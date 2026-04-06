English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
'अमेरिकेचा भ्रम भारत...', युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञाचं भारताबद्दल मोठं विधान; म्हणालेत,'मोदींनी युद्ध रोखण्यासाठी...'

प्रख्यात अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कट्टर टीकाकार, प्राध्यापक जेफ्री सॅक्स यांनी भारताविषयी मोठं वक्तव्य केलंय. ते म्हणाले की, भारतमध्येच अमेरिकेचे भ्रम दूर करण्याची ताकद आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 6, 2026, 02:45 PM IST
गेल्या 45 दिवसांपासून अमेरिका - इस्त्रायल आणि इराण यांच्यामधील युद्ध संपण्याचं नाव घेत नाहीय. अमेरिका आणि इराण दोन्ही देश आपल्या अटींवर ठाम आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवार 7 एप्रिल 2026 पर्यंतच अल्टीमेटम दिलं आहे. मध्य पूर्वेमधील या संघर्षाचा अप्रत्यक्ष परिणाम जगातील इतर देशांवर होतोय. अनेक देशांमध्ये इंधन तुटवड्यामुळे काही निर्बंध लावावे लागले आहेत. अशातच प्रख्यात अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कट्टर टीकाकार, प्राध्यापक जेफ्री सॅक्स यांनी भारताविषयी मोठं वक्तव्य केलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

'अमेरिकेचा भ्रम भारत...'

जेफ्री सॅक्स यांनी एका मुलाखतीत असं वक्तव्य केलं की, अमेरिका - इराण युद्धात भारत शांतता प्रस्थापित करणाऱ्याची भूमिका बजावण्यात सक्षम आहे. इतकंच नाही तर, त्यांनी पुढे एवढंही म्हटलं की, 'भारताकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद असल्याने, ब्रिक्स आणि भारत मिळून अमेरिकेचा गैरसमज दूर करण्याची ताकद ठेवतो.'

जेफ्री सॅक्स भारताबद्दल काय म्हणाले? 

ब्रिटिश पत्रकार अफशिन रत्तांसी यांच्या 'न्यू ऑर्डर विथ अफशिन रत्तांसी' या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी अमेरिका आणि इराण युद्धाबद्दल अनेक भाष्य केलं. त्यांनी भारताबद्दल या मुलाखतीत अनेक मोठे विधान केले आहेत. प्राध्यापक जेफ्री सॅक्स म्हणाले की, अमेरिकेचे भ्रम तोडण्याची क्षमता, सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठा फक्त भारताकडे आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर भारत अमेरिकेपेक्षा चारपट मोठा आहे. तर त्याच्या सांस्कृतिक इतिहासाच्या बाबतीत 10 पट जुना, किंवा त्याहूनही खूप जुना आहे. अशा परिस्थितीत, भारत अमेरिकेला स्पष्टपणे आणि ठणकावून सांगू शकतो की, अमेरिकने आपले हे गैरवर्तन लगेचच थांबवावे."

 

'अमेरिकेचा भ्रम तोडण्यासाठी भारताने हा उपाय...' 

त्यांनी भारताने यासाठी काय करावे याबद्दलही सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले की, 'माझे असे मत आहे की भारताने हे काम एकट्याने न करता त्यांनी हे एकत्रितपणे करावे. यासाठी भारताने रशिया, चीन, ब्राझील आणि इतर ब्रिक्स सदस्य देशांसोबत बोलून यावर तोडगा काढावा. त्यांनी यामागेच कारणही सांगितले,  म्हणाले की या वर्षी भारताकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद असणे ही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. मी ब्रिक्सला संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे, प्रभावशाली आणि फायदेशीर मानतो. तो जागतिक स्थिरतेचा एक मजबूत पाया म्हणून मानला गेला आहे. जगाची निम्मी लोकसंख्या, जगाचा निम्मा जीडीपी आणि अनेक प्रमुख देश त्याचे सदस्य असल्याने हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. 

 

जेफ्री सॅक्स पुढे म्हणाले की, आपण अमेरिकेच्या अधिपत्याखालील जगात राहत नाही. एवढंच नाहीतर आपण अशाही जगात राहत नाही जिथे अमेरिका दुसऱ्या देशाला अश्मयुगात ढकलण्याची धमकी देतो. आपण आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेवर आधारित एका सुसंस्कृत जगाचे नागरिक आहोत. त्यामुळे, ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताला ही भूमिका बजावण्याची एक अद्वितीय संधी मिळत आहे. 

ते पुढे म्हणाले की, 'ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी करणे किंवा त्यांच्याशी व्यवहार करणे हा कोणासाठीही कधीच सुखद अनुभव नसतो. याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. त्यामुळे, भारताने हे काम आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या सहकार्याने करणे अधिक हिताचे ठरणार आहे. मी भारत, चीन आणि रशिया यांना केवळ ब्रिक्सचे सह-सदस्य म्हणूनच नव्हे, तर एकमेकांचे मित्रराष्ट्र म्हणूनही पाहतोय.'

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BRICSnarendra modidonald trumpindiaJeffrey Sachs

विश्व