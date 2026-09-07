/समुद्र गायब होऊन त्याजागी हिमालय पर्वत कसा निर्माण झाला? 60 कोटी वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं? भारतीय शास्त्रज्ञांचे जगाला चकित करणारे सर्वात मोठे संशोधन

हिमालय पर्वत : नेपालमध्ये आलेल्या महाप्रलयानंतर हिमलायाचा वाढता धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. आता जो हिमालय आहे तिथं एकेकाळी विशाल समुद्र होता. 60 कोटी वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं? समुद्र गायब होऊन त्याजागी हिमालय पर्वत कसा निर्माण झाला? भारतीय शास्त्रज्ञांचे जगाला चकित करणारे सर्वात मोठे संशोधन चर्चेत आले आहे. पृथ्वीची अनेक रहस्यं अद्याप उलगडलेली नाहीत. अशातच हे देखील एक मोठे संशोधन मानले जात आहे.
शास्त्रज्ञांनी हिमालयात एका प्राचीन महासागराचा शोध लावला आहे. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे हा महासागर अंदाजे 60 कोटी वर्षे जुना आहे. हा महासागर कसा तयार झाला आणि त्यामागील रासायनिक प्रक्रिया काय होत्या याची माहिती समोर आली आहे. 'कम्युनिकेशन्स अर्थ अँड एन्व्हायर्नमेंट' या नियतकालिकात हा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अभ्यासानुसार, मध्य आशियाची गुंतागुंतीची भौगोलिक रचना केवळ स्थानिक भूगर्भीय टक्करांचा परिणाम नाही, तर ती प्राचीन टेथिस महासागराशीही खोलवर जोडलेली आहे. हिमालयाच्या निर्मितीच्या लाखो वर्षांपूर्वी या महासागराने आशियाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांना आकार देण्यास सुरुवात केली होती.
बंगळूरु येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आणि जपानमधील निगाता विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी या महासागराचा शोध लावला आहे. तपास करत असताना, त्यांना प्राचीन खनिज साठ्यांमध्ये अडकलेले पाण्याचे थेंब आढळले, ज्यामुळे या 60 कोटी वर्षे जुन्या महासागराचा उलगडा झाला. यातून भूतकाळातील महत्त्वाच्या ऑक्सिजनीकरण घटनांबद्दल अंतर्दृष्टी मिळू शकते असा शास्त्रज्ञांना विश्वास आहे.
महासागराबद्दल बोलत आहोत तो टेथिस महासागर आहे. जेव्हा शास्त्रज्ञांनी त्याचा शोध लावला, तेव्हा त्यांनी समुद्राची ग्रीक देवी टेथिस हिच्या नावावरून त्याचे नाव ठेवले. तो सुमारे 60 कोटी ते 25 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर अस्तित्वात होता. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा महासागर प्राचीन गोंडवाना आणि लॉरेशिया या खंडांच्या दरम्यान स्थित होता. 'प्रीकॅम्ब्रियन रिसर्च'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, हा महासागर एक प्रकारचा 'टाइम कॅप्सूल' आहे. तो कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम कार्बोनेटसारख्या घटकांनी भरलेला होता.
टेथिस समुद्राचे अवशेष आजही अस्तित्वात असल्याची माहिती ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनानुसार समोर आली आहे. संशोधकांच्या मते, टेथिस महासागर एकेकाळी प्रचंड मोठ्या भूखंडांच्या दरम्यान पसरलेला होता. मेसोझोइक-सिनोझोइक युगादरम्यान जेव्हा हा महासागर हळूहळू बंद झाला, तेव्हा त्याचे भूगर्भीय परिणाम दूरवर जाणवले.
प्राचीन भूभंग रेषा पुन्हा सक्रिय केल्या आणि आजच्या कझाकस्तान, उझबेकिस्तान आणि पश्चिम चीनच्या भागांमध्ये नवीन पर्वतरांगा निर्माण केल्या. या अभ्यासाचे प्रमुख लेखक आणि अॅडलेड विद्यापीठातील पोस्टडॉक्टरल संशोधक डॉ. सॅम बून म्हणतात की, मध्य आशियातील काही अल्पकाळ टिकलेल्या परंतु महत्त्वपूर्ण पर्वतनिर्मितीच्या घटनांचा थेट संबंध दूरच्या टेथिस महासागराच्या गतिशीलतेशी जोडला जाऊ शकतो.
मध्य आशिया प्रामुख्याने भारत-युरेशिया प्लेट्सच्या टक्करीमुळे तयार झाला, परंतु क्रिटेशियस कालखंडात, आजच्या पश्चिम अमेरिकेच्या बेसिन-अँड-रेंज प्रदेशासारख्या पर्वतीय प्रदेशात डायनासोर वावरत असावेत. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, टेथिस महासागरातील अधोगामी सागरी प्लेट्सच्या मागे सरकण्यामुळे जुने शिवण क्षेत्र (suture zones) पुन्हा सक्रिय झाले, ज्यामुळे हिमालयीन टक्कर क्षेत्रापासून हजारो किलोमीटर अंतरावर समांतर पर्वतरांगा निर्माण झाल्या.”
ऑस्ट्रेलिया सुमारे 80 दशलक्ष वर्षांपूर्वी अंटार्क्टिकापासून वेगळा झाला, परंतु दोन्ही प्लेट्सच्या औष्णिक नोंदींमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येत नाही. आता, मध्य आशियातील गूढाप्रमाणेच हे गूढ उकलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हा अभ्यास ठामपणे दाखवून देतो की, पृथ्वीच्या इतिहासातील लुप्त झालेले महासागर आजच्या खंडांच्या आणि पर्वतांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. टेथिस महासागराचा हा 'अदृश्य वारसा' आशियाची भौगोलिक ओळख समजून घेण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जाते.