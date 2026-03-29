English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
Nuclear War: अण्वस्त्र हल्ला झाल्यास 'या' 4 भागातले लोक अजिबात नाही वाचणार; तज्ज्ञांचा मोठा इशारा!

Nuclear Attack Occurs: तज्ज्ञांच्या मते, लंडनसारख्या मोठ्या शहरांच्या मध्यभागात राहणाऱ्या लोकांना परमाणु विस्फोटात क्षणार्धात जळून राख होण्याचा धोका आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 29, 2026, 08:20 PM IST
अण्वस्त्र हल्ला

Nuclear Attack Occurs: जगात सध्या इराण-इस्त्रायल आणि अमेरिकेच्या तणावामुळे अण्वस्त्र युद्धाची भीती वाढलीय. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा तज्ज्ञांनी एक मोठा इशारा जाहीर केलाय. अण्वस्त्र हल्ला झाल्यास काही विशिष्ट भागात राहणाऱ्या लोकांना वाचवणे अशक्य होईल. ब्रिटनचे प्रोफेसर अँथनी ग्लीज आणि डॉ. मार्क फेल्टन यांनी 'द एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत हे स्पष्टपण सांगितलंय. देशातील सरकार अण्वस्त्र हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे का जाहीर करत नाहीत?, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

मोठ्या शहरांमध्ये राहणे अत्यंत धोकादायक

तज्ज्ञांच्या मते, लंडनसारख्या मोठ्या शहरांच्या मध्यभागात राहणाऱ्या लोकांना परमाणु विस्फोटात क्षणार्धात जळून राख होण्याचा धोका आहे. "मध्य लंडनमध्ये राहत असाल तर तुम्ही पल भरातच भस्मसात व्हाल,"असे  प्रोफेसर ग्लीज सांगतात. कारण अण्वस्त्र बॉम्बचा स्फोट इतका प्रचंड असतो की, उष्णता आणि दाब यामुळे इमारती, लोक आणि सर्व काही नष्ट होऊन जाते. ब्रिटनसारख्या देशांतही अशा शहरांसाठी पुरेशी तयारी नाही. त्यामुळे शहरातील गर्दी आणि इमारतींच्या गर्दीमुळे बचावाची शक्यता जवळपास शून्य असते.

सैन्य तळांजवळील भाग पूर्णपणे असुरक्षित

कोणत्याही देशातील हवाई तळ किंवा सैन्याच्या मोठ्या तळाजवळ राहणारे लोक परमाणु हल्ल्यात प्रथम लक्ष्य होतात. विरोधी देश हे ठिकाणे प्रथम नष्ट करण्यासाठी अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रे वापरतो. तज्ज्ञ सांगतात, "सैन्य ठिकाणे ही युद्धात सर्वात वरच्या यादीत असतात." विस्फोटाचा प्रभाव इतका मोठा असतो की, तेथील लोकांना वाचण्याची कोणतीही संधी मिळत नाही. विकिरण आणि आग यांचा प्रचंड हल्ला होतो. त्यामुळे अशा भागात राहणाऱ्यांनी तातडीने सावधगिरी बाळगावी.

डोंगरी भागात पळून जाणेही तोट्याचे

अनेक लोक युद्धाच्या भीतीने शहर सोडून पहाडी किंवा डोंगरी भागात पळून जाण्याचा विचार करतात. पण तज्ज्ञ म्हणतात, हेही सुरक्षित नाही. तेथे आश्रयाची व्यवस्था, अन्न आणि पाण्याची पुरेशी सुविधा नसते. परमाणु हल्ल्यानंतर विकिरण सर्वत्र पसरते आणि पहाडी भागात बचावाचे साधन मर्यादित असतात. प्रोफेसर ग्लीज यांच्या मते, "पहाडी भागात सुरक्षितता फार कमी आहे." युद्धानंतर अन्नधान्य आणि वैद्यकीय मदत मिळणेही कठीण होते.

उंच इमारती किंवा अपार्टमेंटमध्ये राहणे टाळा

उंच इमारतींमध्ये राहणारे लोक परमाणु स्फोटात जास्त धोक्यात असतात. जितकी इमारत उंच, तितका विस्फोटाचा दाब आणि उष्णता जास्त प्रभाव टाकते. "उंच अपार्टमेंट ब्लॉकमध्ये राहू नका, कारण तुम्ही जितके वर असाल तितका धोका अधिक," असे ग्लीज सांगतात. खालच्या मजल्यांवरही काच, भिंती कोसळून लोक जखमी होतात. विकिरणही सहज आत शिरते. त्यामुळे उंच इमारती टाळून जमिनीच्या जवळ किंवा सुरक्षित आश्रयस्थळी राहण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.

सरकार आणि जनतेने तयारी करणे गरजेचे

हे सर्व इशारे लक्षात घेता, सरकारांनी तातडीने अण्वस्त्र हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी जनजागृती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डॉ. मार्क फेल्टन सांगतात, "ब्रिटनसारखे देशही यासाठी तयार नाहीत." सामान्य नागरिकांनी घरात अन्न, पाणी, औषधे आणि रेडिएशन-प्रूफ आश्रयाची तयारी ठेवावी. जगभरात शांतता राखण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी संवाद वाढवावा, असा सल्ला देण्यात आलाय. अण्वस्त्र युद्ध झाल्यास कोणालाही पूर्णपणे सुरक्षितता मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्रत्येकाने सजग राहणे आवश्यक आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Israel Iran warnuclear warnuclear war survivalnuclear war survival kitnuclear war survival marathi

