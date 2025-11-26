English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Imran Khan: इम्रान खान यांची गूढपणे हत्या झाली? अफगाण मीडियाने केला दावा; काय आहे सत्य? जाणून घ्या

Imran Khan Assassination News: पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ किंवा पीटीआयचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या हत्येच्या अफवांबद्दल एक मोठा खुलासा झाला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 26, 2025, 03:38 PM IST
Imran Khan: इम्रान खान यांची गूढपणे हत्या झाली? अफगाण मीडियाने केला दावा; काय आहे सत्य? जाणून घ्या

Imran Khan Fake Death News: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पक्षाचे संस्थापक इमरान खान यांच्या संदर्भात पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर धक्कादायक दावा समोर आला आहे. काही अफगाणी मीडिया प्लॅटफॉर्मवर “अतिशय विश्वासार्ह स्रोत” असल्याचा उल्लेख करत, इमरान खान यांची तुरुंगात हत्या झाल्याचा दावा करण्यात आला. या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, रावळपिंडीच्या अडियाला जेल मधून त्यांचा मृतदेह हलवण्यात आला असून, त्याबाबत काही “विश्वसनीय सूत्रांना” माहिती मिळाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हा दावा व्हायरल होताच पाकिस्तानात आणि भारतातही मोठी चर्चा सुरू झाली. सोशल नेटवर्क X (पूर्वीचे ट्विटर) आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर या अफवेला प्रचंड वेगाने पसराव मिळाला. अनेकांनी ही घटना “क्रिकेटर ते पॉलिटिशियन” असा प्रवास करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या सुरक्षेशी जोडत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

फवाद चौधरी यांचं स्पष्ट विधान

या प्रकरणावर PTI चे माजी नेते आणि प्रमुख मीडिया फेस फवाद चौधरी यांनी ZEE Newsसोबत खास संवाद साधला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, “इमरान यांच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या चर्चा पूर्णपणे तथ्यहीन आहेत. जेलमध्ये त्यांना कुठलाही धोका झालेला नाही. ही फक्त खळबळ उडवण्यासाठी तयार केलेली अफवा आहे,” असं फवाद चौधरी म्हणाले.ते पुढे म्हणाले, “मी आधीही अशा चुकीच्या बातम्यांचा विरोध केला आहे. पीटीआयचे कार्यकर्ते भावनिक आहेत, त्यामुळे अशा दाव्यांमुळे ते पटकन अस्वस्थ होतात. मात्र वास्तव हेच आहे की इमरान जेलमध्ये सुरक्षित असून, त्यांचं मनोबल अजूनही तेवढंच मजबूत आहे.”

2023 पासून तुरुंगात, भेटीगाठींवर कडक निर्बंध

इमरान खान यांना 2023 पासून अडियाला जेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या कारावासावर पाकिस्तान सरकार आणि सुरक्षायंत्रणा “सुरक्षा जोखमी”चा मुद्दा सातत्याने पुढे करत आहेत. न्यायालयाचे आदेश असूनही, त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना त्यांच्याशी नियमित भेटण्यास परवानगी मिळत नसल्याची नाराजी वाढत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यांना एकट्या कक्षात ठेवण्यात आलं, म्हणजेच सोलिटरी कंफाइनमेंट लागू आहे, मात्र अधिकृत पातळीवर याला दुजोरा देण्यात आलेला नाही. तरीही या परिस्थितीमुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात शंका आणि सरकारविरोधात संताप दिसून येतो.

बहिणींचं जेलबाहेर आंदोलन, आर-पार मुद्द्यावर चेतावणी

25 नोव्हेंबरच्या रात्री इमरान खान यांच्या तीन बहिणी नूरीन खान, अलीमा खान आणि उजमा खान  कुटुंबीय म्हणून भेटीला परवानगी मिळावी या अपेक्षेने थेट जेलच्या दरवाजापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यांच्या सोबत PTI चे शेकडो समर्थकही उपस्थित होते, जे “आमच्या नेत्याला भेटू द्या” अशी मागणी करत घोषणाबाजी करत होते. बहिणी या वेळी कमालीच्या संतापलेल्या दिसल्या. त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला की, “जोवर आमच्या भावाला भेटण्याची परवानगी मिळत नाही, तोवर हे आंदोलन सुरूच राहणार.” त्यानंतर मंगळवारी रात्री हजारो PTI कार्यकर्ते पुन्हा अडियाला जेलबाहेर जमा झाले. आंदोलनाचा आकार पाहून हा मुद्दा आता राजकीय संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यावर आल्याचं बोललं जात आहे.

मरियम नवाज सरकार आणि शहबाज शरीफ सरकारवर गंभीर आरोप

इमरान यांच्या बहिणींनी घेतलेली ही भूमिका पाकिस्तानच्या केंद्रात असलेल्या शहबाज शरीफ सरकार आणि पंजाब प्रांतातील मरियम नवाज सरकार यांच्या विरोधात थेट आव्हान मानली जात आहे. समर्थक असा आरोप करत आहेत की, “न्यायालय आणि लष्कराला माहिती असूनही सरकार 4 आठवड्यांपासून इमरान यांच्या आरोग्याबाबत खरी स्थिती लपवत आहे.” याआधीही त्यांच्या बहिणींना भेट नाकारल्यावर त्यांनी जेलबाहेर आंदोलन केले होते, त्यामुळे यावेळी सरकार कोणता पवित्रा घेणार, याकडे संपूर्ण दक्षिण आशियाचं लक्ष लागलं आहे.

अफवा पसरतात, पण अधिकृत यंत्रणा शांत का?

इमरान खान यांच्या संदर्भातील प्रत्येक व्हायरल दावा जितका वेगात पसरतो, त्यावर अधिकृत स्पष्टीकरण तेवढ्याच वेगात का दिलं जात नाही? असा प्रश्न आता मीडियामध्येही चर्चिला जात आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात आधीच तणावाची ठिणगी पडलेली असताना, अशा अफवा फक्त देशातील अस्थिरता वाढवण्याचं काम करत असल्याचं मत जाणकार मांडत आहेत. फवाद चौधरी यांनी मात्र सर्व दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. यामुळे ही व्हायरल चर्चा शांत होईल का, की याला धमाकेदार पॉलिटिकल टर्न मिळेल, हे येणाऱ्या काही तासात स्पष्ट होईल. पाकिस्तानातील मीडिया, सरकार आणि PTI या तिघांमधील संघर्षात आता अडियाला जेल नवा केंद्रबिंदू म्हणून समोर आला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
imran khanImran Khan Assassination

इतर बातम्या

250,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले; जगातील सर्वात...

विश्व