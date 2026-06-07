/भारताची भेंडी अमेरिकेत कितीला विकली जाते? व्हायरल व्हिडीओमधील किंमत ऐकून नेटकरी थक्क

कांदा, टमाटर, बटाटा, गोबी आणि भेंडी या सारख्या अनेक भाज्या या भारतीयांच्या किचनमध्ये असतात. सध्या भारतात महागाई वाढली आहे. अनेक गोष्टींची किंमतीत वाढ झाली आहे, भाज्यांच्याही दरात वाढ झाली असली तरी अजून तरी भाज्या भारतीयांच्या ताट्यातून अजून गायब झालेले नाही. पण तुम्हाला माहितीये का भारतातील या भाज्या अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये किती रुपयांना मिळते. सोशल मीडियावर अमेरिकेत राहणाऱ्या एका भारतीय कंटेंट क्रिएटरचा व्हिडीओने लक्ष वेधलं आहे. कारण त्याने भारतात मिळणारी भेंडी अमेरिकेच्या मार्केटमध्ये किती रुपयांना विकली जाते याचा पोलखोल केली आहे. तुम्ही देखील भेंडीची किंमत ऐकून अवाक् व्हाल.
अमेरिकेत राहणाऱ्या आशिष आहुजा या भारतीय कंटेंट क्रिएटरने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये तो एका सुपरमार्केटच्या स्नॅक सेक्शनमध्ये फिरत असताना त्याचं लक्ष तळलेल्या भेंडीच्या पॅकेटवर गेलं. त्याने या भेंडीची किंमत पाहण्यासाठी पॅकेट हाती घेतलं. किंमत पाहून त्यालाही धक्काच बसला.
भेंडीचं हे पॅकेट 85 ग्रॅमचं होतं आणि त्याची किंमत 6.50 डॉलर...म्हणजे भारतीय चलनानुसार 600 रुपये एवढा आहे. त्यानंतर त्याने एक किलो तळलेल्या भेंडीच्या स्नॅक्सची किंमतीचा अंदाज लावला असता ती 7,250 रुपयांपर्यंत जाते. तर आशिषने याची तुलना दुकानात उपलब्ध असलेल्या इतर स्नॅक्सशीही केली असता असं दिसून आलं की, 'लेज्' चिप्सची मोठी पॅकेट्स सुमारे 2.50 डॉलरला विकली जात होती. तर बहुतेक स्नॅक्सची किंमत 2 ते 4 डॉलरच्या दरम्यान होती. याचा अर्थ, भेंडीचा स्नॅक अनेक लोकप्रिय चिप्स ब्रँड्सपेक्षा अधिक महाग होतं, हे लाख टक्के आहे.