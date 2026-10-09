/भारतीय वंशाच्या नवनेथम नवी पिल्लई यांना 2026 चा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर

2026 चा नोबेल शांतता पुरस्कार नवनेथम नवी पिल्लई यांना जाहीर करण्यात आला आहे. नवनेथम नवी पिल्लई भारतीय-तमिळ वंशाच्या दक्षिण आफ्रिकन नागरिक आहेत. त्या दक्षिण आफ्रिकेच्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनणाऱ्या पहिल्या 'अश्वेत' (non-white) महिला होत्या. 85 वर्षीय पिल्लई या एक कायदेतज्ज्ञ असून, त्यांनी 2008 ते 2014 या काळात संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मानवाधिकार प्रमुख म्हणून काम पाहिले आहे. तसेच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या (International Criminal Court) न्यायाधीश आणि रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाच्या (International Criminal Tribunal for Rwanda) अध्यक्ष म्हणूनही सेवा बजावली आहे.
शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला चालना देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल पिल्लई यांचा गौरव करण्यात आला आहे, असे नॉर्वेजियन नोबेल समितीचे अध्यक्ष जोर्गेन वॅटने फ्रिडनेस यांनी सांगितले. हा पुरस्कार जगातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मान मानला जातो. नोबेल पुरस्काराचे हे 125 व वर्ष आहे.