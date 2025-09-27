English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुढील 48 तासांमध्ये PoK 'स्वतंत्र' होणार? काहीतरी मोठं घडण्याचे संकेत; पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये...

World News : पृथ्वीवरील स्वर्ग अशी ओळख असणाऱ्या काश्मीरमध्ये गेल्या काही काळापासून प्रचंड तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 27, 2025, 08:18 AM IST
PoK Protest: काश्मीरला पृथ्वीवरील स्वर्ग आणि भारताचं नंदनवन म्हटलं जातं. याच काश्मीरचा काही भाग हा पाकिस्तानच्या हद्दीत असून त्याचा उल्लेख पाकव्याप्त काश्मीर असा केला जातो. सध्या मात्र या स्वर्गाहूनही सुंदर भूमीवर तणावाचे ताशेरे पाहायला मिलत असून, इथं उठावाचे वारे स्वैर होताना दिसत आहेत. 

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये PAK सैन्याविरोधात पुन्हा एकदा बंडाचे वारे वाहू लागले असून, नागरिक सैन्यदलाविरोधात रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं करताना दिसत आहेत. याच जनतेचं बंड हाणून पाडण्यासाठी शहबाज शरीफ यांनी लष्करी तुकड्यांचा वापर केल्याचं म्हटलं जात आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सध्या नागरिक, 'सहन नाही करणार...', 'आमचा हक्क मिळवणार...' अशा घोषणा देत असून, जनतेच्या या मागण्यांसंदर्भातील नेतृत्त्वं येथील 'जॉईंट आवामी कमिटी' करत आहे. सध्याचा तणाव पाहता या समितीनं विरोधाचं प्रतीक म्हणून 29 सप्टेंबर रोजी पीओकेमध्ये संपूर्ण टाळेबंदी अर्थात लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. 

असहकार....लॉकडाऊन.... PoK धुमसतंय! 

मागील काही दिवसांपासून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रचंड तणावाची स्थिती असून, अतिशय गंभीर स्वरुपातील निदर्शनं सुरू आहेत. काही धास्तावणाऱ्या घोषणा केल्या जात आहेत. गरिबी, भूक आणि अपमानास्पद वागणुकीमुळं त्रस्त असणाऱ्या या पाकल्याप्त काश्मीरमधील जनता सध्या इतकी अडचणीत असल्याचं म्हटलं जात आहे की त्यांनी सैन्याच्या विरोधात लॉकडाऊन पुकारलं आहे. 

मात्र, या जनतेची गळचेपी करण्यासाठी आणि त्यांच्या आंदोलनांना चिरडून टाकण्यासाठी शहबाज आणि मुनीर यांनी PoK ला 'बूट- बुलेट'च्या स्वाधीन केलं आहे. येथील संवेदनशील भागांमध्ये निमलष्करी तुडक्यांची संख्या सातत्यानं वाढवली जात आहे. 

पुढच्या 48 तासांमध्ये नेमकं काय होणार? 

संपूर्ण पाकिस्तानात पुढील 48 तासांमध्ये काहीतरी मोठं घडणार असल्याचीच चर्चा असल्याचं विश्वसनीय सूत्रांमार्फत सांगण्यात येत आहे. सद्यस्थितीला PoKमधील जनतेनं शहबाज, मुनीर यांच्याविरोधात थेट युद्धाची भाषा केली आहे. ज्यामुळं आता लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर PoK मध्ये नागरिकांना अटक होण्याची, पोलिसांची धाड पडण्याची भीतीसुद्धा सतावू लागली आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांना होणाऱ्या विरोधाबाबत मात्र इथं दुमत नाही. 

सदर विरोधाचं नेतृत्त्वं करणाऱ्या समितीकडून आपल्या मागण्यांकडे सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यानं परिस्थिती आणखी चिघळली, ज्यामुळं अडचणी वाढल्याचं सांगण्यात आलं. आपल्या नेत्यांना अटक झाली कर इथून पुढं दुसरी रणनिती अमलात आणण्याचा इशारासुद्धा देण्यात आला आहे. 

सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये परिस्थिती इतकी भीषण असल्याचं सांगण्यात येत आहे की येथील जनतेकडे पुरेसा अन्नसाठा नाही, हाताशी काम नाही, कमाईचं साधन नाही, उपचाराचं साधन आणि मार्ग नाही किंबहुना येथील जनतेकडे स्वातंत्र्यच नाही. याच मागण्यांसाठी येथील जनता सरकारविरोधात रस्त्यांवर उतरून निदर्शनं करताना दिसत आहे. मात्र पाकचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख यांनी मात्र या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पुढच्या काही तासांमध्ये नेमकं काय घडणार याकडे साऱ्यांचच लक्ष लागलेलं असेल. 

FAQ

सध्या पाकव्याप्त काश्मीर (PoK) मध्ये काय परिस्थिती आहे?
PoK मध्ये पाकिस्तानी सैन्याविरोधात जनतेचे मोठे आंदोलन सुरू आहे. मुजफ्फराबादसारख्या भागांत हिंसक रस्त्यावरील निदर्शनं होत आहेत, ज्यात अनेक जण जखमी झाले आहेत. 

या आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे आणि मुख्य मागण्या काय आहेत?
'जॉईंट आवामी कमिटी' या संघटनेचे नेतृत्व करत आहे. मुख्य मागण्या म्हणजे गरिबी, बेरोजगारी, अन्नसाठ्याची कमतरता, आरोग्यसेवा आणि स्वातंत्र्य. जनता पाकिस्तानी सरकारकडून या मुद्द्यांकडे दुर्लभ केले जात असल्याचा आरोप करत आहे.

सरकारने काय कारवाई केली आहे?
पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी आंदोलन दाबण्यासाठी लष्करी तुकड्या तैनात केल्या आहेत. संवेदनशील भागांत निमलष्करी दलाची संख्या वाढवली गेली असून, नेत्यांना अटक करण्यात आल्या आहेत. 

