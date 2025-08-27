'मी 7 युद्ध थांबवली', भारत- पाक संघर्षाचा उल्लेख करत Tariff चा मारा करणारे ट्रम्प असं का म्हणाले?

Donald Trump : जगातील अनेक देशांना आयात शुल्काच्या धोरणांमुळं डोकेदुखी देणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच दक्षिण कोरियाचे राष्ट्रपती ली जे म्युंग यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट घेतली. या द्वीपक्षीय बैठकीमध्ये ज्यांनी आपण जगभरातील 7 युद्ध थांबवली असं म्हणताना यामधील 4 युद्ध ही आयात शुल्क धोरणांमुळं थांबवली असं स्पष्ट केलं आणि अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या.
भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षावरही भाष्य करताना ट्रम्प यांनी हे युद्ध जवळपास अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होतं असं सांगताना या संघर्षात लढाऊ विमानंही उध्वस्त करण्यात आल्यासंदर्भातील वक्तव्य केलं आणि जागतिक स्तरावरील अनेक माध्यमांचं लक्ष इथंच वळलं. 'दोन्ही देश एकमेकांची लढाऊ विमानं पाडत होते. तेव्हा मी हस्तक्षेप केला. याशिवाय, ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान 7 लढाऊ विमानं पाडल्याचा दावाही केला. या संघर्षामध्ये 19 जुलै रोजी 5 लढाऊ विमानं पाडल्याच्या त्यांनी दावा ट्रम्प यांनी केला खरा, मात्र ही विमानं नेमकी कोणत्या देशाची होती हे मात्र त्यांनी सांगितलं नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितल्यानुसार अमेरिकेनं आयात शुल्कावरील धोरणातून कैक ट्रिलियन डॉलरची कमाई केली आणि यातूनच युद्ध रोखण्यास मदत झाली, असंसुद्धा ट्रम्प म्हणाले. भारतावर लावण्यात आलेलं आयात शुल्क हासुद्धा या रणनैतिक धोरणाचाच भाग अल्याचंही इथं अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
