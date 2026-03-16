इराणमधून 550 हून अधिक भारतीयांची सुरक्षित सुटका; आर्मेनियाच्या मदतीबद्दल परराष्ट्र मंत्री जयशंकरांचे आभार

आखाती देशांमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये अडकलेल्या 550 हून अधिक भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. 

उर्वशी खोना | Updated: Mar 16, 2026, 08:26 PM IST
उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी भारत सरकारकडून प्रयत्न तीव्र करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत इराणमधून 550 हून अधिक भारतीय नागरिकांना आर्मेनिया मार्गे सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ.  सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी आर्मेनियाच्या सरकार आणि नागरिकांचे या मदतीबद्दल आभार मानले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “आतापर्यंत 550 हून अधिक भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी मदत केल्याबद्दल आर्मेनिया सरकार आणि तेथील नागरिकांचे आभार. या कठीण काळात त्यांनी दिलेल्या सहकार्याचे आम्ही कौतुक करतो.”

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, या संपूर्ण सुटका मोहिमेचे समन्वय काम तेहरान कडून करण्यात आले. भारतीय नागरिकांना व्हिसा आणि स्थलांतराशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीही दूतावासाने मदत केली. आर्मेनियामध्ये पोहोचलेल्या 550 भारतीयांपैकी 284 जण हे धार्मिक कारणांसाठी इराणला गेलेले यात्रेकरू होते. त्यापैकी काही जण आधीच भारतात परतले असून उर्वरित नागरिक पुढील काही दिवसांत विमानाने भारतात परतण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय, दूतावासाच्या मदतीने सुमारे 90 भारतीय नागरिकांनी इराणमधून अझरबैजानमध्येही प्रवेश केला आहे. सध्या कठीण परिस्थिती असूनही तेहरानमधील भारतीय दूतावास पूर्णपणे कार्यरत असून राजधानीबाहेरील भागात असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शहरांमध्ये हलवण्याचे कामही करण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार सध्या इराणमध्ये सुमारे 9 हजार भारतीय नागरिक आहेत. यात विद्यार्थी, खलाशी, व्यावसायिक, उद्योगपती आणि यात्रेकरूंचा समावेश आहे. भारत सरकारने जे नागरिक परत येऊ इच्छितात त्यांना आर्मेनिया किंवा अझरबैजानमार्गे बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला आहे.

दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे गल्फ देशांमधूनही सुमारे 20 हजार प्रवासी भारतात परतले असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. मंत्रालयातील गल्फ विभागाचे संयुक्त सचिव असीम महाजन यांनी सांगितले की, काही भागांमध्ये हवाई क्षेत्रावर निर्बंध असले तरी अनेक देशांमधून भारतासाठी उड्डाणे सुरू आहेत.

सौदी अरेबियातील विविध विमानतळांवरून भारतासाठी उड्डाणे सुरू आहेत. ओमानमधूनही भारतातील विविध शहरांसाठी विमानसेवा सुरू आहे, तर कतारचे हवाई क्षेत्र अंशतः खुले आहे. मात्र कुवेतचे हवाई क्षेत्र 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. बहरेन आणि इराकमधील भारतीय नागरिकांना सौदी अरेबियामार्गे भारतात आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे.

दरम्यान, 13 मार्च रोजी ओमानमधील सोहार शहरात झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. मस्कतमधील भारतीय दूतावास संबंधित कुटुंबीयांशी सतत संपर्कात असून ओमानी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे. मृतांचे पार्थिव लवकरच भारतात आणले जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

याचदरम्यान तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने इराणमधील भारतीय नागरिकांना महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. दूतावासाशी पूर्व समन्वय न करता कोणत्याही स्थलसीमेच्या दिशेने जाणे किंवा सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अनियोजित हालचाली केल्यास स्थलांतर आणि वाहतुकीसंबंधी गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून भारत सरकार आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

Urvashi Khona

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

