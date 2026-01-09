English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • जानेवारी 2026 मध्ये जगातील सर्वात मोठी IT कंपनी 22,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार? कंपनीचे नाव आणि कंपनीचा खुलासा जाणून शॉक व्हाल

जानेवारी 2026 मध्ये जगातील सर्वात मोठी IT कंपनी 22,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार? कंपनीचे नाव आणि कंपनीचा खुलासा जाणून शॉक व्हाल

2026 च्या सुरुवातीलाच जगातील सर्वात मोठी IT कंपनी 22,000  कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. यामुळे कर्मचारी धास्तावले आहेत. कंपनीने याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Jan 9, 2026, 09:10 PM IST
जानेवारी 2026 मध्ये जगातील सर्वात मोठी IT कंपनी 22,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार? कंपनीचे नाव आणि कंपनीचा खुलासा जाणून शॉक व्हाल

Microsoft News: जगातील सर्वात मोठ्या टेक दिग्गजांपैकी एक असलेली मायक्रोसॉफ्ट कंपनी जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कपातीची योजना आखत असल्याची चर्चा रंगली आहे.  मायक्रोसॉफ्ट कंपनी  11,000 ते 22,000  कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार असल्याची महिती समोर आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. अशातच कंपनीने कर्मचारी कपात करण्याच्या चर्चेबाबत मोठा खुलासा केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानेवारी महिन्यात मायक्रोसॉफ्ट 11,000 ते 22,000 नोकऱ्या कमी करू शकते अशा ऑनलाइन पोस्ट आणि वृत्तांनंतर अफवा वेगाने पसरू लागल्या आहेत. क्लाउड सेवा, गेमिंग आणि सेल्स टीममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वोकर कपातीटा फटका बसू शकतो.  मायक्रोसॉफ्टने नोकरकपातीच्या दाव्याबाबात खुलासा केला आहे.  मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य संप्रेषण अधिकारी फ्रँक शॉ यांनी सार्वजनिकरित्या नोकर कपातीचा दावा फेटाळून लावला आहे. 

सोशल मिडियावर मार्यक्रोशॉफ्टमधील नोकर कपातीची जोरदार चर्चा आहे.  मध्यम व्यवस्थापन आणि वरिष्ठ टीमवर याचा परिणाम होऊ शकतो, तर एआयशी संबंधित पदांवर नोकरी करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत असा दावा देखील सोशल मिडियावरील पोस्टमध्ये करण्यात आला.  मायक्रोसॉफ्टने गेल्या दीड वर्षात अनेक टप्प्यांत कर्मचारी कपात केली आहे. 2025 पर्यंत मायक्रोसॉफ्ट कंपनाने 15,000  हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. मायक्रोसॉफ्टने गेल्या अनेक वर्षांत वर्षाच्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल केले आहेत, म्हणूनच या वर्षी जानेवारी  महिन्यात मॉयक्रोसॉफ्टमध्ये कर्माचारी कपात होणार असल्याची चर्चा रंगली. 

जुलै 2025 मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले. तर, अनेक कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रोजेक्टचे काम दिले नाही.  कंपनीने एआय पायाभूत सुविधांसाठी जवळपास 80 अब्ज डॉलर राखून ठेवले आहेत, जे मागील वर्षांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. यामुळे मायक्रोसॉफ्ट त्यांच्या विविध व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना खर्च कमी करण्याची योजना कशी आखत आहे याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या कर्मचारी कापत करण्याबाबत कोणातही निर्णय घेण्यात आलेला नाही असा खुलासा कंपनीने केला आहे.  

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Microsoft the world largest IT companyMicrosoft will lay off 22000 employeesMicrosoft company disclosure regarding job cutsमायक्रोसॉफ्टकर्मचारी कपात

इतर बातम्या

'ही शिवशक्ती आता एकत्र आलीय', संजय राऊतांची सभेपू...

महाराष्ट्र बातम्या