पृथ्वीच्या पोटात किती पाणीसाठा आहे? आतापर्यंत किती KM पर्यंत खोल जमीन खोदली गेलीय?

पृथ्वीच्या पोटात गुप्त महासागर, जगातील सर्व महासागरांच्या एकत्रित पाण्याइतका महाप्रचंड पाणी साठा? आतापर्यंत किती KM पर्यंत खोल जमीन खोदली गेली आहे?

वनिता कांबळे | Updated: Apr 12, 2026, 10:23 PM IST
How Much Water Inside Earth Depth : ग्लोबल वार्मिंग, मान्सूनचे बदलते रुप यामुळे जगातील अनेक भागांमध्ये श्रीषण पाणी टंचाईची निर्माण होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. तर, जगभरात नवीन जलस्त्रोतांचा शोध घेतला जात आहे, अशातच पृथ्वीच्या पोटात गुप्त महासागर असून जगातील सर्व महासागरांच्या एकत्रित पाण्याइतका महाप्रचंड पाणी साठा असू शकतो अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. जमीन खोदून पाण्याचे जलसाठे शोधले जातात.  आतापर्यंत किती KM पर्यंत खोल जमीन खोदली गेली आहे? पृथ्वीच्या किती खोलीपर्यंत पाण्याचे साठे मिळू शकतात जाणून घेऊया. 

पृथ्वीच्या भूर्गात असणारे पाणी हे नदी किंवा समुद्रात आढळणाऱ्या पाण्यासारखं नाही.  हे पाणी पृथ्वीच्या खाली विविध थरांमध्ये अस्तित्वात आहे. या भूजल म्हणून ओळखले जाते. हे पाणी जमिनीखाली माती, वाळू आणि खडक यांच्यामध्ये साठवलेले असते. पाणी साधारणपणे 10 ते 100 मीटर खोलीवर आढळते, परंतु काही ठिकाणी ते हजारो मीटर खालीही आढळू शकते.
शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली जलस्तराचे थर असू शकतात. यात पाणी साठवलेले असते. या जलस्त्रोंचे पाणी  बोअरवेल आणि हातपंपांच्या साहाय्याने पाणी काढले जाते. भारतातील अर्धी लोकसंख्या पाण्यासाठी  या भूजलावर अवलंबून आहे.

एखाद्या विशिष्ट भूभागावर उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण मातीच्या रचनेवर अवलंबून असते. पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याची खोली सर्वत्र सारखी नसते. नद्यांजवळ, ती पृष्ठभागापासून ते 0 फुटांपर्यंत असू शकते. पर्वतांमध्ये किंवा कोरड्या भागांमध्ये, हे पाणी 1,200 फुटांपेक्षा जास्त खोलीपर्यंत पोहोचू शकते. तर दुसरीकडे, नद्या आणि ओढ्यांजवळ, हे पाणी पृष्ठभागाच्या फक्त काही इंच खाली आढळते.

नद्या आणि धबधब्यांजवळ पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते. त्यामुळे, या भागांमध्ये विहिरी खोदण्यासाठी फारसे कष्ट लागत नाहीत. असा ठिकाणी भूजल सहज उपलब्ध होते. तथापि, पृथ्वीच्या गाभ्यामध्येही लक्षणीय पाणी आहे, जे पृथ्वीवरील एकूण पाण्याच्या 1.6 टक्के आहे. पृथ्वीच्या निर्मितीपासून हे पाणी तिथे आहे. मानव सध्या इतक्या खोलवर पोहोचू शकत नाही. आतापर्यंत झालेले सर्वात खोल उत्खनन केवळ 12 किलोमीटरपर्यंतच पोहोचले आहे.

2014 मध्ये, शास्त्रज्ञांनी रिंगवुडाइट नावाच्या एका अनोख्या खनिजाचा शोध लावला. या खनिजात पाण्याचे अंश आढळले.  पाण्याखाली एक गुप्त महासागर असू शकतो, ज्यामध्ये पृष्ठभागावरील सर्व महासागरांच्या एकत्रित पाण्याइतके किंवा त्याहून अधिक पाणी सामावलेले असू शकते असा तर्क या या शोधावरून लावण्यात .

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

