Marathi News
'मी 7 युद्ध थांबवली', भारत- पाक संघर्षाचा उल्लेख करत Tariff चा मारा करणारे ट्रम्प असं का म्हणाले?

Donald Trump : जगातील काही मोठ्या नेत्यांमध्ये येणारं एक नाव म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. याच ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असं एक वक्तव्य केलं आहे ज्यामुळं साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं आहे...   

सायली पाटील | Updated: Aug 27, 2025, 08:50 AM IST
Donald Trump : जगातील अनेक देशांना आयात शुल्काच्या धोरणांमुळं डोकेदुखी देणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती ली जे म्युंग यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. या द्वीपक्षीय बैठकीमध्ये ज्यांनी आपण जगभरातील 7 युद्ध थांबवली असं म्हणताना यामधील 4 युद्ध ही आयात शुल्क धोरणांमुळं थांबवली असं स्पष्ट केलं आणि अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. 

भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षावरही भाष्य करताना ट्रम्प यांनी हे युद्ध जवळपास अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होतं असं सांगताना या संघर्षात लढाऊ विमानंही उध्वस्त करण्यात आल्यासंदर्भातील वक्तव्य केलं आणि जागतिक स्तरावरील अनेक माध्यमांचं लक्ष इथंच वळलं. 'दोन्ही देश एकमेकांची लढाऊ विमानं पाडत होते. तेव्हा मी हस्तक्षेप केला. याशिवाय, ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान 7 लढाऊ विमानं पाडल्याचा दावाही केला. या संघर्षामध्ये 19 जुलै रोजी 5 लढाऊ विमानं पाडल्याच्या त्यांनी दावा ट्रम्प यांनी केला खरा, मात्र ही विमानं नेमकी कोणत्या देशाची होती हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही. 

आयात शुल्क धोरणातून अमेरिकेची तगडी कमाई 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितल्यानुसार अमेरिकेनं आयात शुल्कावरील धोरणातून कैक ट्रिलियन डॉलरची कमाई केली आणि यातूनच युद्ध रोखण्यास मदत झाली, असंसुद्धा ट्रम्प म्हणाले. भारतावर लावण्यात आलेलं आयात शुल्क हासुद्धा या रणनैतिक धोरणाचाच भाग अल्याचंही इथं अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं. 

FAQ

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षाबाबत काय दावा केला आहे?
ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवला, जो अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होता. त्यांनी सांगितलं की, या संघर्षात दोन्ही देशांनी एकमेकांची लढाऊ विमानं पाडली होती, आणि 19 जुलै 2025 रोजी 5 लढाऊ विमानं पाडल्याचा दावा केला. 

ट्रम्प यांनी जागतिक युद्धांबाबत काय म्हटलं आहे?
ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी जगभरातील 7 युद्धं थांबवली, त्यापैकी 4 युद्धं त्यांच्या आयात शुल्क धोरणांमुळे थांबली. यामुळे जागतिक माध्यमांचं लक्ष वेधलं गेलं आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

भारतावर लावलेल्या आयात शुल्काचं स्वरूप काय आहे?
अमेरिकेने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25% आयात शुल्क लावलं आहे, जे 7 ऑगस्ट 2025 पासून लागू झालं. यापूर्वीच 25% शुल्क लागू असल्याने, एकूण शुल्क 50% पर्यंत पोहोचलं आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

