/सोन्याची खाण, अपहरण, ₹44 कोटींची खंडणी अन्... थोडक्यात वाचला भारतीय व्यापाऱ्याचा जीव; वेब सिरीजसारखा घटनाक्रम

पश्चिम आफ्रिकेतील माली देशातून एक हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. येथे अपहरण झालेल्या भारतीय वंशाच्या हिरे व्यापाऱ्याला सोडवण्यासाठी त्याच्या कुटुंबियांनी चक्क 44 कोटी रुपयांची खंडणी दिली आहे. धीरू रमानी असं या हिरे व्यापाऱ्याचं नाव असून त्याची सुखरुप सुटका झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 75 वर्षीय धीरू रमानी हे मूळचे गुजरातच्या अमरेली जिल्ह्यातील धार गावचे रहिवासी आहेत. 1980 च्या सुरतच्या हिरे बाजारामध्ये सक्रिय आहेत. नंतर ते अमेरिकेत स्थायिक झली. अलीकडेच त्यांनी मालीत सोन्याची खाण खरेदी केली होती आणि व्यवसायानिमित्त तिथे राहत होते.
एप्रिल 2026 मध्ये सशस्त्र गटाने धीरु रमानी यांचे अपहरण केले. काही स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या गटाने धीरु रमानी यांचं अपहरण केलं तो गट अल-कायदाशी संबंधित आहे. धीरु रमानी यांच्यासोबत एक भारतीय स्वयंपाकी आणि इलेक्ट्रिशियनचेही या टोळीने अपहरण केले.
अपहरणकर्त्यांनी सुरुवातीला धीरु रमानी यांच्या कुटुंबाकडे सुमारे 100 कोटी रुपये मागितले. अमेरिकेत राहणाऱ्या धीरु रमानी यांच्या कुटुंबाने थेट वाटाघाटी करून रक्कम 4 दशलक्ष युरो (सुमारे 44 कोटी रुपये) पर्यंत कमी केली आणि गेल्या आठवड्यात धीरु रमानी यांच्या सुटकेसाठी पैसे देण्यात आले. जुलै 2026 चा शेवटचा आठवड्याच्या सुरुवातीलाच 44 कोटी रुपये देऊन धीरु रमानी यांची त्यांच्या कुटुंबाने सुटका करून घेतली.
विशेष म्हणजे या साऱ्या वाटाघाटीत भारत सरकार किंवा कोणतीही सरकारी एजन्सीने हस्तक्षेप केला नाही. अपहरणकर्त्यांशी चर्चा करण्यापासून ते धीरु रमानी यांच्या सुटकेसाठी पैसे देण्यापर्यंत सर्व काही कुटुंबाने स्वतः हाताळले.
धीरु रमानी यांची सुटका झाली असली तरी ते अजूनही मालीत आहेत. स्थानिक पोलिस धीरु रमानी यांची चौकशी करत असून अपहरण आणि सुटकेबाबतची सविस्तर माहिती घेत आहेत. धीरु रमानी बामाको येथे वैद्यकीय तपासणीसाठी गेले होते. धीरु रमानी यांची प्रकृती स्थिर आहे. मालीमध्ये सुरक्षेची स्थिती बिघडलेली असल्याने भारतीय दूतावासाने सावधगिरीचा सल्ला आधीपासूनच दिला आहे. मात्र या सल्ल्याचा थेट धीरु रमानी प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही.