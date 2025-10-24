English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोबाईलमध्ये पत्नीचं नाव 'जाडी' म्हणून केलं सेव्ह, घटस्फोटापर्यंत पोहोचलं प्रकरण, कोर्टाने सुनावला असा निर्णय की...

एका पुरूषाने आपल्या मोबाईल फोनवर पत्नीचे नाव "जाडी" लिहिले, ज्यामुळे घरगुती वाद निर्माण झाला आणि घटस्फोट झाला. या प्रकरणावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वांना धक्का बसला आणि याची सगळीकडेच चर्चा झाली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 24, 2025, 03:01 PM IST
मोबाईलमध्ये पत्नीचं नाव 'जाडी' म्हणून केलं सेव्ह, घटस्फोटापर्यंत पोहोचलं प्रकरण, कोर्टाने सुनावला असा निर्णय की...

Viral News : मोबाईल फोनवर पत्नीचे नाव मोती असे लिहिण्याचे प्रकरण घटस्फोटाला कारणीभूत ठरले. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, लोक हैराण झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाईल फोनवर पत्नीचे नाव "जाडी" असे लिहिल्याने घटस्फोटाला कारणीभूत ठरले. न्यायालयाच्या निर्णयाने लोकांना धक्का बसला आहे. एका पुरूषाने आपल्या मोबाईल फोनवर आपल्या पत्नीचे नाव "जाडी" असे सेव्ह केले आहे.  ज्यामुळे घरगुती वाद निर्माण झाला आणि घटस्फोट झाला. या प्रकरणावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वांना धक्का बसला आणि व्यापक चर्चा रंगली.

तुर्कीमध्ये एका जोडप्याचा खटला न्यायालयात पोहोचला जेव्हा पत्नीने तिचे नाव पतीच्या फोनवर "टोम्बिक", म्हणजेच "चरबी" असे सेव्ह केल्यानंतर घटस्फोटासाठी अर्ज केला. या किरकोळ भांडणातून भावनिक अत्याचार झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो भावनिक हिंसाचार असल्याचा निर्णय दिला. पतीने आपल्या पत्नीला अपमानास्पद मॅसेजही पाठवले होते, ज्यामुळे खटला आणखी बळकट झाला. उषाकच्या कौटुंबिक न्यायालयातून सुरू होऊन, हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेला, जिथे पती दोषी आढळला. पत्नीने घटस्फोटासह भरपाई मागितली आणि न्यायालयाने पतीला आर्थिक आणि मानसिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने कायदेशीर इतिहास घडवला, कारण आता फोन संपर्क नावे देखील पुरावा म्हणून मानली जातील.

न्यायालयाने अनोखा निर्णय दिला

न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला "जाड" म्हणणे किंवा तिला या नावाने संबोधणे हा विनोद नाही तर भावनिक हिंसाचार आहे जो नातेसंबंध तोडतो. तुर्की कायद्यात, क्रूर वर्तन किंवा मानसिक अत्याचार हा घटस्फोटाचा आधार आहे आणि येथे, संदेशांव्यतिरिक्त, संपर्क नावे देखील पुरावा म्हणून मानली जात होती. पतीने आपल्या पत्नीवर विश्वासघाताचा आरोप करत प्रतिवाद केला, परंतु न्यायालयाने पुराव्याच्या आधारे पतीला दोषी ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या दिवाणी कक्षाने स्थानिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हे प्रकरण आता चर्चेचा विषय आहे. जाडी हे प्रेमाने हाक नाही तर अपमान करण्याची एक  देखील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. "जाडी" हे प्रेमळ नाव असू शकते की नेहमीच अपमान, यावर लोक सोशल मीडियावर चर्चा करत आहेत.

सोशल मीडियावर काय वाद सुरू आहे?

हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे, काहींनी म्हटले आहे की त्यांच्या फोनवर मजेदार नावे आहेत, परंतु ती घटस्फोटापर्यंत पोहोचलेली नाही. एका युझरने लिहिले की, "मोतीचा वापर प्रेमाने केला जातो, परंतु हेतू महत्त्वाचा असतो," तर दुसऱ्याने म्हटले की, "अपमान हलक्यात घेऊ नका; तो गैरवापर आहे." तुरुंगवासाच्या अफवा पसरल्या, परंतु न्यायालयाने फक्त दंड आणि भरपाईची शिक्षा दिली, परंतु कोणतीही शिक्षा दिली नाही. हे प्रकरण तुर्कीमध्ये महिलांच्या हक्कांसाठी एक उदाहरण निर्माण करेल, जिथे भावनिक अत्याचार गांभीर्याने घेतले जातात. भारतातही असे प्रकार वाढत आहेत, परंतु नाव वाचवण्यासाठी घटस्फोट घेणे दुर्मिळ आहे. हे आपल्याला नातेसंबंधांमध्ये शब्दांमधील फरक समजून घेण्याची आठवण करून देते, अन्यथा लहान गोष्टी मोठ्या होऊ शकतात.     

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Writing wife's name in bold on mobiledivorce caseshocking court decisionhusband-wife disputemarital tension

इतर बातम्या

'जर त्याला अपयशी होण्याची...', विराटच्या निवृत्ती...

स्पोर्ट्स