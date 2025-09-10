MEA urges Indians to defer travel to Nepal: वाढता भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडियावरूल बंदी यावरुन नेपाळमधील तरुणाई रस्त्यावर उतरल्यानंतर आता हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आहे. आंदोलकांना नियंत्रणात आणताना सोमवारी झालेल्या गोळीबारात 19 जणांचा मृत्यू झाला तर शेकडो जखमी झाले. यामुळे संतप्त आंदोलकांनी मंगळवारीही आंदोलन सुरूच ठेवलं. त्यामुळे नेपाळमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाला आहे. Zen G ने सरकारविरोधात केलेली निदर्शनं मंगळवारी आणखीनच उग्र झाली. आंदोलक इतके आक्रमक झाले होते की, त्यांनी संसेदसह अनेक इमारतींची जाळपोळ केली. अनेक मंत्र्यांची घरंही पेटवण्यात आली. इतकंच नाही तर माजी उपपंतप्रधानांच्या पत्नीला जिवंत जाळण्यात आलं. नेपाळमधील परिस्थिती झपाट्याने बिघडत चालली असल्याने भारत सरकारने देशवासियांसाठी अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. दरम्यान पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
नेपाळमधील सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) बुधवारी भारतीय नागरिकांसाठी प्रवास अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात, परिस्थिती स्थिर होईपर्यंत भारतीयांना नेपाळचा अनावश्यक प्रवास टाळण्याचं आवाहन केलं आहे.
#WATCH | Nepal: Protestors set the Parliament building on fire as the protest turned violent in Kathmandu; visuals from this evening.
The Nepali PM resigned amid demonstrations against the Government over alleged corruption. pic.twitter.com/rqnRDw38Ai
— ANI (@ANI) September 9, 2025
ANI च्या वृत्तानुसार, नेपाळमध्ये आधीच असलेल्या भारतीयांना घरातच राहण्याचा, रस्त्यावर बाहेर पडण्याचे टाळण्याचा आणि नेपाळी अधिकारी आणि काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाने जारी केलेल्या सर्व स्थानिक सुरक्षा सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
मंत्रालयाने मदतीसाठी आपतकालीन संपर्क क्रमांक देखील शेअर केला आहे. काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाशी या संपर्क क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल: +977-980 860 2881 (व्हॉट्सअॅपवर देखील उपलब्ध) आणि +977-981 032 6134 (व्हॉट्सअॅपवर देखील उपलब्ध).
#WATCH | Thick smoke rises from the Nepali town of Kakadbhitta amid violent protests in the country, as seen from India's Panitanki
The Miteri bridge connecting India's Panitanki and Nepal's Kakadbhitta is being secured by SSB personnel on the India side pic.twitter.com/MiNBYHeN6o
— ANI (@ANI) September 9, 2025
"सध्या नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानात आश्रय घेण्याचा, रस्त्यावर बाहेर पडणे टाळण्याचा आणि सर्व प्रकारची खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे," असे परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.
नेपाळमधील निदर्शनांमुळे एअरपोर्ट्स बंद असून काठमांडूच्या तारिभुवन विमानतळावर सुमारे 400 भारतीय अडकल्याची माहिती समोर आली आहे. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली, त्यानंतर सर्व विमानतळंही बंद केली. ज्यामुळे प्रवासी अडकले असून ते नाराज आहेत. अनेक लोकांनी त्यांना होणाऱ्या त्रासाचे वर्णन करणारा व्हिडिओ मेसेजही रेकॉर्ड करून शेअर केला आहे. इमिग्रेशन पूर्ण केल्यानंतरही विमान कंपन्यांनी त्यांना विमानतळावर सोडले आणि विमान कर्मचारी पळून गेले, प्रवाशांना मदत करण्यासाठी कोणीही उपस्थित नाही अशी तक्रार अनेक प्रवाशांनी केली आहे. बाहेर गोंधळ असल्याने विमानतळावर अडकलेल्या भारतीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
इमिग्रेशननंतर, विमान रद्द झाल्यामुळे फ्लाइट कर्मचाऱ्यांनी त्यांना परत जाण्यास सांगितले असे प्रवाशांनी सांगितले. पण कुठे जायचे ते कोणीच सांगितलं नाही. बाहेरील परिस्थिती बिघडल्यामुळे प्रवाशांनी विमानतळ सोडण्यास नकार दिल्यावर, कर्मचारी त्या प्रवाशांना तिथेच सोडून तेथून निघून गेले. त्यांना मदत करण्यासाठी तिथे कोणीच नाही, त्यांनी कुठे जावे ते कळत नाहीये असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. भारतीय दूतावासाने आपत्कालीन क्रमांक जारी केले असले तरी, विमानतळावर अडकलेल्या प्रवाशांना भारतात आणण्यासाठी अद्याप कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.
नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी प्रवास अॅडव्हायजरी जारी केली असून प्रवास टाळण्याचे आवाहन केलं आहे. नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य आपत्कालीन ऑपरेशन्स सेंटरने मंगळवारी एक अॅडव्हायजरी जारी केली आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना पुढील सूचना येईपर्यंत शेजारील देशात प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
या अॅडव्हायजरीनुसार, जे आधीच नेपाळमध्ये आहेत त्यांना त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी सुरक्षित राहण्यास, अनावश्यक हालचाली टाळण्यास आणि स्थानिक प्रशासन आणि भारतीय दूतावासाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे.
"नेपाळमधील सध्याच्या परिस्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य आपत्कालीन ऑपरेशन्स सेंटरने महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. सध्या, नेपाळचा प्रवास टाळावा. जे नागरिक आधीच नेपाळमध्ये आहेत त्यांना त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी सुरक्षित राहण्यास, बाहेर अनावश्यक हालचाली टाळण्यास आणि स्थानिक प्रशासन तसेच भारतीय दूतावासाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे," असं महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं आहे.
"कोणत्याही प्रकारच्या मदतीसाठी, नागरिक दूतावासाच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधू शकतात: +९७७-९८० ८६० २८८१ (व्हॉट्सअॅप कॉलसाठी देखील उपलब्ध), +९७७-९८१ ०३२ ६१३४ (व्हॉट्सअॅप कॉलसाठी देखील उपलब्ध)," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
FAQ
1) नेपाळमधील आंदोलन का सुरू झाले?
नेपाळमधील आंदोलनाचा मुख्य उद्रेक 4 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातल्याने झाला. यामध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि एक्स यांचा समावेश होता. ही बंदी प्लॅटफॉर्म्सनी स्थानिक नोंदणी आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन न केल्याने लादली गेली. याशिवाय, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, आणि सरकारी अनागोंदीविरोधात तरुणाईचा रोष, विशेषतः जनरेशन झेड (Gen Z) मधून, आंदोलनाला कारणीभूत ठरला.
2) आंदोलनाला 'Gen Z आंदोलन' का म्हणतात?
हे आंदोलन मुख्यतः 1995 ते 2010 दरम्यान जन्मलेल्या तरुणांनी (Gen Z) चालवले आहे. नेपाळमधील तरुणांनी, विशेषतः विद्यार्थ्यांनी, सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला. त्यांनी स्वतःला "Gen Z" म्हणून ओळखले, आणि हा शब्द आंदोलनाचा नारा बनला.
3) आंदोलनाची मुख्य मागणी काय आहे?
आंदोलकांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत: सोशल मीडियावरील बंदी तात्काळ हटवावी.
सरकारी भ्रष्टाचार आणि नेपोटिझम (नातेसंबंधांद्वारे लाभ) थांबवावे, आणि पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करावे.
सोशल मीडियावरील बंदी 8 सप्टेंबर 2025 रोजी मागे घेण्यात आली, परंतु भ्रष्टाचाराविरोधातील मागण्या कायम आहेत.