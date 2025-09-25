English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Coldpay Kisscam प्रकरणात मोठा Twist; CEO च्या मिठीत सापडलेल्या त्या HR हेडचा नवराही...

Coldplay Concert Scandal: एस्ट्रोनॉमर कंपनीच्या माजी एचआर हेड क्रिस्टिन कॅबोट यांनी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 01:18 PM IST
HR Executive Kristin Cabots husband was present at the concert with his girlfriend

Coldplay Concert Scandal: कोल्डप्ले कॉन्स्टर्ट किसकॅम व्हायरल व्हिडिओ गेल्या काही महिन्यांपूर्वी चांगलाच चर्चेत आला होता. अॅस्ट्रॉनॉमर कंपनीचे सीईओ आणि एचआर यांचा व्हिडिओ चर्चेत आला होता. या व्हि़डिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोघांनाही नोकरी गमवावी लागली होती. तर दोघांच्या वैवाहित आयुष्यात वादळ आलं होतं. मात्र आता या प्रकरणात एक भलताच ट्विटस्ट आला आहे. 

अॅस्ट्रॉनॉमर कंपनीची एचआर हेड क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आणि सीईओ अँडी ब्रायन यांचा किसकॅम व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. सोशल मीडियावर तेव्हा या प्रकरणाची चर्चा रंगली होती. इतकंच नव्हे तर व्हायरल व्हिडिओनंतर कंपनीने दोघांवर कारवाई केली होती. त्यानंतर दोघांनाही नोकरी गमवावी लागली होती. मात्र ज्या कॉन्स्टर्टमध्ये क्रिस्टिन आणि अँडी ब्रायन होते त्याच कॉन्सर्टमध्ये क्रिस्टिनचा पतीदेखील उपस्थित असल्याचं समोर आलं आहे. 

क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आण अँड्र्यु कॉबॉट यांचे लग्न झाले होते. मात्र काही वर्षांपासून त्यांच्या नात्यात तणाव होता. त्यामुळं दोघंही घटस्फोटाचा विचार करत होते. ज्या दिवशी क्रिस्टिन कॅबॉट या कोल्डप्लेच्या कॉन्सर्टमध्ये गेले होते तिथे तिचा पती अँड्र्यु कॉबॉटदेखील एका महिलेसह आला होता. आता ती त्याची गर्लफ्रेंड आहे. 

अँड्र्यु कॉबॉट यांनी म्हटलंय की, दोघांच्या घटस्फोटाची चर्चा आधीपासून होत आहे. कॉन्सर्टच्यावेळी दोघेही वेगवेगळे राहत होते. लोकांना योग्य माहिती मिळावी आणि त्यांच्या कुटुंबाला शांततेत जगू द्यावे, असं अवाहन त्यांनी केलं आहे. 

दरम्यान, क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आणि सीईओ अँडी ब्रायन यांच्यात अफेअर असल्याची चर्चा रंगली होती. व्हिडिओमधूनदेखील तसाच अंदाज येत होता. मात्र आता आलेल्या रिपोर्टनुसार, ते फक्त चांगले मित्र होते त्याव्यतिरिक्त त्यांच्यात काहीच नाते नव्हते, असं सांगण्यात येतंय. क्रिस्टिनने अलीकडे मान्य केलं होतं की सीईओ अँडी ब्रायनला भर कार्यक्रमात मिठी मारणं योग्य नव्हतं. मात्र त्याचा अर्थ दोघांमध्ये अफेअर आहे, असा होत नाही. 

अँडी ब्रायनच्या लग्नावर काय परिणाम झाला?

अँड्री ब्रायनची पत्नी मेगनने या घटनेनंतर घर सोडले होते. तसंच, फेसबुकवरुन अडनाव हटवले होते. या घटनेनंतर अँडीच्या ऑफिस आणि कुटुंब या दोन्हींवर परिणाम झाला होता. 

FAQ

Q1. कोल्डप्ले कॉन्सर्टचा किसकॅम व्हायरल व्हिडिओ काय होता?

उत्तर: गेल्या काही महिन्यांपूर्वी कोल्डप्ले कॉन्सर्टदरम्यान किसकॅममध्ये अॅस्ट्रॉनॉमर कंपनीच्या एचआर हेड क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आणि सीईओ अँडी ब्रायन यांचा चुंबनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली होती.

Q2: व्हायरल व्हिडिओनंतर दोघांवर काय कारवाई झाली?

उत्तर: व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कंपनीने क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आणि अँडी ब्रायन यांच्यावर कारवाई केली. दोघांनाही नोकरी गमवावी लागली. याचा परिणाम त्यांच्या वैवाहित आयुष्यातही झाला, ज्यामुळे वादळ आले.

Q: क्रिस्ट्रिन कॅबॉटच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल काय माहिती आहे?

उत्तर: क्रिस्ट्रिन कॅबॉट आणि तिचा पती अँड्र्यु कॉबॉट यांचे लग्न झाले होते, पण काही वर्षांपासून त्यांच्या नात्यात तणाव होता. दोघेही घटस्फोटाचा विचार करत होते.

