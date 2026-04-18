भारताने पुन्हा एकदा बांगलादेशला 5000 टन डिझेल पाठवले; वर्षभरात 180,000 मेट्रिक टन डिझेल पाठवणार?

Bangladesh Receives 5000 Tonnes Additional Diesel : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक देशात मोठा इंधन तुडवडा निर्माण झाला आहे. भारताच्या मदतीमुळे अनेक देश या इंधन टंचाईच्या समस्येवर मात करत आहेत. बांगलादेशला सर्वात मोठा दिलासा मिळाला. भारताने पुन्हा एकदा बांगलादेशला 5000 टन डिझेल पाठवले आहे. कराराअंतर्गत भारत बांगलादेशला तेल पुरवठा करत आहे. वर्षभरात 180,000 मेट्रिक टन डिझेल पाठवण्याचा प्रस्ताव.
भारत देश बांगलादेशसाठी तारणहार ठरला आहे. संपूर्ण जगात उर्जा संकटाचे सावट असताना भारत बांगलादेशला अखंड इंधन पुरवठा करत आहे. भारताने अतिरिक्त 5,000 टन डिझेल पाठवले आहे. भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनद्वारे बांगलादेशला डिझेल पुरवठा केला जात आहे. ढाका ट्रिब्यूनने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. परबतीपूर पाद्या तेल डेपोमध्ये हे डिझेल पाठवण्यात आले आहे.
परबतीपूर पाद्या तेल डेपोचे व्यवस्थापक मोहम्मद अहसान हबीब चौधरी यांनी याबाबत माहिती दिली. भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनद्वारे भारतातून 5,000 टन डिझेलची आणखी एक खेप परबतीपूर पाद्या तेल डेपोमध्ये येऊ लागली असल्याचे त्यांनी सांगितले.16 एप्रिलला सकाळपासून भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइनद्वारे तेल पुरवठा सुरु झाला आहे.
मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान भारताने बांगलादेशला पाईपलाईनद्वारे 30,000 टन डिझेल पुरवठा केला आहे. मार्च महिन्यात भारतातून बांगलादेशला 22,000 टन डिझेलचा पुरवठा करण्यात आला आहे. 14 एप्रिल रोजी बांगलादेशातील परबतीपूर डेपोमध्ये 8000 टन डिझेल दाखल झाले आहे. एप्रिल महिनाच्या शेवटपर्यंत भारताकडून बांगलादेशला 25,000 टन डिझेल पुरवठा अपेक्षित आहे. येत्या चार ते पाच दिवसांत भारताच्या नुमालीगड रिफायनरीमधून आणखी 7,000 टन डिझेल येण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिन्यात भारताकडून बांगलादेशला 25,000 टन डिझेल मिळण्याची शक्यता असल्याची माहिती स्थानिक माध्यमांनी दिली.
भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन ही बांगलादेशची लाईफलाईन बनली आहे. इंधनाचा सामान्य साठा कायम राखण्यासाठी आणि पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी सरकार पाइपलाइनद्वारे भारतातून डिझेलची आयात करत आहे. कार्यक्षम पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असलेल्या शुक्रवारीही परबतीपूर डेपो कार्यरत होता. भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन ही डिझेल पुरवठा करण्याचा सर्वात जलद आणि स्वस्त पर्याय ठरला आहे.