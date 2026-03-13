LNG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! युद्ध काळात रशियाचा भारतासाठी मोठा निर्णय

अमेरिका, इस्त्रालय आणि इराणमधील तीव्र युद्धामुळे जगात मोठं भीतीदायक वातावरण आहे. मध्य पूर्वेतील तीव्र संघर्षाचा फटका अप्रत्यक्ष जगातील इतर देशांना बसतोय. युद्ध काळात इराणने होर्मुज स्ट्रेट बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जगभरात मोठा इंधन तुटवडा जाणवतोय. त्यामुळे कच्चा तेलाचे दरही गगनाला भिडत आहेत. या युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) जवळपास बंद झाली आहे. इराणने या मार्गावरून होणाऱ्या जहाजांवर हल्ले करण्याची धमकी दिल्याने आणि काही जहाजांवर हल्ले केल्याने बहुतेक तेल टँकर आणि व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे. पण भारताने जे करुन दाखवलं ते कुठल्याही देशाला जमलं नाही. सौदी अरेबियातून कच्च्या तेलाने भरलेले एक जहाज यशस्वीरित्या होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून मुंबईत आलं.
आता इंधनाचा संकट ओढवलं असताना रशियाकडून मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ज्याचा भारताला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.मध्य पूर्वेतील तीव्र संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाने भारताला एलएनजी पुरवठा पुन्हा सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
आरटी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत, भारतातील रशियाचे राजदूत डेनिस अलिपोव्ह महत्त्वपूर्ण निर्णय सांगितला आहे. ते म्हणाले की, भारताला एलएनजी पुरवठ्यासाठी काही वर्षांपूर्वी व्यवस्था आणि करार करण्यात आला होता. पण निर्बंधांमुळे त्या करारांमध्ये अडथळा आला होता. अलिपोव्ह यांनी भारताने रशियन क्रूड खरेदी केल्याचाही बचाव केला आहे. त्यांनी म्हटलंय की नवी दिल्लीला त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही देशाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसणार आहे.
अलिपोव्ह म्हणाले की नवी दिल्लीला त्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही देशाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसणार आहे. परराष्ट्र मंत्री (EAM) एस. जयशंकर यांनी या प्रकरणावर भारताची भूमिका आधीच स्पष्ट केल्यामुळे गोष्टी अनेक पातळीवर सोप्या झाल्या आहेत. मला वाटतं भारतीय अधिकाऱ्यांनी याबद्दल आधीच त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी उत्तर दिलंय की, भारताला कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता बिलकुल नाही," असे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे भारताची कंपनी GAIL ने रशियाची सरकारी तेल आणि गॅस पुरवठादार असलेली कंपनी गजप्रोमसोबत एक करार केला आहे. या करारानुसार प्रति वर्षाला 2.5 मिलियन टन एलएनजी खरेदीबद्दल तो आहे. त्यासोबत हा करार 20 वर्षांसाठी करण्यात आला आहे. पण, 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर मॉस्कोवर पाश्चात्य निर्बंध लादण्यात आला होता. त्यानंतर हा करार खंडित करण्यात आला. त्यानंतर रशियाची कंपनी असलेल्या गजप्रोमच्या जर्मन यूनिटला जर्मनिने आपल्या ताब्यात घेतल्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला. त्यानंतर त्यांचा सर्वात मोठा फटका भारताला होणाऱ्या एलएनजी पुरवठ्यावर झाला. या निर्बंधामुळे एलएनजी पुरवठा भारतासाठी थांबवण्यात आला.
या करारानुसार, गॅझप्रॉम 20 वर्षांसाठी भारताला दरवर्षी 2.5 दशलक्ष टन एलएनजी पुरवला जातो. तज्ज्ञ सांगतात की हा जगातील सर्वात स्वस्त एलएनजी करारांपैकी एक आहे. तर हा संपूर्ण करार कालावधी अंदाजे 25 अब्ज डॉलर्सचा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. आता रशियाच्या या निर्णयामुळे गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रशियन गॅस आयात पुन्हा सुरू केल्याने भारतीय ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार यात काही शंका नाही.