बापरे.. अवाढव्य मगरीला हेलिकॉप्टरच्या मदतीने नदीतून उचललं; कारण ठरला एक उद्योजक! थरारक घटनाक्रम समोर

Crocodile Airlifted From River: आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा मगरीने एकाद्या व्यक्तीवर हल्ला केल्याच्या बातम्या ऐकल्या, वाचल्या किंवा युट्यूबवरील व्हिडीओंमध्ये अथवा वृत्तवाहिन्यांवर पाहिल्या असतील. मात्र या सर्व बातम्या सामन्य वाटतील अशी विचित्र घटना नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेमध्ये घडली असून या प्रकरणात एका मगरीला चक्क हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने एअरलिफ्ट करण्यात आलं. आता तुम्हाला वाटेल की मगरीला वाचवण्यासाठी वगैरे तिला एअरलिफ्ट केलं गेलं. तर असं नाहीये. या मगरीला आधी ठार करण्यात आलं आणि त्यानंतर तिला एअरलिफ्ट केलं गेलं. त्यानंतर तपासादरम्यान तिच्या पोटात जे काही सापडलं ते पाहून सर्वचजण थक्क झाले आहेत. सध्या या मगरीला एअरलिफ्ट केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून त्याच पार्श्वभूमीवर हा नेमका प्रकार काय आहे हे जाणून घेऊयात...
दक्षिण आफ्रिकेतील मपुमालंगा प्रांतामध्ये हा सारा विचित्र प्रकार घडला आहे. कोमाती नदीच्या पात्रातून या मगरीला हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने उचलण्यात आलं. त्यानंतर या मृत मगरीचं शवविच्छेदन करण्यात आलं असता तिच्या पोटामध्ये मानवी अवयवांचे अंश आणि काही गोष्टी आढळून आल्या. खरं तर हे सारा काही आठवड्याभरापूर्वी बेपत्ता झालेल्या एका उद्योजकाच्या शोधात करण्यात आलं आहे. या उद्योजकाला मगरीने खाल्लं तर नाही ना अशी शंका स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाला आहे. त्यामुळेच थेट मगर एअरलिफ्ट करण्यात आली.
पोलीस प्रवक्ते कर्नल कॉर्न मासोंडो यांनी कोमती नदीमध्ये एक फोर्ड रेंजर कार निर्मनुष्य अवस्थेत आढळून आल्यानंतर या कारच्या चालकाचा शोध सुरु करण्यात आला. याच शोधादरम्यान ड्रोनच्या माध्यमातून या नदीपात्रातील एका मगरीवर लक्ष ठेवण्यात आलं. त्यानंतर या मगरीला ठार करुन एअरलिफ्ट करण्यात आलं आहे.
"डीएनए चाचण्यामधून या मगरीच्या पोटामध्ये सापडलेले मानवी अवयवांचे नमुने हे बेपत्ता उद्योजकाचे तर नाही ना याची चाचपणी केली जाणार आहे," असं मोसोंडो यांनी सांगितलं. या नदी पात्रात एक मोठी मगर वारंवार ज्या ठिकाणी ही कार सापडली तिथेच फिरताना दिसल्याने या मगरीला मारुन तिच्या पोटात काही सापडतं का हे शोधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशीच मोहीम राबवण्यात आली.
Heartbreaking: This is how the body of the big crocodile was carried out from the river with the remains of the body parts of the missing Mpumalanga businessman. His remains are inside the crocodile's huge belly.
काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, बेपत्ता उद्योजकाचं नाव गॅब्रिएल बातिस्ता असं असून तो 59 वर्षांचा होता. गॅब्रिएलच्या बोटातील अंगठीही मगरीच्या पोटात सापडली आहे. तसेच मगरीच्या पोटात काही बूटही सापडले असून अन्य व्यक्तींवरही या मगरीने हल्ला करुन त्यांना ठार मारलं नाही ना? याचाही तपास आता केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. गॅब्रिएल बातिस्ता हे उथळ नदीपात्र ओलांडण्याच्या प्रयत्नात वाहून गेल्याचं सांगितलं जात आहे. गॅब्रिएल बातिस्ता हा येथील एका स्थानिक हॉटेल आणि बारचा मालक होता.
कोमाती नदी ही संरक्षित वनक्षेत्राच्या सीमारेषेजवळ असल्याने या ठिकाणी मगरींचा मोठ्या प्रमाणात वावर आहे. या ठिकाणी अनेकदा वन्य प्राण्यांनी मानवावर हल्ला केल्याच्या घटना घडला आहे. सामान्यपणे भरपूर पाणी असताना पुलाजवळून जाणाऱ्या वाहनांवर हे प्राणी हल्ला करतात. आता मगरीच्या पोटातील नमुन्यांना चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आलं असून त्या अहवालांच्या आधारेच बेपत्ता उद्योजकाला मगरीनेच तर खाल्लं नाही ना हे तपासून पाहिलं जाणार आहे.