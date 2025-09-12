नेपाळच्या हिंसाचारात अडकलेल्या भारतीय खेळाडूंना आला अत्यंत भयानक अनुभव; व्हिडिओ व्हायरल...

Nepal Gen Z Protest: नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय खेळाडूंना आता अत्यंत भयानक अनुभव आला आहे. नेपाळमध्ये हिंसक निदर्शनांमध्ये अडकलेल्या भारतीय व्हॉलीबॉल संघाला भारतीय दूतावासाने सुरक्षितपणे बाहेर काढले. एका महिला पत्रकाराने व्हिडिओद्वारे मदतीसाठी आवाहन केले होते. त्यानंतर दूतावासाने कारवाई केली आणि संघाला काठमांडूमधील सुरक्षित ठिकाणी नेले. संघातील बहुतेक सदस्य भारतात परतले आहेत तर उर्वरित खेळाडूंच्या परतीची तयारी सुरू आहे.
नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये, भारतीय दूतावासाने एक मोठी बचाव मोहीम राबवली. भारतीय व्हॉलीबॉल संघ व्हॉलीबॉल लीगसाठी नेपाळला गेला होता. परंतु अचानक झालेल्या हिंसाचारात हा संघ अडकला. वृत्तांकन करण्यासाठी गेलेली एक महिला पत्रकार देखील या संघासह अडकली. महिला पत्रकाराने व्हिडिओ द्वारे मदत मागितली. तिच्या व्हिडिओ आवाहनामुळे भारतीय दूतावास सक्रिय झाला आणि संपूर्ण संघाची सुरक्षितता सुनिश्चित करता आली.
या महिला पत्रकाराने व्हिडिओमध्ये हॉटेलवरील हल्ल्याचाही उल्लेख केला. तिने सांगितले की, ती ज्या हॉटेलमध्ये राहत होती ती आंदोलकांनी पेटवून दिली होती. ती म्हणाली, 'माझ्या सर्व सामानाने भरलेली खोली जळून खाक झाली. त्यावेळी मी एका स्पामध्ये होते आणि आंदोलक मोठ्या काठ्यांनी माझा पाठलाग करत होते. मी माझा जीव वाचवण्यात क्वचितच यशस्वी झालो.'
व्हिडिओ समोर येताच, भारतीय दूतावासाने तातडीने कारवाई केली आणि व्हॉलीबॉल संघाला काठमांडूमधील एका सुरक्षित ठिकाणी हलवले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघातील बहुतेक सदस्य आधीच भारतात परतले आहेत आणि उर्वरित खेळाडूंच्या परतीची तयारी सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दूतावास संघातील सर्व सदस्यांच्या सतत संपर्कात आहे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवून आहे.
सोमवारी सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घातल्यानंतर नेपाळमध्ये निदर्शने सुरू झाली. परंतु लवकरच या निदर्शनांचे भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीविरुद्ध व्यापक जनआंदोलनात रूपांतर झाले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. राजधानी काठमांडूपासून पोखरापर्यंत निदर्शकांनी सरकारी इमारती आणि हॉटेल्सना लक्ष्य केले, ज्यामुळे सामान्य लोक आणि पर्यटकांची मोठी गैरसोय झाली.
भारतीय दूतावासाने केवळ टीमची सुटका केली नाही तर नेपाळमध्ये अडकलेल्या इतर भारतीयांना मदत करण्यासाठी हेल्पलाइन नंबर देखील जारी केले. काठमांडूमधील नियंत्रण कक्ष सतत सक्रिय आहे आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत पुरवत आहे. दूतावासाच्या या प्रयत्नातून पुन्हा एकदा सिद्ध होते की संकटाच्या काळात, परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे बाहेर काढणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. व्हॉलीबॉल संघाच्या सुरक्षित परतीनंतर त्यांच्या कुटुंबियांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. जे खेळाडू अद्याप परतलेले नाहीत त्यांच्यासाठी लवकरच व्यवस्था केली जात आहे. उपासना गिल यांनी भारतीय दूतावासाचे आभार मानले आणि म्हणाल्या की जर वेळेवर मदत मिळाली नसती तर परिस्थिती खूप गंभीर झाली असती. नेपाळमधील परिस्थिती सध्या सामान्य नसली तरी, भारतीय दूतावासाच्या त्वरित आणि संवेदनशील कृतीमुळे केवळ खेळाडूंचे प्राण वाचले नाहीत तर संकटात अडकलेल्या लोकांना भारत नेहमीच आपल्या नागरिकांच्या पाठीशी उभा आहे याची खात्री पटली.
FAQ
