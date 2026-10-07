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बँकिंग क्षेत्रात मोठा भूकंप! 20,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगातील 8 व्या क्रमाकांच्या बँकेत मोठी कर्मचारी कपात

एचएसबीसीने बँकेने मोठ्या कर्मचारी कपातीची घोषणा केली आहे. 20,000 लोकांची नोकरी धोक्यात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 07, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:45 PM IST
बँकिंग क्षेत्रात मोठा भूकंप! 20,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगातील 8 व्या क्रमाकांच्या बँकेत मोठी कर्मचारी कपात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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