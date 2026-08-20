/आक्रोश, किंकाळ्या अन् हतबलता...; सोन्याची खाण कोसळली, 100हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू

मध्य अफ्रिकेतील पश्चिमी भागात सोन्याची खाण कोसळून मोठी दुर्घटना झाली आहे. अनधिकृत सोन्याच्या खाणीत जीव धोक्यात घालून काम करणारे जवळपास 100 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. अचानक झालेल्या भूस्खलनामुळं 100 कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. या कामगारांच्या मृत्यूची अधिकृत पुष्टीदेखील करण्यात आली आहे. दरम्यान या परिसरात अद्यापही मदत व बचावकार्य सुरू आहे. तसंच, ढिगाऱ्याखाली आणखी काही कामगार अडकलेत का याचा शोध घेण्यात येत आहे. हा अपघात मध्य अफ्रिकेतील बाबोआपासून जवळपास 50 किमी लांब असलेल्या जाम्बोयच्या गोल्ड मायनिंगवर हा अपघात घडला आहे. या खाणीत शेकडो कामगार काम करत होते.
सोन्याच्या खाणीत भूस्खलन झाल्यानंतर शेकडो कामगार ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. त्यानंतर अपघातात जखमी झालेल्या कामगारांना बाबोआ रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळं मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कॅमरून ट्रिब्यूनच्या एका अहवालानुसार 100 मृतदेह आत्तापर्यंत बाहेर काढण्यात आले आहेत. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतर मृतांचा अधिकृत आकडा जारी करण्यात येईल.
Another gold mine tragedy in Africa. At least 30 miners were killed after a gold mine collapsed in Nana-Mambéré, Central African Republic. Several others are feared trapped, with rescue operations underway. The incident comes days after a mine collapse in South Africa killed 14… pic.twitter.com/Pn25urqvVA— V Chandramouli (@VChandramouli6) August 19, 2026
एएफपी वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, या दुर्घटनेचे साक्षीदार आणि खाणीत काम करणारे कामगार सेड्रिक मबांगो यांनी या भयानक घटनेची माहिती देताना म्हटलं आहे की, अचानक संपूर्ण जमीन धसली आणि काही सेकंदातच शेकडो लोक जमिनीखाली गाडले गेले. कोणाला पळून जाण्याचा वेळही मिळाला नाही. चहूबाजूला गोंधळ झाला होता. लोकांच्या किंचाळ्या आणि आक्रोशाने संपूर्ण परिसर भरून गेला होता. मी तर वाचलो पण हा प्रसंग मी कधीच विसरू शकणार नाही.
सरकारने या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत चौकशीची आदेश दिले आहेत. बाबोआच्या सरकारी वकिलांनी तज्ज्ञांशी बोलताना म्हटलं आहे की, खाण कामगार काम करत असलेल्या भुयारी मार्गांच्या कोसळण्यामुळे हा अपघात घडला. न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. तर, या अपघातावरुन विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. सरकारला लोकांची पर्वा नाही आणि दोन वेळचं जेवण लोकांना आपला जीव धोक्यात घालण्यास भाग पाडले जात आहे.
या दुर्घटनेमुळं खनिजसंपन्न आफ्रिकेत कोणत्याही नियमांशिवाय चालणाऱ्या अवैध खाणकाम स्थळांच्या गंभीर परिस्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले. येथे भूस्खलन आणि बोगदे कोसळून लोकांच्या मृत्यूच्या घटना सामान्य झाल्या आहेत. अशा प्रत्येक घटनेनंतर, अवैध खाणकाम थांबवण्यासाठी सरकार कठोर कारवाई करत असल्याचा दावा करते, परंतु काही काळानंतर पुन्हा नेहमीप्रमाणे काम सुरू होते.
- या वर्षी जूनमध्ये, एका बेकायदेशीर सोन्याच्या खाणकामाच्या ठिकाणी अशाच प्रकारच्या अपघातात डझनभर लोकांचा मृत्यू झाला.
- या वर्षी मार्चमध्ये, पश्चिम मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताकातील न्गोरू येथे खाण कोसळून सात जणांचा मृत्यू झाला.
- या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, देशाच्या ईशान्येकडील गोर्डी येथे खाण दुर्घटनेत आणखी 20 जणांचा मृत्यू झाला.