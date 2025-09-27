English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
H-1B देणाऱ्यांच्या यादीत 'ही' भारतीय IT कंपनी जगात दुसऱ्या स्थानावर; पहिल्या नाही या दुसऱया कंपनीचे नाव जाणून शॉक व्हाल

H-1B देणाऱ्यांच्या यादीत एक भारतीय IT कंपनी जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. जाणून घेऊया ही कंपनी कोणती. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 27, 2025, 11:22 PM IST
Indian IT company on list of H-1B grantees : अमेरिकेने H1B व्हिसावर 100,000 डॉलर्सचे नवीन शुल्क लादले आहे.  100,000 डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनात जवळपास 88 लाख रुपये शुल्क H1B व्हिसासाठी द्यावे लागणार आहे. IT कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या अनेक IT कंपन्या कर्माचाऱ्यांना व्हिसा मिळवून देतात. H-1B देणाऱ्यांच्या यादीत एक भारतीय IT कंपनी दुसऱ्या स्थानावर आहे. जाणून घेऊया ही कंपनी कोणती आणि पहिल्या स्थानावर कोणती कंपनी आहे. 

यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2025  च्या पहिल्या सहामाहीत H-1B व्हिसा मंजुरीच्या यादीत Amazon ने आघाडी घेतली. 30 जून 2025 पर्यंत ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Amazon ला 10,044 व्हिसा मंजुरी मिळाल्या. H-1B देणाऱ्यांच्या यादीत एक भारतीय कंपनी दुसऱ्या स्थानावर आहे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. TCS ला 5,505 व्हिसा मंजुरी मिळाल्या आहेत. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅपल अनुक्रमे 5,198, 5,123 आणि 4,202 व्हिसा मंजूरीसह तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या क्रमांकावर आहेत. या सर्व कंपन्या अभियांत्रिकी, संशोधन आणि विकास यासारख्या विशेष क्षेत्रात कुशल व्यावसायिकांना नियुक्त करण्यासाठी H-1B प्रोग्रामचा वापर करतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B  व्हिसासाठी वार्षिक 100,000 डॉलर्स शुल्क जाहीर केले. या निर्णयामुळे भारतीय आणि चिनी व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. H-1B  व्हिसा मिळवणाऱ्यांच्या यादीत भारत अव्वल स्थानावर आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या सर्व व्हिसापैकी 71 क्के व्हिसासह भारताला यश मिळाले, तर 11.7 टक्के व्हिसासह चीन तिसऱ्या क्रमांकावर आला.

FAQ

1 अमेरिकेने H-1B व्हिसावर नवीन शुल्क काय लादले आहे?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी वार्षिक १००,००० डॉलर्सचे नवीन शुल्क जाहीर केले आहे. हे शुल्क तंत्रज्ञान क्षेत्राला, विशेषतः भारतीय आणि चिनी व्यावसायिकांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांना मोठा धक्का देईल.

2 हे शुल्क भारतीय चलनात किती आहे?
उत्तर: १००,००० डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनात जवळपास ८८ लाख रुपये शुल्क H-1B व्हिसासाठी द्यावे लागेल. यामुळे IT कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांना व्हिसा मिळवून देणाऱ्या कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.

3  २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत H-1B व्हिसा मंजुरीच्या यादीत पहिल्या स्थानावर कोणती कंपनी आहे?
उत्तर: यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ३० जून २०२५ पर्यंत अमेझॉनला १०,०४४ H-1B व्हिसा मंजुरी मिळाल्या आहेत. ही ई-कॉमर्स क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी पहिल्या क्रमांकावर आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

