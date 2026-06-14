/ओमानच्या समुद्रात 14 भारतीय स्वार असलेले नौका बुडाली, अमेरिकन नौदल रेस्क्यू ऑपरेशन अन्...

Indian Crew Rescued Oman : ओमानच्या किनाऱ्याजवळ रविवारी (14 जून) ला 14 भारतीय नागरिकांना घेऊन जाणाऱ्या एका पारंपरिक बोट अचानक बुडली. मिळालेल्या माहितीनुसार तात्काळ या नौकातील लोकांना वाचविण्यासाठी बचाव मोहीम सुरू करण्यात आलंय. सूत्रांनुसार सकाळी ओमानच्या रास अल हद्द प्रदेशाच्या पूर्वेला सुमारे 80 सागरी मैल अंतरावर बोटीत आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, ज्यात ही बोट बुडाली. बोट बुडाल्याची माहिती मिळताच अमेरिका नौदलाने आपल्या तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा पाठवला आणि तात्काळ मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले.
The Mission has learnt of an incident involving an Indian Flagged Mechanised Sailing Vessel Virat 1, off the coast of Oman, reportedly embarked with 14 Indian crew. Search and Rescue is being coordinated with the Omani authorities and vessels in vicinity of the incident.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026
भारतीय दूतावासाने घटनेच्या स्वरूपाबद्दल कोणताही माहिती अद्यावत दिलेली नाही. पण दूतावासाने X वरील एका पोस्टमध्ये म्हटलंय की, ओमानचे अधिकारी आणि घटनेच्या परिसरातील जहाजांच्या समन्वयाने शोध आणि बचाव कार्य सुरू आहे. " ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या 'विराट 1' या यांत्रिक नौकासंबंधी एका घटनेची माहिती मिळाली असून या नौकेवर 14 भारतीय खलाशी होते, असल्याचे वृत्त आहे.
या घटनेपूर्वी गेल्या आठवड्यात ओमानच्या किनारपट्टीवर तणाव निर्माण झाला होता, जेव्हा अमेरिकेने भारतीय खलाशी असलेल्या तीन जहाजांवर हल्ला केला, त्यापैकी एका हल्ल्यात तीन खलाशांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त होते.
सूत्रांनुसार, बोट धोक्यात असल्याची माहिती मिळताच, अमेरिकी नौदलाने आपत्कालीन बचावकार्य सुरू करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलंय. बचावकार्यादरम्यान, अमेरिकी नौदलाच्या पी-8 सागरी गस्ती विमानाने जहाजाजवळ एक लाईफ राफ्ट टाकला आणि जहाजावरील लोकांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत.
अमेरिकी नौदलाने जवळच्याच एमव्ही जबेल अली 9 या व्यापारी जहाजाकडूनही मदती घेण्यात आली. या उपाययोजनांनंतर, जेव्हा बोट बुडू लागली, तेव्हा जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी लाईफ राफ्टमध्ये उडी घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धाऊ अचानक बुडण्याचे नेमके कारण तात्काळ समजलेले नाही. पण कर्मचाऱ्यांशी संपर्क झाला आहे की नाही, किंवा बचाव कार्यात काही यश आले आहे का, याबाबत अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.