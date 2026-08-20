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आक्रोश, किंकाळ्या अन् हतबलता...; सोन्याची खाण कोसळली, 100हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

मध्य अफ्रिकेतील पश्चिमी भागात मोठी दुर्घटना झाली आहे. सोन्याची खाण कोसळल्यानंतर शेकडो कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:32 AM IST
आक्रोश, किंकाळ्या अन् हतबलता...; सोन्याची खाण कोसळली, 100हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू
Image Credit: illegal gold mine collapses in Central African Republic 100 workers death

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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