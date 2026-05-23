/तुम्ही 2030 पर्यंत जगलात, तर अमर व्हाल! 147 अचूक भाकीत करणाऱ्या व्यक्तीमुळे एकच खळबळ, काय आहे यामागील सत्य?

Predictions 2026 : तंत्रज्ञानाशी संबंधित 147 अचूक भाकीत एका व्यक्ती नुकतीच एक भविष्यवाणी केलीय. त्यानुसार तुम्ही 2030 पर्यंत जगलात, तर अमर व्हाल, कसं काय ते जाणून घेऊयात.
Predictions 2026 : प्राचीन काळापासून मानवाला अमर होण्यासाठी अनेक यज्ञ आणि पूजा केले आहेत. अगदी बळी आणि जादूटोणाचाही उल्लेख प्राचीन पुस्तकांमध्ये दिसून येतो. माणूस जसा जन्माला येतो तसाच एक दिवस त्याचा मृत्यू होता, हे परम सत्य आहे. पण एका व्यक्तीने भाकीत केलंय की, तुम्ही 2030 पर्यंत जगलात, तर अमर व्हाल. या व्यक्तीने तंत्रज्ञानाशी संबंधित 147 अचूक भाकीत आजपर्यंत केले आहेत. हा धाडसी दावा करणारे दुसरं तिसरे कोणी नसून सर्वात प्रसिद्ध भविष्यवेत्ता आणि गूगलचे माजी अभियंता, रे कर्झविल यांनी केलंय. त्यांनी सांगितलंय की भविष्यात विज्ञान, अनुवंशशास्त्र आणि रोबोटिक्स एकत्र येऊन अशी काहीतरी अद्भुत गोष्ट तयार करणार आहे, ज्यामुळे मानवाचा मृत्यू होणार नाही. पण हे सांगताना त्यांनी हे स्पष्ट केलंय की, या धोकादायक तंत्रज्ञानाचे जितके फायदे आहेत, तितकेच धोकादायक दुष्परिणामही असतात.
ती एक गोष्ट माणसांना वृद्ध होण्यापासून दूर ठेवणार!
रे कर्झविल यांना असा विश्वास की, 2030 सालापर्यंत नॅनोटेक्नॉलॉजी इतकी प्रगत होणार आहे की, भविष्यात शास्त्रज्ञ 'नॅनोबॉट्स' नावाचे अत्यंत लहान, सूक्ष्म रोबोट तयार करण्यात सक्षम असणार आहे. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण हे लहान रोबोट रक्तप्रवाहाद्वारे मानवी शरीरात इंजेक्ट करण्यात येतील. त्यानंतर ते तुमच्या शरीरात तरंगत राहतील. हे सूक्ष्म रोबोट तुमच्या शरीरात 24 तास तरंगत राहतील.
शरीरात राहून ते जर एखादी पेशी खराब होत असेल किंवा तुटतच असेल तर तो रोबोट त्वरित दुरुस्ती करतील. इतकंच नाही, तर ते वृद्ध पेशींना पुनरुज्जीवित करून वृद्धत्वाची प्रक्रिया कायमची थांबवण्यात मदत करतील. याचा साधा सरळ शब्दात अर्थ सांगायचं झालं तर आजार होण्यापूर्वीच तो नाहीसा होईल आणि तुम्ही कधीच चिरतरुण राहणार. म्हणजे तुम्ही कधीच म्हातारे होणार नाहीत.
रे कर्झवाइल कोण आहेत आणि त्यांच्या भाकितांवर विश्वास का ठेवावा?
आता प्रश्न हा आहे, रे कर्झवाइल कोण आहे. त्यांनी केलेल्या भाकितांवर आपण का विश्वास ठेवायचा. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, रे कर्झवाइल ते जगातील अशा काही मोजक्या शास्त्रज्ञ आणि धोरणात्मक विचारवंतांपैकी एक आहेत. त्यांनी यापूर्वी इंटरनेट क्रांती, स्मार्टफोन्स आणि एआयच्या वर्चस्वाबद्दल अनेक वर्षांपूर्वी अचूक भाकीत केलं होतं.
यामुळे रे कर्झवाइल यांना अमेरिकी सरकारचा सर्वोच्च सन्मान, 'नॅशनल मेडल ऑफ टेक्नॉलॉजी' सन्मानित करण्यात आलंय. त्यांनी आजपर्यंत 147 भाकीत केली आहेत, ज्यातील 86 टक्के खऱ्या ठरल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अमरत्वाच्या सिद्धांताला जग गांभीर्याने घेत आहे.