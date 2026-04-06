Iran USA War Explained : आखाती देशांमधील युद्धात का चर्चा होतेय मोहम्मद रफींच्या 'त्या' इंग्रजी गाण्याची? शब्द जणू विचार करायला भाग पाडणारे

Iran USA War Explained : आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धामुळं संपूर्ण जग सध्या प्रचंड संकटात दिसत आहे. इंधन आणि गॅसचा तुटवडा आशियाई देशांपुढचं मोठं आव्हान ठरत असतानाच या देशांमधील नागरिक या आव्हनात्मक परिस्थितीमध्येसुद्धा सकारात्मक वाट शोधताना दिसत आहेत. ही वाट कोणती माहितीये? ही वाट आहे एका अशा गाण्याची जे गायलं आहे, लोकप्रिय भारतीय गायक मोहम्मद रफी यांनी.
रफीसाहेबांनी गायलेलं एक इंग्रजी गाणं युद्धभूमीतील काही दृश्यांच्या जोडीनं पोस्ट करण्यात आले आणि गेल्या काही दिवसांत ते प्रचंड व्हायरल झाले. यामध्ये व्हायरल होणाऱ्या दृश्यांपेक्षा जास्त चर्चा ही त्यासोबत जोड़ल्या गेलेल्या गीताची झाली. ज्याचे शब्द एक अतिशय भक्कम असा संदेश देत होते. हे जग सीमांनी विभागलं असलं तरीही ते एकच आहे, हाच तो संदेश! कैक दशकांपूर्वी हे गाणं रेकॉर्ड करण्यात आलं होतं. काही वर्षांपूर्वी एका इन्फ्लुएन्सरनं त्याला काही दृश्यांची जोड देत त्यामध्ये युद्धाची काही दृश्य जोडली. सोबतच युद्धाचे विदारक आणि तितकेच भीषण परिणाम दाखवणारी दृश्य 'युद्ध' हा शब्द अगदी लहान असला तरीही त्याची व्याप्ती आणि प्रभाव किती भयावह आहेत हेच दाखवून दिलं आणि सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्येसुद्धा गाण्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे.
“Although We Hail from Different Lands" असे या गीताचे बोल असून, त्याची मूळ चाल 'बहारों फुल बरसाओं' या 'सूरज' चित्रपटातील गीतावर आधारित आहे. रफी यांनी गायलेल्या दोन इंग्रजी गीतांपैकी हे एक गीत. रफी यांनी गायलेलं दुसरं गीत म्हणजे ''The She I Love”. ज्याची चाल 'हम काले है तो क्या हुआ दिल वाले है' या गीतावरून घेण्यात आली होती. हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांनी ही दोन्ही गीतं शब्दबद्ध केली असून, युद्धावर आधारित हे गीत 1970 मध्ये रिलीज करण्य़ात आलं आणि ते 2020 मध्ये सोशल मीडियावर रिशेअर झालं.
Although we hail from different lands
We share one earth and sky and sun
Remember Friends the World is One
We want all enmity to cease
For we want peace We all want peace
We want no hate we want no strife
Since we were born for love and life
Come let us chant while joining hands
We shall not rest till wars are done
Remember Friends the World is One
We have met here to dream and build
We want our dreams to be fulfilled
We have come here to dream and plan
A world of joy and hope for man
A world his dignity demands
A world that we shall see begun
Remember Friends the World is One
Although we hail from different lands,
We share one earth and sky and sun,
Remember Friends the world is one.
रफी साहब का इंग्लिश गीत सुनिए, आज की स्थिति में इसकी जरूरत। pic.twitter.com/qZYVXHpElO
— MSK Lucknow - opposition always (@LucknowMsk) April 4, 2026
सध्या संपूर्ण जगभरात असणारी तणावाची आणि त्याहूनही युद्धाची परिस्थिती पाहता, रफी साहेबांचं हे इंग्रजी गीत ऐका, अशा कॅप्शनसह अनेक नेटकरी तोच व्हिडीओ शेअर करत आहेत, ज्यामध्ये युद्धाची दृश्य पाहायला मिळतात. कलेच्या माध्यमातून या कलाकारानं आपल्या आवाजातून एक संदेश जगाला दिला, कधीकाळी लिहिण्यात आलेलं आणि रेकॉर्ड झालेलं हे गीत अशा पद्धतीनं समोर येईल याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. पण, वस्तूस्थिती हीच की सध्या हे गाणं चर्चेत आहे आणि ते अनेकांनाच विचार करायला भागही पाडत आहे.