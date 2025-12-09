भारतातील 'या' राज्यांमध्ये सापडला सर्वात मोठा खजिना! एका झटक्यात देशाची अर्थव्यवस्था बदलणारा अत्यंत दुर्मिळ धातू

India Graphite Reserves : एका झटक्यात भारताची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. भारतात सर्वात मोठा खजिना सापडला आहे. हा खजिना सोन्या चांदीचा नाही तर अत्यंत दुर्मिळ धातूचा आहे. हा दुर्मिळ धातू ग्रेफाइट असून याचे मोठे सापडले आहेत. या धातूमुळे देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन वाढीला चालना मिळणार आहे.
जगभरात ग्रेफाइटची मागणी वेगाने वाढत आहे. या धातूच्या साठ्यात चीनचे वर्चस्व आहे. अशातच भारत ग्रेफाइट उत्पादन वाढवून बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांना बळकटी देत आहे. या नवीन साठ्यांमुळे देशाला फायदा होणार आहे.
जगभरातील प्रमुख देश दुर्मिळ खनिजांचा शोध घेत आहेत, कारण आधुनिक तंत्रज्ञान, बॅटरी उद्योग आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली त्यांच्यावर अवलंबून आहेत आणि चीनकडे जगातील बहुतेक दुर्मिळ खनिजे आधीच आहेत चिनी कंपन्यांनी बॅटरी क्षेत्रात, विशेषतः लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादनात इतके स्थान मिळवले आहे की, अनेक देशांना त्यांच्या पुरवठ्यावर अवलंबून राहणे एक सक्ती बनली आहे. अहवालांनुसार, ग्रेफाइट आता लिथियम-आयन बॅटरीचा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे, कारण बॅटरीची एनोड प्लेट बनवण्यासाठी नैसर्गिक किंवा कृत्रिम ग्रेफाइटचा वापर केला जातो.
ग्रेफाइटचे उत्पादन वाढवणे कठीण आहे आणि नैसर्गिक ग्रेफाइट केवळ मर्यादित देशांमध्येच उपलब्ध आहे. यामुळे जगभरातील पुरवठा आणि किंमत दोन्हीवर वेगाने परिणाम होत आहे. नैसर्गिक ग्रेफाइटच्या कमतरतेमुळे, अनेक देश कृत्रिम ग्रेफाइटचा वापर वाढत्या प्रमाणात करत आहेत, जे अधिक शुद्ध आहे, परंतु त्याचे उत्पादन ऊर्जा-केंद्रित आणि प्रदूषणकारी आहे.
ग्रेफाइट साठ्यात भारत जगात सातव्या क्रमांकावर आहे. अरुणाचल प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे नैसर्गिक ग्रेफाइट साठे असलेले राज्य आहे. अरुणाचल प्रदेशातील पश्चिम सियांग, पापुम्पारे आणि लोअर सुबानसिरी जिल्ह्यांमध्ये मोठे साठे सापडले आहेत. काश्मीर आणि मध्य प्रदेशातही नवीन खनिज साठे वेगाने शोधले जात आहेत, ज्यामुळे भविष्यात भारताच्या बॅटरी आणि ईव्ही उद्योगांना महत्त्वपूर्ण आधार मिळेल.