दुबईच्या झगमगाटामागचं धक्कादायक वास्तव भारतीय तरुणाने केलं उघड, Viral Video मध्ये म्हणाला, " रात्री 9 वाजता..."

दुबई म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात उंचच उंच गगनचुंबी इमारती, महागड्या गाड्या, आलिशान जीवनशैली आणि चकचकीत शहर. सोशल मीडियावरही दुबईचं हेच ग्लॅमरस रूप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतं. मात्र, या झगमगाटामागे हजारो कामगारांची मेहनत आणि संघर्ष दडलेला आहे, याची जाणीव करून देणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. ललित जोशी नावाच्या एका भारतीय तरुणाने इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये दुबईतील कामाच्या परिस्थितीचा वेगळा अनुभव सांगितला आहे. विशेष म्हणजे, रात्रीच्या वेळी अवघ्या दोन मिनिटांचा पायी प्रवास केल्यानंतरही त्याच्या अंगावर अक्षरशः घामाच्या धारा लागल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
@lj290497 या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये ललित ड्युटी संपल्यानंतर आपल्या खोलीकडे जाताना दिसतो. खोलीपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला फक्त दोन मिनिटं चालावं लागलं. मात्र, एवढ्या कमी अंतरानंतरही त्याचे कपडे घामाने पूर्णपणे भिजलेले दिसतात. व्हिडीओमध्ये तो दुबईतील कामाच्या वास्तवावर भाष्य करताना म्हणतो की, बाहेरून पाहताना दुबईत काम करणं सोपं वाटू शकतं; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती तशी नाही. रात्री ९ वाजताही दोन मिनिटांच्या चालीनंतर अशी अवस्था होत असेल, तर दिवसभर कडक उन्हात काम करणाऱ्या लोकांची परिस्थिती काय असेल, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
विशेषतः बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना दिवसा उष्ण हवामानाचा सामना करत आपलं काम करावं लागतं. त्यांच्या मेहनतीकडे अनेकदा दुर्लक्ष होतं, असंही त्याने या व्हिडिओच्या माध्यमातून अधोरेखित केलं आहे.
व्हिडीओसोबतच्या कॅप्शनमध्ये ललितने सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या दुबईच्या ग्लॅमरस प्रतिमेपेक्षा वेगळ्या वास्तवाकडे लक्ष वेधलं आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, दुबईची भव्यता आणि आलिशान जीवनशैली उभी राहण्यामागे असंख्य लोकांची मेहनत आहे. रोज कष्ट करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगारांच्या आयुष्याचा विचार केल्याशिवाय दुबईचं पूर्ण चित्र समजून घेता येणार नाही.
हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी ललितच्या अनुभवाशी सहमती दर्शवली. काही युजर्सनी दुबईतील उष्ण हवामानाचा स्वतःलाही अनुभव असल्याचं सांगितलं. एका युजरने दुबईतील उकाडा खरोखरच त्रासदायक असल्याचं म्हटलं. तर आणखी एका व्यक्तीने अशा हवामानात काम करणं किती दमवणारं असतं, याचा उल्लेख केला. काहींनी ललितने मांडलेलं वास्तव अगदी खरं असल्याचंही सांगितलं.
सोशल मीडियावर दुबईचा फक्त श्रीमंती आणि चकाचकपणा दाखवला जात असताना, या व्हिडीओमुळे शहराच्या दुसऱ्या बाजूची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
( डिस्क्लेमर: ही बातमी सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडीओ आणि त्यावर आधारित वृत्तांमधून घेण्यात आली आहे. यामधील दाव्यांची झी २४ तास जबाबदारी घेत नाही.)