/अमेरिकेत एका वडा पावची किंमतीत भारतात होईल 40 लोकांची पार्टी, मराठी महिलेचा व्हिडीओ व्हायरल

वडापाव हा मुंबईकरांचा जिव्हाळ्याचा आणि खास आवडीचा पदार्थ आहे. नोकरदार लोकांसाठी गरमा गरम आणि कमी किंमतीत पोटभर असा खाद्यपदार्थ आहे. तसं तर वडापाव खाण्यासाठी मुंबईकरांना कुठल्याही कारणाची गरज नसते. पाऊस पडला की भूक लागली तर कुठेही सहज उपलब्ध असा वडा पाव सातासमुद्रपलीकडेही विकला जातो. पण तिथल्या एका वडा पावची किंमत ऐकून तुम्हाला घाम फुटेल. अमेरिकेत विदर्भातील कन्या राहते. तिने अमेरिकेत एक वडापाव कितीला मिळतो याची माहिती दिली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून वडा पावची किंमत ऐकून नेटकऱ्यांची झोप उडाली आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये मराठी महिलेने अमेरिकेतही भारतीय खाद्यपदार्थांचा एक ट्रक हे, सांगितलं आहे. या ठिकाणी वडापाव सोबत डोसा, बन मस्का पाव, मिरची भज्जी इत्यादी अनेक भारतीय पदार्थ मिळतात. पण या सर्व खाद्यपदार्थांची किंमत ऐकल्यावर तोंडाचे पाणी पळून जाईल. या महिलेने सांगितलं भारतीय चलनानुसार अमेरिकेत एका वडापावची किंमत ही ७५० ते ८०० रुपये आहे. हो, बरोबर एवढ्यामध्ये तर आपण अख्खा ऑफिसला पार्टी देऊ शकतो. मुंबईत साधारण वडापावची किंमत 20 ते 25 रुपये आहे.
हा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर अकाऊंट amravatichi_mulgi_ameriket वर हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडीओला 201K एवढे व्ह्यूज मिळाले आहेत. तर नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओवर एकापेक्षा एक अतरंगी प्रतिक्रिया दिल्याचे पाहिला मिळतंय. खरंतर अमेरिकेतदेखील वडापाव मिळतो, हे पाहूनच नेटकरी हैराण झाले आहेत. अमेरिका म्हटलं तर बर्गर, पिझ्झा, हॉटडॉग, टॅकोस यासारखे पदार्थ डोळ्यासमोर येतात.
मुंबईतील वडापाव हा पदार्थ या शहराची ओळख नाही, तर तो सातासमुद्रापलीकडेही आपली ख्याती त्याने मिळवली आहे. वडापाव आवडत नाही असे म्हणणारी एकही व्यक्ती तुम्हाला सापडणार नाही. परदेशात पैसा असला तरी तिथे मिळाले गोष्टीही तेवढ्याच महाग आहेत. त्यात सोशल मीडियावर अमेरिकेतली भारतीय स्टोरमध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांची किंमत ऐकून तर पायाखालची जमीनच सरकते.