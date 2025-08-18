भारतातील सर्वात रहस्यमयी ठिकाणी, विज्ञानही होते फेल! स्टार्ट न करता आपोआप चालतात वाहने

Magnetic Hill: जगात अनेक रहस्यमयी ठिकाणे आहेत. भारतात देखील असेत एक रहस्यमयी ठिकाण आहे. हे ठिकाण चमत्कारापेक्षा कमी नाही. जगभरातून हे ठिकाण पाहण्यासाठी लोक येथे येतात. येथे स्टार्ट न करता आपोआप वाहने चालतात. याठिकाणी विज्ञानही फेल होते. जाणून घेऊया भारतातील हे रहस्यमयी ठिकाण कुठे आहे.
भारतातील हे रहस्यमयी ठिकाणी सर्वात लोकप्रिय टूरीस्ट डेस्टिनेशन आहे. या ठिकाणाचे नाव आहे लडाख असे आहे. भारताच्या उत्तरेला असलेल्या लडाखमध्ये मॅग्नेटिक हिल नावाचे हे ठिकाण आहे. हे ठिकाण जगातील सर्वात विचित्र ठिकाणांपैकी एक आहे. येथे जेव्हा एखादे वाहन न्यूट्रल गियरमध्ये असते तेव्हा इतर वाहने खाली जाऊ लागतात परंतु या ठिकाणी असे होत नाही. येथे वाहने वरच्या दिशेने जाऊ लागतात, याला मिस्ट्री हिल किंवा ग्रॅव्हिटी हिल असेही म्हणतात.
टेकडीमध्ये असलेल्या चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणामुळे येथे वाहने आपोआप चालतात. या टेकडीवर एक विशेष चुंबकीय शक्ती आढळते ज्यामुळे वाहने वरच्या दिशेने खेचली जातात. यामुळेच जगभरातील शास्त्रज्ञ येथे संशोधन करण्यासाठी येतात असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.
लडाखच्या स्थानिक लोकांच्या महणण्यानुसार येथे एकेकाळी एक रस्ता होता जो थेट स्वर्गात जात असे. यामुळेच याला स्वर्गात जाणारा रस्ता असेही म्हणतात.
या अद्भुत ठिकाणी भेट द्यायची असेल, तर तुम्हाला हे ठिकाण लेह-कारगिल महामार्गावरुन येथे जाता येते. हे ठिकाण लेह शहरापासून सुमारे 30 किलोमीटर अंतरावर आहे. सिंधू नदी देखील मॅग्नेटिक हिलजवळून वाहते. या परिसरात फिरताना अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य पहायला मिळते. येथे पिवळ्या रंगाच्या बोर्डवर लिहिलेले असते की वाहन न्यूट्रलमध्ये ठेवा, वाहन न्यूट्रलमध्ये ठेवताच ते इंजिन सुरू न करता हळूहळू वरच्या दिशेने जाऊ लागतात.