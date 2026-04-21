Explainer: भारत जमिनीच्या पोटातून असं काय खोदून काढतोय की पृथ्वी कलंडण्याचा धोका निर्माण झाला! या वस्तूचे नाव जाणून विश्वास बसणार नाही

India is extracting so much water from the ground : भारतासह जगभरातील अनेक देश जमिनीतून सोन, चांदी यांसह दुर्मिळ आणि मौल्यवान धातू शोधत आहेत. भारत मात्र, या खनिजासंहस जमिनीच्या पोटातून आणखी एक वस्तू खोदत आहे. भारत जमिनीच्या पोटातून असं काय खोदून काढतोय की पृथ्वी कलंडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत संशोधक आणि पर्यावरण प्रेमींदेखील चिंता व्यक्त केली आहे. जाणून घेऊया कोणती वस्तू मिळवण्यासाठी भारत जमीन खोदून काढत आहे.
भारत मोठ्या प्रमणात जमिनीच्या पोटातून जी वस्तू काढत आहे ते म्हणजे जलासाठे आहेत. भारत प्रचंड प्रमाणात जमिनीतून पाण्याचा उपसा करत आहे. इतका प्रचंड प्रमाणाच पाणी उपसणारा दुसरा कोणताही देश नाही. भारत मोठ्या प्रमाणात जलसाठे उपसत असल्याने पृथ्वीला धोका निर्माण झाला आहे. जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होत असल्याने समतोल गंभीरपणे बिघडत आहे. यामुळे पृथ्वी आपल्या अक्षावरून सरकत आहे. पृथ्वीने पाणी उपसा थांबवला नाही तर पृथ्वी कलंडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. पाण्याच्या अतिवापराचा भयानक परिणाम होऊ शकतो अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
जगातील 25 टक्क्यांहून अधिक भूजल एकट्या भारतातूनच उपसा केला जात आहे. यामुळेच पृथ्वी आपल्या अक्षावरून सरकत आहे. इतकचं नाही तर ती कलतही आहे. पृथ्वीचे संतुलन बिघडत आहे. जर हे असेच चालू राहिले, तर केवळ एकच नाही, तर अनेक संकटे निर्माण होतील.शास्त्रज्ञांच्या मते, भूजलाच्या अतिउपसामुळे पृथ्वीचा अक्ष सरकत आहे; हे केवळ एकाच नव्हे तर अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांमधून उघड झाले आहे.
जेव्हा भूजल उपसा केला जातो, तेव्हा भूभागाचे संतुलन बिघडते. यामुळे पृथ्वी त्याचे पुनर्वितरण करून संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. जेव्हा जमिनीतून भूजल उपसा केला जातो, तेव्हा ते महासागरांपर्यंत पोहोचते, परंतु त्यामुळे पृथ्वीवरील वस्तुमानाच्या वितरणात बदल होतो. पृथ्वी एका फिरणाऱ्या चेंडूसारखी आहे. जर तिच्या वस्तुमानाचे वितरण बदलले, तर तिचा परिवलनाचा अक्ष देखील सरकतो किंवा बदलतो. याला "ध्रुवीय गती" म्हणतात.
मागील 17 वर्षांचा अभ्यास केला असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारत जगात सर्वाधिक भूजल उपसा करत आहे. भारता खालोखाल चीन, अमेरिका आणि इतर देशांचा क्रमांक लागतो. जलसंकट वाढत आहे तसं मोठ्या प्रमाणात जलसाठे शोधले जात आहेत. पाण्याीची तहान दिवसेंदिवस सतत वाढत आहे. पृथ्वीचा समतोल सातत्याने बिघडत आहे. नासा आणि इतर संस्थांच्या संशोधनानुसार, 1993 ते 2010 दरम्यान झालेल्या भूजल उपशामुळे पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवाची दिशा बदलली आहे. 17 वर्षांत, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीनमध्ये भूजल उपसाद्वारे अंदाजे 54 ट्रिलियन लिटर पाणी काढण्यात आले, ज्यामुळे पृथ्वीचा अक्ष अंदाजे 78 सेमी (पूर्वेकडे) सरकला.
जर अशाप्रकारे भूजल साठे उपसत राहिले तर पृथ्वीचा अक्ष सरकत राहिला. यामुळे अचानक महाभयंकर आपत्ती ओढवू शकते. याचा परिणाम मानवावरच माही तर जीवसृष्टीवर होईल. याचे परिणाम खूप खोल आणि विनाशकारी असू शकतात. हवामानाची चक्र देखील बदलू शकते. पृथ्वीच्या अक्षाचा कल (सध्या सुमारे 23.5°) ऋतू नियंत्रित करतो. जर हा कल बदलला, तर उन्हाळा-हिवाळ्याची चक्रे अधिक वेगाने बदलतील. ध्रुवांवर अधिक सूर्यप्रकाशामुळे बर्फ अधिक वेगाने वितळेल. भारतासारख्या देशांमधील मान्सूनच्या पद्धती विस्कळीत होऊ शकतात, ज्यामुळे दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी होऊ शकते. अक्षांशातील बदलामुळे ध्रुवांवरील तापमान वाढू शकते. परिणामी ग्रीनलँड आणि अंटार्क्टिकामधील बर्फ वेगाने वितळेल आणि समुद्राची पातळी वाढले. यामुळे मुंबई, कोलकाता आणि बांगलादेशसारखी किनारपट्टीवरील शहरे पाण्याखाली जाऊ शकतात. अटलांटिकमधील गल्फ स्ट्रीमसारख्या प्रवाहांवर परिणाम होईल, ज्यामुळे युरोपमधील तापमानात मोठी घट होईल.
परिवलन अक्षातील बदलामुळे पृथ्वीच्या परिवलनावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे दिवस आणि रात्रीच्या लांबीत किंचित फरक पडू शकतो. पृथ्वीच्या अक्षातील बदलांमुळे पृथ्वीच्या अंतर्गत दाब बदलू शकतो, ज्यामुळे टेक्टॉनिक प्लेट्स सक्रिय होतील. रिंग ऑफ फायरमध्ये (पॅसिफिक प्रदेश) अधिक भूकंप होऊ शकतात. समुद्राच्या तापमानातील बदलांमुळे अधिक शक्तिशाली वादळे (जसे की हरिकेन आणि चक्रीवादळे) येऊ शकतात. हे सर्व धोके तात्काळ दिसणा नाहीत. यासाठी हजारो वर्ष लागू शकतात. मात्र, वेळीच उपाययोजना न केल्यास भविष्यात हा धोका टाळता येणार नाही.