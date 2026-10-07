/बँकिंग क्षेत्रात मोठा भूकंप! 20,000 लोकांची नोकरी जाणार; जगातील 8 व्या क्रमाकांच्या बँकेत मोठी कर्मचारी कपात

HSBC बँक कर्मचारी कपात : IT नंतर आता बँकिंग क्षेत्रात मोठा भूकंप होणार आहे. जगातील 8 व्या क्रमाकांच्या बँकेत मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे. लंडनमधील एचएसबीसीने (HSBC) बँकेने मोठी कर्मचारी कपात (HSBC लेऑफ) करण्याचा निर्ण. जाहीर केला आहे. 20 हजार लोकांची नोकरी धोक्यात आहे.
एचएसबीसीचे सीईओ जॉर्जेस एलहादरी यांनी कर्मचारी कपातीच्या अनुषंगाने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. बँकेचे कामकाज अधिक सोपे आणि जलद करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर वाढवायचा आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, मिडल आणि बॅक-ऑफिस कामासारख्या, ग्राहकांशी थेट संबंधित नसलेल्या नोकऱ्यांवर याचा विशेष परिणाम होऊ शकतो.
बँकेच्या जागतिक कर्मचारी संख्येच्या सुमारे 10 टक्के कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. बँकेने यावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. मध्य पूर्वेतील अलीकडील तणाव वाढण्यापूर्वीच अशा बदलावर चर्चा सुरू झाली होती. 2024 मध्ये सीईओ झाल्यापासून, जॉर्ज अलहादरी यांनी बँकेत मोठे बदल सुरू केले आहेत, ज्यामध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात, काही व्यवसायांची विक्री, विलीनीकरण आणि व्यवसाय बंद करणे यांचा आधीच समावेश आहे.
2025 च्या अखेरीस HSBC मध्ये अंदाजे 2,10,00 कर्मचारी कार्यरत होते. कर्मचारी स्वेच्छेने सोडत असलेल्या जागा पुन्हा भरायच्या की नाही यावर बँकेने अद्याप कोणता निर्णय घेतलेला नाही. व्यवसाय बंद झाल्यामुळे किंवा विक्रीमुळे काही नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. बँकेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI चा वापर सुरु केला आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची जागा AI ने घेतली आहे. ब्लूमबर्ग इंटेलिजन्सच्या अहवालानुसार, पुढील 3 ते 5 वर्षांत एआयमुळे जगभरातील बँकांमध्ये 2 लाखांपर्यंत नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरकपातीचा परिणाम 2026 इतक्या लवकर दिसू लागला आहे.