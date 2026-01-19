'मी माझ्या बायकोला ठार केलंय, पण ती हत्या नाही,' ऑस्ट्रेलियात भारतीय वंशाच्या तरुणाचा अजब दावा

ऑस्ट्रेलियातील कोर्टात एका पतीने अजब युक्तिवाद केला आहे. आपण पत्नीची हत्या केली आहे याची कबुली देताना खुनाच्या आरोपासाठी आपण दोषी नसल्याचा युक्तिवादही त्याने केला आहे. ऑस्ट्रेलियातील ॲडलेड मॅजिस्ट्रेट कोर्टात 42 वर्षीय भारतीय वंशाच्या व्यक्तीने आपल्या पत्नीच्या हत्येची कबुली दिली, परंतु खुनाच्या आरोपासाठी आपण दोषी नसल्याचं त्याने म्हटलं आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पत्नी सुप्रिया ठाकूरच्या हत्येचा आरोप झाल्यानंतर विक्रांत ठाकूरला 14 जानेवारीला दुसऱ्यांदा न्यायालयात हजर करण्यात आलं. "मी सदोष मनुष्यवधासाठी दोषी आहे, पण खुनासाठी नाही," असं ठाकूरने आपल्या वकिलाच्या सल्ल्यानुसार न्यायालयात सांगितलं आहे. खून हा एक गंभीर आरोप असून तो हेतुपुरस्सर कृत्य मानला जातो, तर सदोष मनुष्यवध तेव्हा मानला जातो जेव्हा आरोपीने अनवधानाने एखाद्याचा मृत्यू घडवून आणलेला असतो.
ABC दिलेल्या वृत्तानुसार, २१ डिसेंबर रोजी ॲडलेडच्या उत्तरेकडील उपनगरातील एका निवासस्थानी पोलिसांना बोलावण्यात आलं होतं, जिथे त्यांना 36 वर्षीय सुप्रिया बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. पोलिसांनी तिच्यावर सीपीआर केला, परंतु तिला वाचवण्यात अपयश आलं.
22 डिसेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीदरम्यान, विक्रांतने जामिनावर सुटकेसाठी अर्ज केला नव्हता. डीएनए अहवाल आणि शवविच्छेदन अहवालासह पुराव्यांची प्रतीक्षा करत असताना, सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला हे प्रकरण 16 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणावर एप्रिलमध्ये पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सुप्रियाच्या मित्रांनी आणि समाजातील सदस्यांनी तिच्या मुलाला मदत करण्यासाठी निधी उभारणी मोहीम सुरू केली आहे. "सुप्रिया ठाकूर एक समर्पित आई होती, जी आपल्या एकुलत्या एक मुलासाठी सुरक्षित भविष्य घडवण्यासाठी अथकपणे, अनेकदा जास्त तास काम करत असे. तिने जे काही केले ते सर्व त्याच्यासाठीच होते. सुप्रिया तिच्या प्रेमळ स्वभावासाठी आणि इतरांना मदत करण्याच्या समर्पणासाठी ओळखली जात असे. ती जास्त तास काम करायची आणि लोकांना मदत करण्याच्या इच्छेने व आपल्या मुलासाठी चांगले भविष्य घडवण्याच्या ध्येयाने प्रेरित होऊन एक नोंदणीकृत नर्स बनण्याचे स्वप्न पाहत होती. तिच्या दुःखद निधनामुळे तिचा मुलगा आईविना पोरका झाला आहे आणि त्याचे आयुष्य रातोरात पूर्णपणे बदलून गेले आहे," असं GoFundMe पेजवर म्हटलं आहे.