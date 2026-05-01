इजिप्तमध्ये सापडलं पूर्ण वर्तुळाकार मंदिर! 2200 वर्ष जुन्या मंदिरात सापडला यापूर्वी कधीही न पाहिलेला देव

Egypt 2200 Year Old Circular Temple: पिरॅमिड्सचा देश अशी ओळख असलेल्या इजिप्तमध्ये सर्वांना थक्क करुन सोडणारी एक 2200 वर्षांपूर्वीची वास्तू उत्खननादरम्यान सापडली आहे. उत्तर सिनाई येथील तेल-अल-फरामा म्हणजेच प्राचीन पेलुसियम शहराजवळ एक गोलाकार मंदिर सापडलं असून नुकतीच यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आळी आहे. हे मंदिर नाईल नदीच्या पूर्वेकडील भागात आहे. हे मंदिर रोम कालावधीच्या सुरुवातीच्या काळातील म्हणजेच साधारण 2200 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
इजिप्तमध्ये सापडलेल्या या मंदिराचं वैशिष्ट्यं म्हणजे ते पूर्णपणे वर्तुळाकार आहे. सामान्यपणे त्रिकोणी किंवा शार्प एजेट असलेल्या आकारांमध्ये प्राचीन वास्तू सापडणाऱ्या इजिप्तमध्ये अशा गोलाकार वास्तू सापडणं फारच दुर्मिळ मानलं जातं. या मंदिराच्या भिंती विटांपासून बनवलेल्या आहेत. या मंदिराचा संबंध 'गॉड ऑफ मड' म्हणजेच चिखलाच्या देवाशी जोडला जात आहे. यापूर्वी अशाप्रकारे चिखलाच्या देवाचं एवढं मोठं मंदिर जगात कुठेही सापडलेलं नाही. बहुतांश संस्कृतींमध्ये चिखलाचा देव अशी संकल्पनाच नाही. येथे पवित्र जलविधी होत असावेत असं मानलं जातं. या मंदिरामध्ये पाणी वाहून नेण्यासाठीचे पाठ, पाईप आणि सेंट्रल प्लॅटफॉर्म अशी रचना आढळून आली आहे. हे सारं काही नाईल नदीशी जोडलेलं होतं. नाईलच्या खोऱ्यात राहणाऱ्यांना शेतीसाठी येथील चिखल पवित्र होता. त्यामुळेच चिखलाच्या देवासाठी बांधलेलं हे स्थान असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.
हे गोलाकार मंदिर प्राचीन काळात नाईल नदीच्या मुखाशी असलेल्या महत्त्वाच्या बंदराचं शहर असलेल्या पेलुसियम मध्ये होते. मागील सहा वर्षांपासून म्हणजेच 2020 पासून या ठिकाणी उत्खनन सुरु होतं. याच सहा वर्षांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं असून पहिल्यांदाच या मंदिराची संपूर्ण वर्तुळाकार रचना साध्या डोळ्यांना दिसेल अशापद्धतीने समोर आली आहे. या मंदिराची रचना पाहता प्राचीन इजिप्तमधील स्थापत्य कलेवर एकेकाळी ग्रीक आणि रोमन संस्कृतीचाही मोठा प्रभाव राहिल्याचं मानलं जात आहे. या मंदिरामध्ये ज्या पद्धतीने पाण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आलं आहे ते त्यावेळी इजिप्तमध्येही पाण्याशीसंबंधित धार्मिक विधींना असलेलं अनन्य साधारण महत्त्व अधोरेखित होत आहे.
इजिप्तमधील पिरॅमिड्सच गूढ आजही जगभरामध्ये कायम आहे. इसवी सन पूर्व 2630 च्या सुमारास राजा जोसेर आणि त्याचा वास्तुविशारद असलेल्या इमहोटेपने साक्कारा येथे सहा आयताकार दगड एकावर एक रचून पहिला पायऱ्यांचा पिरॅमिड बांधला होता. सध्या सापडलेलं मंदिर हे या पहिल्या पिरॅमिडच्या तुलनेनं साधारण 400 वर्ष नवं आहे. तर जगातील सर्वात प्रसिद्ध पिरॅमिड राजा खूफूने इसवी सन पूर्व 2530 च्या सुमारास बांधला. हे पिरॅमिड प्राचीन जगातील सात आश्चर्यांपैकी आज अस्तित्वात असलेले एकमेव आश्चर्य आहे.