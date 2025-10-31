English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमेरिकेतील कैक भारतीय नोकरी, निवारा गमावणार? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळं वाढली चिंता, काय म्हणाले President Trump?

president Donald Trump Ends Automatic Work Permit Extensions : ट्रम्प यांचा नवा दणका. अमेरिकेत नोकरीला असणारे अनेक भारतीय चिंतेत... नोकरी गमावणार? 

सायली पाटील | Updated: Oct 31, 2025, 10:08 AM IST
अमेरिकेतील कैक भारतीय नोकरी, निवारा गमावणार? ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळं वाढली चिंता, काय म्हणाले President Trump?
india vs america president Donald Trump Ends Automatic Work Permit Extensions Leaving Thousands Of Indians Employed In Us in trouble

Americas President Donald Trump Ends Automatic Work Permit Extensions : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारतविरोधी पवित्रा घेतला असून, आता त्यांच्या आणखी एका निर्णयामुळं सातासमुद्रापार या विकसित देशात नोकरीवर असणाऱ्या कैक भारतीयांपुढं असंख्य आव्हानं उभी राहिली आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्य़ा वृत्तानुसार ट्रम्प प्रशासनानं अमेरिकेत विदेशी नागिकांच्या कामासाठीच्या (Job Woek Permit) परवान्यांचे (वर्क परमिट) आपोआप नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अमेरिकेकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळं तिथं काम करणाऱ्या आणि अमेरिकेचे मूळ रहिवासी नसणाऱ्या सर्वांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. यामध्ये मोठ्या संख्येनं भारतीयांचाही समावेश असल्यानं आता USA मध्ये असणाऱ्या नोकरदार भारतीयांच्या नोकरीवर आणि अमेरिकेतील निवाऱ्यावरही टांगती तलवार आली आहे. 'युएस डिपार्टमेंट होमलँड सिक्योरिटी'नं या निर्णयाची घोषणा केली. नवीन 'एच-1बी' व्हिसा शुल्कासाठीची मर्यादा एक लाख अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढवल्यानंतर भारतीयांना हा आणखी एक धक्का ट्रम्प प्रशासनानं दिला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : विराटसोबत का होतेय तुफानी जेमिमाची तुलना? Stats पाहून म्हणाल 'एक नारी सब पे भारी'

Trump प्रशासनाच्या या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? 

अमेरिकी प्रशासनानं घेतलेल्या या निर्णयाचा स्पष्ट अर्थ असा की, समजा तिथं असणाऱ्या आणि मूळच्या अमेरिकी नसणाऱ्या एखाद्या परदेशी नागरिकाचा काम करण्याचा परवाना आणि त्यासाठीचा कालावधी पूर्ण होत आहे तर त्यात आता आधीप्रमाणं आपोआप मर्यादा वाढवून दिली जाणार नाही. अमेरिकी प्रमाण वेळेनुसार बुधवारी यासंदर्भातील अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आलं आणि ते गुरुवारी लागू झालं. या नियमापूर्वी कामाचा परवाना संपल्यास तो आपोआप नुतनीकरण प्रक्रियेतून जात आणि त्यावर वाढीव 540 दिवसांचा कालावधी मिळत असे. यादरम्यान व्हिसा आणि परवाना नुतनीकरणाची प्रक्रिया करणं अपेक्षित असे. मात्र आता हे चित्र बदलणार आहे. ज्यामुळं नोकरीचा परवानाच संपल्यावर अमेरिकेत असणाऱ्या भारतीयांची नोकरी आणि तिथं असणारा त्यांचा निवाराही जाणार का? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

कोणत्या भारतीयांवर होणार या निर्णयाचा परिणाम? 

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा गंभीर परिणाम हजारो नोकरदार भारतीयांवर होणार असून, H-1B व्हिसा, H-4 स्पाउस परमिट, STEM OPT (ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग) अंतर्गत अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांवर होणार आहे. याशिवाय वर्षानुवर्षांपासून 'ग्रीन कार्ड' त्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या भारतीयांना आता प्रत्येक वेळी नोकरीचा परवाना संपल्यानंतर त्याचं नुतनीकरण होईपर्यंत कैक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. थोडक्यात नोकरीच्या परवान्यातील या बदलाअंतर्गत जर USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इंमीग्रेशन सर्विस) नं अर्ज स्वीकारला नाही, तर त्या कर्मचाऱ्याला तत्क्षणी त्याची नोकरी गमवावी लागणार आहे हेच स्पष्ट होत आहे. 

स्थलांतरित नागरिकांवर अंकुश ठेवण्याच्या हेतूनं ट्रम्प प्रशासनानं गृह विभागाच्या माध्यमातून ही कारवाई केली आहे. जिथं अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या रोजगारासंबंधी कागदपत्रांच्या मुदतवाढीपूर्वी त्यांची योग्य तपासणी आणि पडताळणी करण्यास प्राधान्य दिलं जाणार आहे, असं स्थानिक प्रशासनचं म्हणणं आहे.

FAQ 

ट्रम्प प्रशासनाने वर्क परमिटबाबत घेतलेला निर्णय काय आहे?
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील विदेशी नागरिकांच्या कामाच्या परवान्यांचे (वर्क परमिट) आपोआप नूतनीकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी परवाना संपल्यानंतर 540 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी मिळत असे, ज्यात नूतनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असे. 

या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?
या निर्णयाचा अर्थ असा की, परदेशी नागरिकांचा वर्क परमिट संपल्यास तो आपोआप वाढवला जाणार नाही. USCIS (यूएस सिटिजनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस) ने अर्ज स्वीकारला नाही तर कर्मचाऱ्याला तत्काळ नोकरी गमवावी लागेल. 

या निर्णयाचा भारतीयांवर कसा परिणाम होईल?
हजारो भारतीयांवर गंभीर परिणाम होईल, विशेषतः H-1B व्हिसा, H-4 स्पाउस परमिट आणि STEM OPT (ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग) अंतर्गत काम करणाऱ्यांवर. ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा करणाऱ्या भारतीयांना प्रत्येक नूतनीकरणासाठी अतिरिक्त अडचणींचा सामना करावा लागेल. 

