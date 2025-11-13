English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीय टेक्टोनिक प्लेट दोन भागात तुटतेय; तिबेटच्या जमीनी खाली खळबळजनक हालचाली; मुंबईला मोठ्या भूकंपाचा धोका?

भारतात मोठ्या भौगोलीक हालचाली घडत आहेत. भारतीय टेक्टोनिक प्लेटचे दोन तुकडे होणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 13, 2025, 10:49 PM IST
Indian Tectonic Plate : पृथ्वीचा पृष्ठभाग अस्थिर आहे. शास्त्रज्ञांनी एक धक्कादायक शोध लावला आहे. भारताची मुख्य टेक्टोनिक प्लेट (इंडियन प्लेट) तिबेटच्या खाली दोन भागात विभागली जात आहे. यामुळे भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि मोठे भूगर्भीय बदल होऊ शकतात. अमेरिकेतील कोलोरॅडो विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी केलेल्या एका नवीन अभ्यासात हे उघड झाले आहे. जर हे लवकरच घडले तर हिमालयीन प्रदेशातील लाखो लोकांचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. 

पृथ्वीचा कवच अनेक प्लेट्समध्ये (टेक्टोनिक प्लेट्स) विभागलेला आहे, ज्या हळूहळू सरकतात. भारतीय प्लेट आफ्रिकेपासून वेगळी होत उत्तरेकडे सरकत आहे. आता, नवीन संशोधन असे सूचित करते की ही प्लेट तिबेटच्या खाली 100 किलोमीटर खोलीवर दोन भागात विभागली जात आहे . वरचा भाग हिमालयाकडे ढकलत आहे, तर खालचा भाग मंगोलियाकडे सरकत आहे.

नेचर जिओसायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासानुसार, ही प्रक्रिया 50 लाख वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. परंतु आता ती वेगाने वाढली आहे. शास्त्रज्ञांनी भूकंपाच्या लाटांचा अभ्यास केला , ज्यावरून असे दिसून येते की प्लेट्समध्ये एक दरी निर्माण होत आहे. ही दरी 200 ते 300 किलोमीटर लांब आहे. जर ती विस्तारली तर तिबेटी पठार आणि हिमालयीन शिखरांमध्ये बदल होऊ शकतात.

या अभ्यासाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ ब्रॅडेन चाऊ म्हणाले की, प्लेट तुटली तर हिमालयाच्या निर्मितीतील एक नवीन टप्पा असू शकते. परंतु त्यामुळे 8 किंवा 9 तीव्रतेचे मोठे भूकंप देखील होऊ शकतात. कोलोरॅडो विद्यापीठाच्या पथकाने 20 वर्षांच्या डेटाचे विश्लेषण केले. त्यांचे म्हणणे आहे की तिबेटच्या खाली असलेल्या प्लेटचा खालचा भाग वितळत आहे, जसे उष्णतेमध्ये आईस्क्रीम वितळते. यामुळे मॅग्मा बाहेर पडू शकतो, ज्यामुळे ज्वालामुखी निर्माण होऊ शकतात .

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (GSI) चे डॉ. आर.के. सिंह म्हणतात की यमुळे भारताला धोका निर्माण झाला आहे. हिमालय आधीच भूकंपप्रवण आहे. 2005 मध्ये काश्मीरमध्ये आलेला भूकंप (7.6 तीव्रता) या प्लेटमुळे झाला होता. जर ही प्लेट फुटली तर दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवतील. अभ्यासानुसार, पुढील 1-2 कोटी वर्षांत हा बदल होईल, परंतु आता लहान भूकंप वाढू शकतात.

टेक्टोनिक प्लेट्स म्हणजे पृथ्वीच्या बाह्य थराचे (कवचाचे) तुकडे आहेत जे मॅग्मावर तरंगतात. भारतीय प्लेट दरवर्षी सुमारे 5 सेंटीमीटरने उत्तरेकडे सरकते. तिबेटच्या अंतर्गत, ती खाली जाण्याऐवजी फाटत आहे.  जगातील 80 टक्के मोठे भूकंप हिमालयीन पट्ट्यातील हालचालींमुळे होत आहेत. भारत, नेपाळ आणि चीनमध्ये लाखो घरे कोसळू शकतात. 2015 च्या नेपाळ भूकंपात 9,000 लोकांचा मृत्यू झाला. मॅग्मा वाढताच नवीन ज्वालामुखी तयार होतील. हिमनद्या वितळल्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये पूर येईल. हिमालयीन प्रदेशात 10 कोटींहून अधिक लोक राहतात. भूकंपाचा धक्का दिल्ली-एनसीआरपर्यंत पोहोचला. अर्थव्यवस्थेला 1 ट्रिलियन रुपयांचे नुकसान झाले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

