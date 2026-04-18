होर्मुझमध्ये इराणचा भारतीय जहाजावर गोळीबार; 20 जहाजांनी यू-टर्न घेतला; भारताने जाब विचारल्यावर इराणने काय उत्तर दिले?

Indian Ship Attack Hormuz: इराणच्या कृत्याने भारताची चिंता वाढवली आहे. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी तात्काळ बंद करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे. इराणच्या नाकेबंदीमुळे समुद्रात जहाजांची लांबच लांब रांग लागली आहे. अशातच भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जाणाऱ्या जहाजांवर गोळीबार झाला आहे. या हल्ल्यामुळे दोन भारतीय जहाजासह 20 जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून यू-टर्न घेतला आहे. या हल्ल्यानंतर भारताने जाब विचारल्यावर इराणने उत्तर दिले आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये एका भारतीय जहाजावर हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात जहाजावरील कोणीही कर्मचारी जखमी झाले नाहीत अतवा जहाजाचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. नौवहन महासंचालक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. जहाजावरील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा खबरदारी घेतली जात आहे. भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांच्या सुरक्षेवरही विशेष लक्ष दिले जात आहे. या घटनेनंतर भारताने इराणच्या राजदूतांसह चर्चा केली. वृत्तानुसार, लेबनॉन-इस्त्राइल शस्त्रसंधी आणि इराणच्या कारवाईनंतर नऊ भारतीय जहाजांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास केला आहे.
हल्ल्यांनतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चर्चेसाठी नवी दिल्लीतील इराणी राजदूतांना बोलावले. या बैठकीदरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी आपली चिंता स्पष्टपणे व्यक्त केली. शनिवारी होर्मुझमध्ये भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जहाजांवर झालेला गोळीबार ही एक अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. परराष्ट्र सचिवांनी हे देखील आठवण करून दिली की, इराणने यापूर्वी भारताकडे जाणाऱ्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे, या प्रकरणात इराण सहकार्य करेल अशी अजूनही आशा आहे.
इराणच्या संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे प्रमुख इब्राहिम अझीझी यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयासोबत झालेल्या चर्चेनंतर काही खुलासे केले. या मार्गावरून जाणाऱ्या प्रत्येक व्यापारी जहाजाला आता आयआरजीसी नौदलाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. इराणच्या या आक्रमक पावित्र्यामुळे अमेरिकेसोबतचा तणाव आणखी वाढणार आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जागतील तेल पुरवठ्यावर याचा परिणाम होणार आहे.