English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
  • बापरे.. अवाढव्य मगरीला हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नदीतून उचललं; कारण ठरला एक उद्योजक! थरारक घटनाक्रम समोर

बापरे.. अवाढव्य मगरीला हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नदीतून उचललं; कारण ठरला एक उद्योजक! थरारक घटनाक्रम समोर

Crocodile Airlifted From River: या मगरीला हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने नदीमधून उचलण्यात आल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमका हा प्रकार काय आहे जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 5, 2026, 08:36 AM IST
बापरे.. अवाढव्य मगरीला हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नदीतून उचललं; कारण ठरला एक उद्योजक! थरारक घटनाक्रम समोर
सारा घटनाक्रम कॅमेरात कैद झाला आहे (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

Crocodile Airlifted From River: आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा मगरीने एकाद्या व्यक्तीवर हल्ला केल्याच्या बातम्या ऐकल्या, वाचल्या किंवा युट्यूबवरील व्हिडीओंमध्ये अथवा वृत्तवाहिन्यांवर पाहिल्या असतील. मात्र या सर्व बातम्या सामन्य वाटतील अशी विचित्र घटना नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेमध्ये घडली असून या प्रकरणात एका मगरीला चक्क हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने एअरलिफ्ट करण्यात आलं. आता तुम्हाला वाटेल की मगरीला वाचवण्यासाठी वगैरे तिला एअरलिफ्ट केलं गेलं. तर असं नाहीये. या मगरीला आधी ठार करण्यात आलं आणि त्यानंतर तिला एअरलिफ्ट केलं गेलं. त्यानंतर तपासादरम्यान तिच्या पोटात जे काही सापडलं ते पाहून सर्वचजण थक्क झाले आहेत. सध्या या मगरीला एअरलिफ्ट केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून त्याच पार्श्वभूमीवर हा नेमका प्रकार काय आहे हे जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

मगरीच्या पोटात काय सापडलं?

दक्षिण आफ्रिकेतील मपुमालंगा प्रांतामध्ये हा सारा विचित्र प्रकार घडला आहे. कोमाती नदीच्या पात्रातून या मगरीला हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने उचलण्यात आलं. त्यानंतर या मृत मगरीचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असता तिच्या पोटामध्ये मानवी अवयवांचे अंश आणि काही गोष्टी आढळून आल्या. खरं तर हे सारा काही आठवड्याभरापूर्वी बेपत्ता झालेल्या एका उद्योजकाच्या शोधात करण्यात आलं आहे. या उद्योजकाला मगरीने खाल्लं तर नाही ना अशी शंका स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाला आहे. त्यामुळेच थेट मगर एअरलिफ्ट करण्यात आली.

पोलिसांनी नेमकं काय सांगितलं?

पोलीस प्रवक्ते कर्नल कॉर्न मासोंडो यांनी कोमती नदीमध्ये एक फोर्ड रेंजर कार निर्मनुष्य अवस्थेत आढळून आल्यानंतर या कारच्या चालकाचा शोध सुरु करण्यात आला. याच शोधादरम्यान ड्रोनच्या माध्यमातून या नदीपात्रातील एका मगरीवर लक्ष ठेवण्यात आलं. त्यानंतर या मगरीला ठार करुन एअरलिफ्ट करण्यात आलं आहे.

"डीएनए चाचण्यामधून या मगरीच्या पोटामध्ये सापडलेले मानवी अवयवांचे नमुने हे बेपत्ता उद्योजकाचे तर नाही ना याची चाचपणी केली जाणार आहे," असं मोसोंडो यांनी सांगितलं. या नदी पात्रात एक मोठी मगर वारंवार ज्या ठिकाणी ही कार सापडली तिथेच फिरताना दिसल्याने या मगरीला मारुन तिच्या पोटात काही सापडतं का हे शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशीच मोहीम राबवण्यात आली. 

हा उद्योजक कोण?

काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बेपत्ता उद्योजकाचं नाव गॅब्रिएल बातिस्ता असं असून तो 59 वर्षांचा होता. गॅब्रिएलच्या बोटातील अंगठीही मगरीच्या पोटात सापडली आहे. तसेच मगरीच्या पोटात काही बूटही सापडले असून अन्य व्यक्तींवरही या मगरीने हल्ला करुन त्यांना ठार मारलं नाही ना? याचाही तपास आता केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. गॅब्रिएल बातिस्ता हे उथळ नदीपात्र ओलांडण्याच्या प्रयत्नात वाहून गेल्याचं सांगितलं जात आहे. गॅब्रिएल बातिस्ता हा येथील एका स्थानिक हॉटेल आणि बारचा मालक होता.

अनेकदा या नदीजवळ झालेत हल्ले

कोमाती नदी ही संरक्षित वनक्षेत्राच्या सीमारेषेजवळ असल्याने या ठिकाणी मगरींचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. या ठिकाणी अनेकदा वन्य प्राण्यांनी मानवावर हल्ला केल्याच्या घटना घडला आहे. सामान्यपणे भरपूर पाणी असताना पुलाजवळून जाणाऱ्या वाहनांवर हे प्राणी हल्ला करतात. आता मगरीच्या पोटातील नमुन्यांना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलं असून त्या अहवालांच्या आधारेच बेपत्ता उद्योजकाला मगरीनेच तर खाल्लं नाही ना हे तपासून पाहिलं जाणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
CrocodileKomati RiverdnaBusinessmanGabriel Batista

इतर बातम्या

पश्चिम बंगालमधील भाजपाच्या यशामागे अदृश्य हात? मोदी-शाहांना...

भारत