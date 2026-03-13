अमेरिकेत कोट्यवधी डॉलर्सचा घोटाळा! भारतीय वंशाचे दोन भाऊ दोषी; 835 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार?

Indian Origin Brothers Sentenced to 835 Years: पेनसिल्व्हेनिया येथे वास्तव्यास असणाऱ्या भारतीय वंशाच्य़ा दोन भावांनी केलेल्या घोटाळ्यामुळे संपूर्ण देश हादरला आहे. मोठ्या पदांवर असणाऱ्या लोकांसोबत फोटो काढून त्यांनी समाजात आपला एक दबदबा निर्माण केला होता. त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात घेतलं असता त्यांचे कारनामे एकामागून एक उघड होऊ लागले. या भावांनी फक्त निष्पाप रुग्णांनाच लुटले नाही, तर अमेरिकेतील दोन सर्वात मोठे सरकारी कार्यक्रम मेडिकेड आणि H-1B व्हिसामधूनही करोडो रुपये लाटले.
न्यायालयाने भास्कर सावनी (60) आणि अरुण सावनी (58) यांना एका मोठ्या, अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या गुन्हेगारी कटामध्ये दोषी ठरवण्यात आलं आहे. व्हिसा फसवणूक, आरोग्यसेवा फसवणूक, मनी लाँडरिंग आणि करचोरी यांसारख्या विविध प्रकारच्या फसवणुकींमध्ये त्यांना दोषी ठरवलं आहे. सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भावांनी 'सावनी ग्रुप' नावाने जाणारे व्यवसायांचे एक जाळे उभारले होते. कित्येक वर्षं त्यांनी बेकायदेशीर मार्गांनी लाखो डॉलर्सची कमाई केली होती.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट त्यांना इतकी मोठी शिक्षा सुनावू शकतं ज्यामुळे तुमच्याही भुवया उंचावतील. शिक्षा किती मोठी आहे याचा अंदाज तुम्ही यावरुनच लावू शकता की, 60 वर्षीय मोठा भाऊ भास्करला 420 वर्षं आणि 58 वर्षीय छोटा भाऊ अरुणला 415 वर्षांचा कारावास भोगावा लागण्याची शक्यता आहे. दोन्ही भावांची शिक्षा एकत्र केली तर त्यांना एकूण 835 वर्ष जेलमध्ये काढावी लागणार आहेत.
डेंटिस्ट असणारा भास्कर सावनी वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित फसवणुकीशी थेट जोडलेला होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बंधूंनी त्यांच्या कंपन्या आणि संलग्न संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या फसवणूक केल्या. अमेरिकेच्या ॲटर्नी कार्यालयाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, त्यांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी साखळी निर्माण झाली होती. ज्यांचा उद्देश फसवणूक आणि सरकारी योजनांचा गैरवापर करून पैसे कमावणे इतकाच होता.
H-1B visa fraud: सरकारी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनसुार, सावनी ग्रुपने परदेशी कामगारांची भरती करण्यासाठी बनावट व्हिसा अर्ज आणि याचिका दाखल केल्या. यामधील बहुतांश भारतीय होते. एकदा नोकरी लागल्यानंतर या कामगारांना विविध शुल्क भरण्यास आणि त्यांच्या वेतनाचा काही भाग सावनी ग्रुपला परत करण्यास भाग पाडलं जात असे. इमिग्रेशन स्टेटससाठी कर्मचारी कंपनीवर अवलंबून असल्याने त्याचा फायदा घेतला जात होता.
Health care fraud scheme: मेडिकेड कार्यक्रमाला लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सेवा फसवणूक केल्याबद्दलही या भावांना दोषी ठरवण्यात आले. सावनी ग्रुपने दंतवैद्यकीय प्रॅक्टिसना मेडिकेड विमा करारातून रद्द केल्यानंतरही मेडिकेड पेमेंट मिळवणं सुरू ठेवलं होतं.
False Medicaid bills: दुसऱ्या डेंटिस्टच्या नॅशनल प्रोव्हायडर आयडेंटिफायर (NPI) वापरून खोटे मेडिकेड बिले सादर करण्यात आल्याचंही अधिकाऱ्यांना आढळलं आहे. महत्वाचं म्हणजे या तारखांना हे डेंटिस्ट देशाबाहेर होते. याव्यतिरिक्त, कधीकधी प्रक्रिया अप्रमाणित डेंटिस्टकडून केल्या जात होत्या, ज्यामुळे आरोग्यसेवा नियमांचे उल्लंघन झाले.
Money Laundering: सरकारी वकिलांनी सांगितले की, सावनी बंधूंनी नंतर सावनी ग्रुपच्या विविध संस्थांशी जोडलेल्या कॉर्पोरेट बँक खात्यांच्या नेटवर्कद्वारे आरोग्यसेवा फसवणुकीचे पैसे हस्तांतरित आणि लपवून ठेवले.
Tax and wire fraud: तपासात कर आणि वायर फसवणूक देखील उघडकीस आली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दोन्ही भावांनी सुमारे 1.6 दशलक्ष डॉलर्सचं वैयक्तिक उत्पन्न आणि 1.1 दशलक्ष डॉलर्स्चं अनोंदित कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर भरला नाही. त्यांनी कॉलेज ट्यूशन पेमेंट, मालमत्ता कर आणि त्यांच्या घरांच्या देखभालीचा खर्च यासारखे वैयक्तिक खर्च व्यवसाय खर्च म्हणून लपवल्याचा आरोप आहे.
विशेष म्हणजे, चौकशी सुरु असतानाही आणि 2023 मध्ये त्यांच्यावर आरोप दाखल झाले असतानाही, या भावांनी सोशल मीडियावर एफबीआय (FBI) संचालक काश पटेल यांची भेट घेतल्याची पोस्ट केली होती आणि त्यांच्या नियुक्तीबद्दल आनंद व्यक्त केला होता.
जुलै 2026 ला होणाऱ्या सुनावणीत दोन्ही भावांना शिक्षा सुनावली जाणार आहे. भास्करसाठी 8 जुलै आणि अरुणसाठी 9 जुलै तारीख ठरवण्यात आली आहे. या बंधूंची एक सहकारी अलेक्झांड्रा राडोमियाक, हिलाही दोषी ठरवण्यात आले असून, तिला 40 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेचा सामना करावा लागू शकतो.