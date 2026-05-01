इजिप्तमध्ये सापडलं पूर्ण वर्तुळाकार मंदिर! 2200 वर्ष जुन्या मंदिरात सापडला यापूर्वी कधीही न पाहिलेला देव

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
Egypt 2200 Year Old Circular Temple: इजिप्तमध्ये सन 2020 पासून सुरु असलेल्या उत्खननामध्ये आता समोर आलेलं मंदिर पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. या मंदिरात सापडलेल्या रचनेनं संशोधक थक्क झालेत.  

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 1, 2026, 11:49 AM IST
समोर आले हादरवून टाकणारे फोटो (फोटो सौजन्य इजिप्तच्या मंत्रालयाकडून साभार)

Egypt 2200 Year Old Circular Temple: पिरॅमिड्सचा देश अशी ओळख असलेल्या इजिप्तमध्ये सर्वांना थक्क करुन सोडणारी एक 2200 वर्षांपूर्वीची वास्तू उत्खननादरम्यान सापडली आहे. उत्तर सिनाई येथील तेल-अल-फरामा म्हणजेच प्राचीन पेलुसियम शहराजवळ एक गोलाकार मंदिर सापडलं असून नुकतीच यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आळी आहे. हे मंदिर नाईल नदीच्या पूर्वेकडील भागात आहे. हे मंदिर रोम कालावधीच्या सुरुवातीच्या काळातील म्हणजेच साधारण 2200 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोणत्या देवाचं मंदिर आहे हे?

इजिप्तमध्ये सापडलेल्या या मंदिराचं वैशिष्ट्यं म्हणजे ते पूर्णपणे वर्तुळाकार आहे. सामान्यपणे त्रिकोणी किंवा शार्प एजेट असलेल्या आकारांमध्ये प्राचीन वास्तू सापडणाऱ्या इजिप्तमध्ये अशा गोलाकार वास्तू सापडणं फारच दुर्मिळ मानलं जातं. या मंदिराच्या भिंती विटांपासून बनवलेल्या आहेत. या मंदिराचा संबंध 'गॉड ऑफ मड' म्हणजेच चिखलाच्या देवाशी जोडला जात आहे. यापूर्वी अशाप्रकारे चिखलाच्या देवाचं एवढं मोठं मंदिर जगात कुठेही सापडलेलं नाही. बहुतांश संस्कृतींमध्ये चिखलाचा देव अशी संकल्पनाच नाही. येथे पवित्र जलविधी होत असावेत असं मानलं जातं. या मंदिरामध्ये पाणी वाहून नेण्यासाठीचे पाठ, पाईप आणि सेंट्रल प्लॅटफॉर्म अशी रचना आढळून आली आहे. हे सारं काही नाईल नदीशी जोडलेलं होतं. नाईलच्या खोऱ्यात राहणाऱ्यांना शेतीसाठी येथील चिखल पवित्र होता. त्यामुळेच चिखलाच्या देवासाठी बांधलेलं हे स्थान असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

सहा वर्षांपासून सुरु होतं काम

हे गोलाकार मंदिर प्राचीन काळात नाईल नदीच्या मुखाशी असलेल्या महत्त्वाच्या बंदराचं शहर असलेल्या पेलुसियम मध्ये होते. मागील सहा वर्षांपासून म्हणजेच 2020 पासून या ठिकाणी उत्खनन सुरु होतं. याच सहा वर्षांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं असून पहिल्यांदाच या मंदिराची संपूर्ण वर्तुळाकार रचना साध्या डोळ्यांना दिसेल अशापद्धतीने समोर आली आहे. या मंदिराची रचना पाहता प्राचीन इजिप्तमधील स्थापत्य कलेवर एकेकाळी ग्रीक आणि रोमन संस्कृतीचाही मोठा प्रभाव राहिल्याचं मानलं जात आहे. या मंदिरामध्ये ज्या पद्धतीने पाण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आलं आहे ते त्यावेळी इजिप्तमध्येही पाण्याशीसंबंधित धार्मिक विधींना असलेलं अनन्य साधारण महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

मंदिर आणि पिरॅमिड्सच्या वयात किती फरक?

इजिप्तमधील पिरॅमिड्सच गूढ आजही जगभरामध्ये कायम आहे. इसवी सन पूर्व 2630 च्या सुमारास राजा जोसेर आणि त्याचा वास्तुविशारद असलेल्या इमहोटेपने साक्कारा येथे सहा आयताकार दगड एकावर एक रचून पहिला पायऱ्यांचा पिरॅमिड बांधला होता. सध्या सापडलेलं मंदिर हे या पहिल्या पिरॅमिडच्या तुलनेनं साधारण 400 वर्ष नवं आहे. तर जगातील सर्वात प्रसिद्ध पिरॅमिड राजा खूफूने इसवी सन पूर्व 2530 च्या सुमारास बांधला. हे पिरॅमिड प्राचीन जगातील सात आश्चर्यांपैकी आज अस्तित्वात असलेले एकमेव आश्चर्य आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Egypt2200 year oldEgypt circular templegod of mudEgypt unearthed

