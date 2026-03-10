संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला पाठवले 5,000 टन डिझेल; बांगलादेशची पुढच्या 6 महिन्यांची चिंता मिटली

India Crude Oil Supply to Bangladesh : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. यामुळे जगात तेल संकट निर्माण झाले आहे. भारतालाही या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला 5,000 टन डिझेल पाठवले आहे. पाईपलाईनद्वारे हा पुरवठा करण्यात आला. यामुळे बांगलादेशची पुढच्या 6 महिन्यांची डिझेलची चिंता मिटली आहे.
भारत आणि बांगलादेशमधील पाइपलाइन कराराअंतर्गत डिझेलचा पुरवठा सुरू झाला आहे. दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्य मजबूत करण्यासाठी हा द्विपक्षीय करार करण्यात आला. 5,000 टन डिझेलची पहिली खेप बांगलादेशात पोहोचली आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) चे अध्यक्ष मोहम्मद रेझानुर रहमान यांनी भारताकडून डिझेल पुरवठा झाल्याची पुष्टी केली आहे. आमचा भारतासोबत करार आहे. त्या करारानुसार, भारत दरवर्षी बांगलादेशला पाइपलाइनद्वारे 180,000 टन डिझेल पुरवेल असे त्यांनी सांगितले.
कराराच्या अटींनुसार, बांगलादेशने पहिल्या सहा महिन्यांत किमान 90,000 टन डिझेल आयात करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील योजना सांगताना बीपीसी अध्यक्ष म्हणाले, आज 5,000 टन पुरवठा झाला आहे. संपूर्ण सहा महिन्यांसाठी नियोजित एकूण डिझेल पुढील दोन महिन्यांत देशात आणले जाईल. भारतातून होणारा हा पाइपलाइन डिझेल पुरवठा बांगलादेशसाठी खूप किफायतशीर आणि वेळ वाचवणारा ठरेल. यामुळे केवळ वाहतूक खर्च कमी होणार नाही तर उत्तर बांगलादेशमध्ये डिझेलची उपलब्धता देखील सुलभ होईल. हा करार भारताच्या 'शेजारी प्रथम' धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा पाइपलाइन प्रकल्प भारताच्या "शेजारी प्रथम" धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तो त्याच्या शेजाऱ्यांच्या मूलभूत गरजा आणि विकास प्रयत्नांना भारताचा सक्रिय पाठिंबा दर्शवितो. ही मदत अशा वेळी आली आहे जेव्हा मध्य पूर्व युद्धामुळे जागतिक तेल संकटाचा भारताला मोठा फटका
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी, सोमवारी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलर वर पोहोचल्या, जो तीन वर्षांतील त्यांचा उच्चांक आहे. तथापि, आज किमती किंचित कमी झाल्या आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारताला याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची अपेक्षा आहे, कारण तो त्याच्या कच्च्या तेलाच्या अंदाजे 85% आयात करतो, या पुरवठ्यापैकी सुमारे 50% होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि इतर अनेक पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन करण्यासाठी कच्च्या तेलाचा वापर केला जातो.
भारत हा डिझेल, पेट्रोल, एटीएफ, नाफ्था, इंधन तेल आणि एलपीजीसह जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रमुख निर्यातदार आहे. भारत अनेक शेजारील देशांना पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा देखील करतो. तथापि, कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे भारताला पेट्रोल आणि डिझेल निर्यात करणे कठीण होऊ शकते. चीनने आपल्या कंपन्यांना पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात थांबवण्यास सांगितले आहे. भारताने अद्याप हे केलेले नाही, परंतु जर कच्च्या तेलाचा पुरवठा बराच काळ विस्कळीत राहिला तर भारताला तसे करावे लागू शकते. भारत हा जगातील डिझेलचा एक प्रमुख निर्यातदार आहे. शेजारील देशांव्यतिरिक्त, भारत नेदरलँड्स, यूएई, सिंगापूर, अमेरिका आणि यूएईला डिझेल पुरवतो. या वर्षी, भारताची पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात 85 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.