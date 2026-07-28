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सोन्याची खाण, अपहरण, ₹44 कोटींची खंडणी अन्... थोडक्यात वाचला भारतीय व्यापाऱ्याचा जीव; वेब सिरीजसारखा घटनाक्रम

हिरे व्यापारी असलेल्या या व्यक्तीने सोन्याची खाण विकत घेतल्याने तो या देशात राहायला गेला होता. मात्र तिथे भलताच घटनाक्रम घडला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:47 AM IST
सोन्याची खाण, अपहरण, ₹44 कोटींची खंडणी अन्... थोडक्यात वाचला भारतीय व्यापाऱ्याचा जीव; वेब सिरीजसारखा घटनाक्रम
Image Credit: समोर आला धक्कादायक घटनाक्रम (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सोन्याची खाण, अपहरण, ₹44 कोटींची खंडणी अन्... थोडक्यात वाचला भारतीय व्यापाऱ्याचा जीव; वेब सिरीजसारखा घटनाक्रम
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