जानेवारी 2026 मध्ये जगातील सर्वात मोठी IT कंपनी 22,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार? कंपनीचे नाव आणि कंपनीचा खुलासा जाणून शॉक व्हाल

Microsoft News: जगातील सर्वात मोठ्या टेक दिग्गजांपैकी एक असलेली मायक्रोसॉफ्ट कंपनी जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कपातीची योजना आखत असल्याची चर्चा रंगली आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी 11,000 ते 22,000 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढणार असल्याची महिती समोर आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. अशातच कंपनीने कर्मचारी कपात करण्याच्या चर्चेबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
जानेवारी महिन्यात मायक्रोसॉफ्ट 11,000 ते 22,000 नोकऱ्या कमी करू शकते अशा ऑनलाइन पोस्ट आणि वृत्तांनंतर अफवा वेगाने पसरू लागल्या आहेत. क्लाउड सेवा, गेमिंग आणि सेल्स टीममध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वोकर कपातीटा फटका बसू शकतो. मायक्रोसॉफ्टने नोकरकपातीच्या दाव्याबाबात खुलासा केला आहे. मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य संप्रेषण अधिकारी फ्रँक शॉ यांनी सार्वजनिकरित्या नोकर कपातीचा दावा फेटाळून लावला आहे.
सोशल मिडियावर मार्यक्रोशॉफ्टमधील नोकर कपातीची जोरदार चर्चा आहे. मध्यम व्यवस्थापन आणि वरिष्ठ टीमवर याचा परिणाम होऊ शकतो, तर एआयशी संबंधित पदांवर नोकरी करणाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत असा दावा देखील सोशल मिडियावरील पोस्टमध्ये करण्यात आला. मायक्रोसॉफ्टने गेल्या दीड वर्षात अनेक टप्प्यांत कर्मचारी कपात केली आहे. 2025 पर्यंत मायक्रोसॉफ्ट कंपनाने 15,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले आहे. मायक्रोसॉफ्टने गेल्या अनेक वर्षांत वर्षाच्या सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांमध्ये बदल केले आहेत, म्हणूनच या वर्षी जानेवारी महिन्यात मॉयक्रोसॉफ्टमध्ये कर्माचारी कपात होणार असल्याची चर्चा रंगली.
जुलै 2025 मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले. तर, अनेक कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रोजेक्टचे काम दिले नाही. कंपनीने एआय पायाभूत सुविधांसाठी जवळपास 80 अब्ज डॉलर राखून ठेवले आहेत, जे मागील वर्षांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. यामुळे मायक्रोसॉफ्ट त्यांच्या विविध व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असताना खर्च कमी करण्याची योजना कशी आखत आहे याबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या कर्मचारी कापत करण्याबाबत कोणातही निर्णय घेण्यात आलेला नाही असा खुलासा कंपनीने केला आहे.