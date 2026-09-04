/पत्नीचे अफेअर शोधण्यासाठी सिक्रेट कॅमेरा लपवला, कोर्टात केसही जिंकला, पण घडलं असं काही की पतीलाच भोगावी लागली शिक्षा

पत्नीचे अनैतिक संबंधांबाबची माहिती मिळवण्यासाठी पतीने अनोखी शक्कल लढवली. यामुळं तो घटस्फोटाची केस तर जिंकला मात्र नंतर त्यालाच जेलमध्ये जावं लागलं. तैवानमध्ये ही घटना घडली असून पतीला पत्नीच्या अफेअरबाबत संशय होता. त्याचे पुरावे मिळवण्यासाठी त्याने घरातील रोबोट व्हॅक्युम क्लीनरची मदत घेतली. त्याने व्हॅक्युम क्लीनरमध्ये सिक्रेट कॅमेरा बसवला होता. याचे फुटेज त्याने पुरावा म्हणून वापरले. या फुटेजच्या आधारे त्याने कोर्टात पत्निविरोधात कायदेशीर लढाईदेखील जिकंली. मात्र या व्यक्तीलादेखील दंड भोगावा लागला आहे.
साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, तैवानच्या एका तरुणाने त्याच्या पत्नीच्या अफेअरचे पुरावे जमा करण्यासाठी रोबोट व्हॅक्युमचा वापर केला. जेणेकरुन तिच्याविरोधात कायदेशीर तक्रार दाखल करण्यात येईल. हे पुरावे दाखवून हा व्यक्ती केस तर जिंकला मात्र ही जीत त्याला खूपच महागात पडली. कारण त्याने पत्नीची परवानगी न घेता गुपचुप व्हिडिओ काढले होते. त्यामुळं त्याने जिंकलेली जवळपास 16,000 डॉलर म्हणजेच 15 लाख 17 हजार 422 रुपयांची रक्कम 30 टक्के दंड म्हणून भरली इतकंच नव्हे तर त्याला 5 महिन्यांची जेलदेखील झाली.
दरम्यान, पतीला त्याच्या पत्नीवर 2023पासून संशय होता. जेव्हा त्याला हॉलिडे होममध्ये वापरण्यात आलेला टुथब्रश मिळाला होता. त्यानंतर त्याने गैराजचा सीसीटीव्ही फुटेज बघितले. तिथे एक अनोळखी व्यक्ती त्याच्या पत्नीला घरापर्यंत सोडायला आला होता. तीन महिन्यानंतर या व्यक्तीने मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून रोबोट व्हॅक्युम क्लीनर सुरू केला. तो याचा वापर त्याच्या पत्नीसोबत बोलण्यासाठी करत होता. मात्र व्हॅक्युम क्लीनरच्या लाइव्ह व्हिडिओच्या फुटेजमुळं त्याचा संशय पक्का झाला. त्यामुळं त्याने सर्वकाही रेकॉर्ड करण्याचा निर्णय घेतला.
नंतर पतीने तैवानच्या दिवाणी कायद्यानुसार वैवाहिक हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पत्नी आणि त्या पुरुषावर खटला दाखल केला आणि $68,000 (अंदाजे ₹6.449 दशलक्ष, 800 रुपये) नुकसान भरपाईची मागणी केली. न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि असे मानले की पत्नीचे त्या दुसऱ्या पुरुषासोबतचे संबंध केवळ मैत्रीपुरते मर्यादित नव्हते, तरीही पतीला अंदाजे $16,000 मिळाले.
त्याने केलेले कृत्य बेकायदेशीर आणि हेतुपुरस्सर होते, असे न्यायालयाने ठरवले. न्यायालयाने त्या व्यक्तीला दंड ठोठावला आणि पाच महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ही घटना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही जण संतप्त झाले आहेत, तर काहींच्या मते कायदा मोडण्याला कोणतीही सबब असू शकत नाही.