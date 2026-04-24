भारताने 'या' देशाला केली 3000 कोटी रुपयांची मदत; RBI ने डायरेक्ट सरकारच्या खात्यात पैसे पाठवले

India Maldives: पुन्हा एकदा भारत आपल्या मित्र राष्ट्राच्या मदतीला धावून आला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या मालदीवला भारताने 3000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने याबाबत माहिती दिली. भारताने मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक आणि वित्तीय मदतीचा भाग म्हणून 30 अब्ज रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यास मंजुरी दिली आहे.
माले येथील उच्चायुक्तालयाने एका निवेदन जारी केले आहे. भारताने मालदीवला ही मदत सार्क चलन अदलाबदल (करन्सी स्वॅप) चौकटीअंतर्गत केली आहे. 3000 कोटी रुपये पहिला हप्ता म्हणून दिली जाणार आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या नवी दिल्ली दौऱ्यादरम्यान भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि मालदीव सरकार यांच्यात बैठक पडली होती.
मालदीवने ऑक्टोबर 2024 मध्ये घेतलेली 400 दशलक्ष डॉलर्सची पूर्वीची सुविधा गुरुवारी परिपक्व झाली. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी एका निवेदन जारी केले. 400 दशलक्ष डॉलर्सच्या सुविधेची पूर्तता ही सरकारची आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याची वचनबद्धता दर्शवते. 2012 मध्ये सार्क स्वॅप फ्रेमवर्क सुरू झाल्यापासून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मालदीवला एकूण 1.1 अब्ज डॉलर्सचे स्वॅप सहाय्य प्रदान केले आहे.
मालदीवची अर्थव्यवस्था काही काळापासून अडचणीत आहे. मालदीववर मोठे बाह्य कर्ज देखील आहे. मालदीववर असलेले कर्ज जीडीपीच्या अंदाजे 129.4 टक्के इतके आहे. 2026 शवेटपर्यंत मालदीवला अंदाजे 1 अब्ज डॉलर्सचे परकीय कर्ज फेडायचे आहे. 2026 च्या सुरुवातीला, मालदीवचा परकीय चलन साठा 1 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला, जो गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वोच्च होता. सरकारने 8 एप्रिल 2026 रोजी देय असलेले 500 दशलक्ष डॉलर्सचे सुकुक बॉण्ड्स यशस्वीपणे फेडले, ज्यामुळे कर्ज बुडण्याचा तात्काळ धोका टळला. तथापि, देशाचा विकास दर मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे.
आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) मते, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे 2026 मध्ये मालदीवचा विकास दर 1.0 टक्के पर्यंत घसरू शकतो. मालदीवने आपल्या जुन्या कर्जाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केल्यानंतर आणि आपली चलन अदलाबदल सुविधा (currency swap facility) वाढवल्यानंतर, भारताने सार्क चलन अदलाबदल चौकटीअंतर्गत (SAARC Currency Swap Framework) मालदीवला 30 अब्ज रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे.
सार्क चलन अदलाबदल चौकट ही दक्षिण आशियाई देशांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच म्हणून काम करते. SAARC चलन अंतर्गत गरजेनुसार परकीय चलन त्वरित उपलब्ध होते. आर्थिक व्यवहाराचे नियोजन तसेच निर्यात-आयात दबाव व्यवस्थापित करण्यास मदत होते. मालदीवसारख्या लहान बेट देशांसाठी, जे पर्यटन आणि आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी अशा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.