viral : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणच्या युद्धामुळे जगभरात भीतीदायक वातावरण आहे. या युद्धामुळे जगातील शेजारीदेशांनाही अप्रत्यक्ष झळा पोहोचत आहेत. दुसरीकडे तिसरं महायुद्ध होतं की काय अशी भीती वर्तविण्यात आल्यामुळे जगात चिंतेच वातावरण आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस 6 ऑगस्ट 1945 ला अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमावर ‘लिटिल बॉय’ नावाचा पहिला अणुबॉम्ब टाकला. त्यानंतर 9 ऑगस्टला नागासाकीवर दुसऱ्या अणुबॉम्ब टाकण्यात आला. या हल्ल्यात 1.5 ते 2.46 लाखांहून अधिक लोकांचा नाहक बळी गेला होता. अशातच या युद्धात अणुबॉम्बचा हल्ला करण्यात आला तर काय होईल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ पाहून धडकी भरेल.
काही सेकंदांमध्ये एका विध्वंस होतोय हे दाखवणारा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवरील @insidehistory या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. काही वेळात हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिलीय. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) च्या मदतीने तयार केलेल्या या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक सुंदर आणि दाट लोकवस्तीचे शहर काही सेकंदात स्मशानभूमी बदलतं.
या व्हायरल व्हिडीओमध्ये एका शांत शहरावर अचानक एक अणुबॉम्ब कोसळताना तुम्ही या व्हिडीओमध्ये पाहू शकता. सूर्यापेक्षाही तेजस्वी प्रकाशाचा एक चमक, त्यानंतर आकाशात एक भयानक मशरूम ढग दिसतो. त्यानंतर, हवेतून उष्णतेची लाट ज्यामुळे झाडे, पर्वत, उंच इमारती आणि नद्या जळून खाक होतात. विनाश इतका जलद आहे की कोणाकडेही सावरण्यासाठी वेळ मिळत नाही. काही सेकंदात सर्व होत्याचं नव्हतं होतं.
अंगावर काटा आणणारा हा व्हिडीओ आतापर्यंत 2.2 दशलक्षाहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे. तर कमेंट सेक्शनमध्ये नेटकऱ्यांनी चिंता आणि राग व्यक्त केला आहे. एका वापरकर्त्याने कमेंट केलीय, "जगाची सध्याची स्थिती पाहता, मला भीती वाटते की हा व्हिडीओ प्रत्यक्षात येऊ शकतो." दुसऱ्याने कमेंट केलीय, "या सर्व विध्वंसानंतरही, माझे बॉस अजूनही विचारतात, 'तुम्ही ऑफिसमध्ये कधी येणार आहात?'" दुसऱ्या वापरकर्त्याने कमेंट केली, "या सत्ता संघर्षात सामान्य माणूस त्रास सहन करतो; वरिष्ठ नेत्यांनी स्वतः लढून निर्णय घ्यावा.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, अणुबॉम्बचा स्फोट कल्पनेच्या पलीकडे आहे. स्फोटातून निघणाऱ्या ज्वाला सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षाही जास्त असू शकतात, मैलांपर्यंत सर्वकाही बाष्पीभवन करू शकतात. स्फोटानंतर सोडलेल्या हवेच्या लाटा खेळण्यांसारख्या काँक्रीटच्या इमारती उद्ध्वस्त करू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
स्फोटातून वाचलेल्यांनाही धोकादायक रेडिएशन आणि रेडिओअॅक्टिव्ह धुळीचा सामना करावा लागतो. ज्यामुळे रोग पसरतात आणि पिढ्यानपिढ्या माती आणि पाणी विषारी जगात वावरावं लागतं. जपानमधील हिरोशिमा आणि नागासाकीचा विध्वंस अजूनही जगाला या शस्त्रांनी मानवतेला किती गंभीर धोका निर्माण केला आहे याची आठवण करुन देणारा आहे.