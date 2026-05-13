/पाकिस्तानात 1 लिटर दूध किती रुपयांना मिळते? दुधाचा दर जाणून चकित व्हाल

पाकिस्तानात सर्वच वस्तू महाग झाल्या आहेत. दूधाचा दर देखील वाढला आहे. पाकिस्तानात 1 लिटर दूध किती रुपयांना मिळते? जाणून चकित व्हाल.
Pakistan Milk Price : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. सर्वच देशांना याचा फटका बसत आहे. सर्वात भयानक स्थिती पाकिस्तान देशात आहे. पाकिस्तानी जनतेला त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. पाकिस्तानात पेट्रोल, डिझेलसह गॅसचा प्रचंड तुडवडा आहे. पाकिस्तानात इंधानाचे दर जाणून डोकं चक्रावेल. यासह गव्हाचे पीठ, बटाटे यासह खाद्य पदार्थाच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या बजेटबाहेर गेल्या आहेत. पाकिस्तानी जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अशातच आता पाकिस्तानात दूध देखील महागले आहे. पाकिस्तानात 1 लिटर दूध किती रुपयांना मिळते? जाणून घेऊया.
पाकिस्तानमधील सर्वसामान्य लोकांना दिलासा देण्याऐवजी, तिथले सरकार त्यांच्यावर महागाईचा बोजा टाकत आहे. पाकिस्तानमधील प्रत्येक लहान वस्तूच्या किंमती झपाट्याने वाढत आहेत. इंधन, वीज आणि अन्नपदार्थांपासून ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टींच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. पाकिस्तानी नागरिकांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पाकिस्तानाच दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. पाकिस्तानच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलची किंमत 399.86 पाकिस्तानी रुपयांवरून 414.78 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे. हाय-स्पीड डिझेलची (एचएसडी) किंमतही 399.58 रुपयांवरून 414.58 रुपये प्रति लिटर झाली आहे. जवळपास 15 रुपयांची ही दरवाढ आहे. इंधनाच्या दरात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे पाकिस्तानी नागरिक घराबाहेर गाडी चालवण्यास टाळाटाळ करत आहेत. बस, ट्रक आणि ऑटोचे भाडेदेखील वाढले आहे. मालवाहतूक आणि दळणवळणाचा खर्च महाग झाल्यामुळे दैनंदिन वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पाकिस्तानात गॅस सिलेंडरची किमंत देखील 3 हजार रुपयांच्या वर आहे. एका महिन्यात पाकिस्तानात गॅस 900 पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त महाग झाला आहे.
पाकिस्तानात अन्नधान्याच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. पिठाच्या दरात 35 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. 20 किलो पिठाच्या पोत्याची किंमत आता 2,000 रुपयांवर पोहोचली आहे, तर 1 किलो पिठाचा भाव आता 160 रुपयांच्या वर आहे. डाळींचे भाव 250 रुपयांवरून 450 रुपयांपर्यंत वाढले आहेत. बटाटे 50 रुपये प्रति किलो, टोमॅटो 250 रुपये प्रति किलो आणि कांदे 80 रुपये प्रति किलो दरापेक्षा जास्त मबाग झाले आहेत. या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गाला बसला आहे.
दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या दरात 2 ते 9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पाकिस्तानात सुटे दूध 250 रुपये प्रति लिटरदराने विकले जात आहे. Daraz.pk आणि Green Valleyवर पॅक केलेल्या UHT दुधाचा 1 -लिटर पॅक दर ब्रँडनुसार साधारणपणे 300 रुपये ते 350 रुपये प्रति लिटरपर्यंत आहे. दूधासह दही तसेच दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमती देखील वाढल्या आहेत.