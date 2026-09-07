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समुद्र गायब होऊन त्याजागी हिमालय पर्वत कसा निर्माण झाला? 60 कोटी वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं? भारतीय शास्त्रज्ञांचे जगाला चकित करणारे सर्वात मोठे संशोधन

आशिया खंड पर्वत, पठारे आणि खडबडीत भौगोलिक वैशिष्ट्यांनी बनलेला असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सुमारे 10 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरून नाहीसा झालेल्या एका महासागरामुळे या रचना तयार झाल्या आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 07, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:06 PM IST
समुद्र गायब होऊन त्याजागी हिमालय पर्वत कसा निर्माण झाला? 60 कोटी वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं? भारतीय शास्त्रज्ञांचे जगाला चकित करणारे सर्वात मोठे संशोधन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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