जगातील देशांना नाही जमलं ते भारताने करुन दाखवलं, इराणकडून होमुर्जमधून जहाज आणण्याची मिळाली परवानगी!

Indian ships enter Hormuz : मध्य पूर्वात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराण ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ईरान आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीत तणाव वाढला आहे. या सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेलाची वाहतूक होते. ईरानने अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगी देशांच्या जहाजांना रोखण्याची धमकी दिली होती. पण भारताच्या परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या एका फोन कॉलनंतर ईरानने भारतीय ध्वज असलेल्या टँकरांना सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे भारतीय जहाजांना धोका टळला आणि जागतिक तेल पुरवठ्यात भारताची भूमिका मजबूत झाली
इराण आणि इस्रायल यांच्यात आहे. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीला रणनीतिक शस्त्र म्हणून वापरले आहे. अमेरिका, युरोप आणि इस्रायलच्या जहाजांवर मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले झाले आहेत. यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा प्रभावित झाला. ईरानने म्हटले आहे की, "आम्ही अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगींना एक लिटर तेलही जाऊ देणार नाही." अशा परिस्थितीत इतर देशांच्या जहाजांना धोका असताना फक्त भारतीय जहाजांना परवानगी मिळाली. हे युद्ध जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतय. कारण होर्मुज सामुद्रधुनी ही तेल वाहतुकीची मुख्य नाडी आहे.
भारताच्या परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी ईरानचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी उच्चस्तरीय चर्चा केली. या चर्चेनंतरच ईरानने निर्णय घेतला. जयशंकर यांच्या एका कॉलमुळे ही बोलणी यशस्वी झाली. भारताने युद्धग्रस्त भागात मुत्सद्देगिरीचा वापर करून आपल्या हितांचे रक्षण केले.
इराणने भारताच्या ध्वज असलेल्या टँकरांना होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षित जाण्याची परवानगी दिली. इतर देशांच्या जहाजांवर हल्ले होत असताना हा निर्णय विशेष आहे. ईरानने अमेरिका आणि सहयोगींना रोखण्यासाठी सामुद्रधुनीचा वापर केला, पण भारताला अपवाद केला. या निर्णयामुळे भारतीय जहाजांना कोणताही धोका नाही. ईरानच्या या भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली.
या निर्णयानंतर 'पुष्पक' आणि 'परिमल' नावाच्या दोन भारतीय टँकरांनी होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवास केला. हे जहाज तेल वाहतूक करतात. इतर देशांच्या जहाजांना हल्ले होत असताना हे जहाज सुरक्षित राहिले. यामुळे भारतीय जहाज कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आणि वाहतूक अबाधित राहिली.
या निर्णयामुळे भारताला तेल पुरवठ्यात अडचण येणार नाही. जागतिक तेल किंमती वाढल्या असल्या तरी भारताच्या भागाला कमी प्रभाव पडेल. ईरानच्या धोरणामुळे इतर देशांना समस्या येत आहेत, जसे की अमेरिकन टँकरवर झालेल्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू आणि २७ जणांची सुटका झाली. भविष्यात हे युद्ध वाढले तर होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव वाढू शकतो. पण भारत-ईरान संबंध मजबूत राहिल्यास अशा समस्या सोडवता येतील.