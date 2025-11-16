English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारताच्या शत्रु देशाला एका वर्षात तिसऱ्यांदा मोठा जॅकपॉट लागला, सापडली सोन्याची खाण, 1000 टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा

चीनी सोन्याचा एक मोठा साठा शोधून काढला आहे.  1000 टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 16, 2025, 08:19 PM IST
Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

India enemy country hit its third big jackpotChina Found Third Big Gold Reservechina 1000 tons of gold reservesचीनला सापडली सोन्याची खाण

