ना व्हिसा, ना फ्लाईट... भारतीय रेल्वेने 'या' सुंदर देशात जाण्यासाठी थेट ट्रेन सुरु केली; 10 दिवसांच्या टूरमध्ये संपूर्ण देश फिरण्याची संधी

भारताची पहिल्या इंटरनॅशनल ट्रेनने एक सुंदर देशाची सफर करता येणार आहे. 10 दिवसांच्या या टूरमध्ये या देशातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळांची सफर करता येणार आहे.
Nepal Bharat Gaurav Train: परदेशात फिरयाला जायचं म्हंटल की व्हिसा आणि फ्लाईट या दोन गोष्टी डोक्यात येतात. जगभरातील पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या एका सुंदर देशात जाण्यासाठी भारताताने थेट ट्रेन सुरु केली आहे. या देशात जाण्यासाठी तुम्हाला व्हिजाची देखील गरज नाही. हा देश ट्रेनने फिरता येणार आहे. 10 दिवसांची ही टूर असले. जाणून घेऊया हा देश कोणता आहे. भारताची ही पहिली इंटरनॅशनल ट्रेन आहे.
इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) नेपाळसाठी आपली पहिली 'भारत गौरव' पर्यटक ट्रेन सुरू केली आहे. ही 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन' इंदूर ते नेपाळ मार्गावर धावणार आहे. ही ट्रेन यात्रेकरूंना आणि पर्यटकांना नेपाळमधील सर्वात प्रसिद्ध आध्यात्मिक आणि पर्यटन स्थळांची सफर घडवणार आहे. 'पशुपतिनाथ नेपाळ दर्शन यात्रा' नावाच्या या विशेष ट्रेन पॅकेजमध्ये रेल्वे प्रवास, हॉटेलमधील निवास, जेवण, स्थळदर्शन आणि स्थानिक वाहतूक यांचा एकाच सर्वसमावेशक दौऱ्यात समावेश आहे.
नेपाळ टूर प्लान करणाऱ्यांसाठी 'भारत गौरव' पर्यटक ट्रेन बेस्ट ऑप्शन ठरु शकते. भारत गौरवने खास टूर पॅकेज तयार केले आहे. यामध्ये निवास, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण तसेच नेपाळमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांची सफर घडवली जाणार आहे. 'पशुपतिनाथ नेपाळ दर्शन यात्रा' असे या स्पेशल ट्रेनचे नाव आहे. ही विशेष रेल्वे 12 जून रोजी इंदूरहून निघणार आहे. 'भारत गौरव' रेल्वे देशाच्या सीमेबाहेर प्रवास करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ही एक नियमित ट्रेन नाही. पर्यटन पॅकेज म्हणून तयार करण्यात आलेली विशेष रेल्वे आहे. एका रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, या यात्रेत रेल्वे प्रवास, हॉटेलमधील निवास, स्थळदर्शन आणि जेवण या सर्वांचा एकाच पॅकेजमध्ये समावेश आहे, ज्यामुळे हा प्रवास यात्रेकरू आणि प्रवासी या दोघांसाठीही उत्तम पर्याय ठरु शकतो.
'पशुपतिनाथ नेपाळ दर्शन यात्रा' ही 9 रात्री आणि 10 दिवसांचे टूर पॅकेज आहे. प्रवाशांना नेपाळमधील सर्वात लोकप्रिय आध्यात्मिक आणि पर्यटन स्थळांवर घेऊन जाणार आहे. या दौऱ्यात नेपाळची राजधानी काठमांडू, पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, मनकामना मंदिर आदी ठिकाणांना भेट देता येणार आहे. आयआरसीटीसीच्या म्हणण्यानुसार, या पॅकेजमध्ये मनकामना मंदिरापर्यंतची रोपवे सफर आणि चितवन राष्ट्रीय उद्यानातील जीप सफारीचाही समावेश आहे.
रेल्वे प्रवासी मध्य प्रदेशातील अनेक स्थानकांवरून 'भारत गौरव' ट्रेनमध्ये चढू शकतात. इंदूर, उज्जैन, शुजालपूर, सेहोर, भोपाळ, इटारसी, नरसिंगपूर, जबलपूर, कापणी, सतना या रेल्वे स्थानकांवर ही ट्रेन थांबवणार आहे.
या डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेनमध्ये 14 डबे असतील, ज्यात फर्स्ट एसी, सेकंड एसी आणि थर्ड एसी वर्गाच्या आसनांची सोय आहे. आयआरसीटीसीने प्रवासादरम्यान जेवणासाठी दोन रेस्टॉरंट डब्यांचीही तरतूद केली आहे. टूर पॅकेजेसची विभागणी तीन प्रकारांमध्ये केली आहे.
थर्ड एसी निश्चित: भाडे प्रति व्यक्ती 62,710 रुपये असेल.
दुसरे एसी डिलक्स: प्रति व्यक्ती रु. 76,550 रुपये
फर्स्ट एसी सुपीरियर: भाडे प्रति व्यक्ती रु. 90,400 पासून.
पॅकेजमध्ये काय समाविष्ट आहे?
रेल्वेने प्रवास करा
तीन-तारांकित हॉटेल्समधील निवास
शाकाहारी अन्न
एसी बसने प्रेक्षणीय स्थळे पाहणे आणि प्रवास करणे
प्रवास विमा
टूर एस्कॉर्ट्स
हाऊसकीपिंग आणि सुरक्षा सेवा
टूरचे बुकिंग कसे करावे?
'भारत गौरव' विशेष ट्रेनसाठी बुकिंग आयआरसीटीसीच्या अधिकृत पर्यटन वेबसाइटवरून करता येईल. प्रवासी प्रवासाचे वेळापत्रक, पेमेंट आणि बोर्डिंग प्रक्रियेबद्दल अधिक माहितीसाठी आयआरसीटीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयांशी संपर्क साधू शकतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पहिली फेरी 12 जून 2026 रोजी इंदूरहून निघेल. हा दौरा 9 रात्री आणि 10 दिवसांचा असेल.