Iran Israel War: इस्रायल-इराणमध्ये युद्ध सुरु! भारताने नागरिकांसाठी जारी केल्या सूचना

America Israel Attacks Iran: इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर मध्यपूर्वेतील सुरक्षा परिस्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भारत सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. तेल अवीवस्थित भारतीय दूतावासाने तातडीचा सल्ला, सूचना (अॅडव्हायझरी) जारी करत सर्व भारतीयांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
तेल अवीव येथील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याची सुरक्षा परिस्थिती लक्षात घेता इस्रायलमधील सर्व भारतीय नागरिकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगावी आणि सतत जागरूक राहावे.
दूतावासाने नागरिकांना इस्रायली अधिकाऱ्यांनी आणि होम फ्रंट कमांडने दिलेल्या सर्व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, अधिकृत अद्यतनांसाठी https://www.oref.org.il/eng या संकेतस्थळाचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
नागरिकांनी आपल्या निवासस्थानाजवळील किंवा कार्यस्थळाजवळील नियुक्त आश्रयस्थाने (शेल्टर्स) ओळखून ठेवावीत आणि शक्यतो त्या परिसरातच राहावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत इस्रायलमध्ये अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
याशिवाय, स्थानिक बातम्या, अधिकृत घोषणा आणि आपत्कालीन सूचना नियमितपणे तपासत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून परिस्थितीतील बदलांची त्वरित माहिती मिळू शकेल.
कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीय नागरिकांनी तेल अवीव येथील भारतीय दूतावासाशी २४ तास संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दूरध्वनी: +972-54-7520711
ई-मेल: cons1.telaviv@mea.gov.in
दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, ते स्थानिक अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात असून परिस्थितीनुसार पुढील अद्यतने जारी केली जातील.
1979 मधील इराणच्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणने इस्रायलला मान्यता दिलेली नाही. इराणचे नेतृत्व इस्रायलविरोधी भूमिका घेत आले आहे, तर इस्रायल इराणला आपल्या सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा धोका मानतो. विशेषतः इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत इस्रायलने सातत्याने आक्षेप घेतले आहेत.
इराणच्या अणुकार्यक्रमामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणाव वाढला. इस्रायलचा दावा आहे की इराण अण्वस्त्र तयार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे, तर इराण हे दावे नाकारतो आणि कार्यक्रम शांततापूर्ण असल्याचे सांगतो. या मुद्द्यावरून अमेरिका, युरोपियन देश आणि मध्यपूर्वेतील इतर राष्ट्रेही या समीकरणात गुंतली आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सायबर हल्ले, ड्रोन हल्ले, समुद्रातील जहाजांवरील कारवाया आणि लक्ष्यित हवाई हल्ले यांमुळे तणाव अधिक वाढला आहे. काही वेळा थेट क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचाही उल्लेख झाला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली.