Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /पत्नीचे अफेअर शोधण्यासाठी सिक्रेट कॅमेरा लपवला, कोर्टात केसही जिंकला, पण घडलं असं काही की पतीलाच भोगावी लागली शिक्षा

पत्नीचे अफेअर शोधण्यासाठी सिक्रेट कॅमेरा लपवला, कोर्टात केसही जिंकला, पण घडलं असं काही की पतीलाच भोगावी लागली शिक्षा

पत्नीच्या अनैतिक संबंधाची माहिती मिळवण्यासाठी पतीने रॉबोट व्हॅक्युमचा वापर केला. त्यांनी केस जिंकली पण दंड भरावा लागला. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:12 AM IST
पत्नीचे अफेअर शोधण्यासाठी सिक्रेट कॅमेरा लपवला, कोर्टात केसही जिंकला, पण घडलं असं काही की पतीलाच भोगावी लागली शिक्षा
Image Credit: Husband uses secret camera

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नर्स नाही देवदूत! मध्यरात्री हॉस्पिटलला आग लागली अन्...; छ. संभाजीनगरमधलं थरारक CCTV फुटेज; कसा वाचला 9 बाळांचा जीव? पाहा Video
2
3
4
5